Ad Astra Obwalden schliesst Qualifikation mit einem Sieg ab

Unihockey Elf Sekunden fehlen Ad Astra zum Qualifikationssieg Die Obwaldner Unihockeyaner beenden die NLB-Qualifikation auf dem zweiten Rang und treffen im Playoff-Viertelfinal auf Ticino. 30.01.2023, 16.48 Uhr

Ad Astra Obwalden besiegte am letzten Spieltag der Qualifikation den UHC Grünenmatt mit 5:1. Bild: André Düsel

Die Ausgangslage vor dem letzten Qualifikationsspiel war für Ad Astra klar: Die Obwaldner mussten in der NLB ihr Auswärtsspiel gegen Grünenmatt gewinnen und auf eine Niederlage von Thun hoffen, um noch den Qualifikationssieg zu erreichen. Dementsprechend übernahm Ad Astra von Beginn weg das Spieldiktat. Durch zwei Tore von Gino Durrer und Marcel Kramelhofer ging das Team aus Sarnen in Führung. Im zweiten Drittel traf Markus Furrer auf Pass von Cornel von Wyl. Das gleiche Duo war es auch, das in Unterzahl erneut zuschlagen konnte. Der Treffer von Fredrik Edholm im letzten Drittel war dann die Vorentscheidung. Auch Grünenmatt gelang noch ein Tor, so endete die Partie mit einem souveränen 5:1-Sieg für die Obwaldner.

Ad Astra hatte seine Pflicht erfüllt und musste nun auf einen Patzer von Thun hoffen. Das Spiel wurde in der Garderobe im Livestream verfolgt. Zwei Minuten vor Schluss lagen die Berner mit zwei Toren zurück, doch ohne Torhüter gelang ihnen der Anschlusstreffer und elf Sekunden vor Schluss der rettende Ausgleich. Dank dieses Tores behaupteten die Thuner den Spitzenplatz. Damit spielt das zweitplatzierte Ad Astra im Viertelfinal der Playoffs gegen Ticino Unihockey. Am Samstag, 11. Februar, startet die Best-of-5 Serie um 18 Uhr in der Dreifachhalle Sarnen. (mkr)

Grünenmatt – Obwalden 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Forum Sumiswald AG, Sumiswald. – 151 Zuschauende. – Tore: 7. Gino Durrer (Eberhardt) 0:1. 13. Kramelhofer 0:2. 23. Markus Furrer (Cornel von Wyl) 0:3. 30. Markus Furrer (Cornel von Wyl) 0:4. 46. Edholm (Arvidsson) 0:5. 53. Briggen (Ruch) 1:5. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Grünenmatt, 3-mal 2 Minuten gegen Obwalden.