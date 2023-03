Handball Frauen- und Männerteam sind in Bedrängnis: Emmens doppelter Abstiegskampf Die NLB-Männer und die 1.-Liga-Frauen von Handball Emmen bangen um den Ligaerhalt. Trotz ungenügender Ergebnisse ist die Zuversicht gross. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 07.03.2023, 12.00 Uhr

Emmens Samira Schardt (Mitte) sucht gegen Jana Flückiger (rechts) vom HC Malters den Abschluss. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 3. 3. 2023)

Wieder klappte es nicht mit dem ersten Sieg im Jahr 2023, die Emmer NLB-Männer spielten am Sonntag zu Hause gegen Möhlin 31:31-Remis. 40 Sekunden vor Schluss hatte Filip Gavranovic den Matchball in der Hand, doch anstatt den Penalty beim Stand von 31:30 humorlos im Netz zu versenken, versuchte er einen nonchalanten Lob, den der gegnerische Goalie prompt parierte. Im Gegenzug kamen die Aargauer noch zum Ausgleich. «Es hat leider nicht sein sollen», bedauerte Teammanager Basil Koch. «Derzeit nehmen wir aber jeden Punkt, zumal wir viele Absenzen haben.»

Tatsächlich fehlten Emmen neben den verletzten Remy Weingartner und Luka Ravlija vier U19-Nationalspieler. Gino Steenaerts, Valentin Wolfisberg, Devin Lang und Finley Röttges wären zwar einsatzfähig, doch eigentümlicherweise beorderte sie der Verband im Vorfeld des Turniers in Ägypten schon am Sonntag nach Schaffhausen, wo sie zweimal mit dem Nationalteam trainierten. «Wir wollten die Partie verschieben, dagegen hat sich Möhlin aber konsequent gewehrt», berichtet Koch und hält fest: «Schade, mit unseren U19-Nationalspielern hätten wir sicher gewonnen.»

GC Amicitia Zürich wollte Filip Gavranovic

Die Emmer, die seit sechs Partien sieglos sind, verbleiben damit in der Nähe der Relegationszone, vier Zähler beträgt die Differenz auf den zweitletzten Platz. Wobei: Sollten Endingen und Baden wie geplant fusionieren, steigt wohl nur ein Team ab, womit sich die Ausgangslage weitaus komfortabler präsentieren würde – auf Schlusslicht Solothurn haben die Luzerner nämlich bereits sieben Punkte Vorsprung. «Darauf verlassen wir uns natürlich nicht», sagt Koch. «Als nächstes stehen Partien gegen direkte Konkurrenten auf dem Programm. Ich habe keine Angst, wir werden die nötigen Punkte holen.»

Die Planungen für die kommende Spielzeit sind beim Aufsteiger ebenfalls schon voll im Gange. Bereits kommuniziert ist der Wechsel auf der Trainerbank, Manuel Schnellmann wird die Arbeit von Gery Bucher weiterführen. Spielmacher Mark Schelbert (36) verlässt das Team, bleiben soll Kreisläufer und Abwehrchef Gavranovic, der in der Winterpause von QHL-Klub GC Amicitia Zürich umworben worden ist. «Wir möchten uns künftig im Mittelfeld der NLB als Farmklub von Kriens-Luzern etablieren und kontinuierlich junge Spieler einbauen», erklärt Koch.

Ungemütlicher präsentiert sich derzeit die Situation bei den Frauen von Handball Emmen. Am Samstag verloren sie zu Hause gegen Malters diskussionslos mit 23:31. In vier von fünf Partien der 1.-Liga-Abstiegsrunde gingen sie leer aus, womit sie aktuell nicht über den Barrageplatz hinauskommen.

Frauen werden vermehrt im mentalen Bereich arbeiten

Bereits vor einem Jahr sicherten sich die Luzernerinnen den Klassenerhalt erst über die Entscheidungsrunde. «Wir sind wieder im gleichen Fahrwasser, wir stecken in einer Negativspirale», stellt Trainer Martin Gerber fest. Leistungsträgerinnen wie Samira Schardt, Monika Brunner (beide Rückraum) und Tamara Harder (Kreis) finden derzeit nicht an ihr Leistungsoptimum, vor allem die Chancenauswertung Emmens ist mangelhaft. «Die Spielerinnen wirken blockiert. Wir werden nun mehr im mentalen Bereich arbeiten, um die Verkrampfung zu lösen. Wir müssen lockerer werden», sagt Gerber und betont: «Vom Potenzial des Teams bin in voll überzeugt, wir haben die Qualität für die 1. Liga, das ist kein Thema für mich. Wir sind weiterhin voll motiviert.»

