Handball Emmen steigt in die NLB auf

Handball Fertig 1. Liga: Die Emmer steigen in die NLB auf Geschafft! Handball Emmen bezwingt Yverdon mit 41:31 und kehrt nach drei Jahren in die NLB zurück. Stephan Santschi 16.05.2022, 16.51 Uhr

Die Emmer feiern nach Spielschluss die Promotion. Bild: Roger Grütter (Emmen, 14. Mai 2022)

Eigentlich hätte es am nächsten Wochenende in Nyon zum Showdown kommen sollen, nun aber wird der Auftritt in der Westschweiz zum 1.-Liga-Abschiedsspiel. Die Emmer haben den Aufstieg bereits einen Spieltag vor Abschluss der Finalrunde auf sicher, am Samstag bezwangen sie zu Hause Yverdon mit 41:31 und profitierten gleichzeitig von der Niederlage Nyons in Frauenfeld. Der zweite Platz ist Emmen nicht mehr zu nehmen, die zweite Promotion in die NLB nach 2018 Tatsache. «Wir haben es über die Ziellinie gebracht», resümierte Emmens Trainer Gery Bucher erleichtert. «Ich kann es noch gar nicht fassen, das ist ein mega Gefühl», frohlockte Linkshänder Devin Lang.

Der Aufstieg war von den Verantwortlichen des HC Kriens-Luzern gefordert worden. Die QHL-Auswahl braucht ein Farmteam, um den Talenten Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen. Und da man mit dem BSV Stans, der seit Jahren einen sehr soliden B-Ligisten stellt, das Heu nicht auf der gleichen Bühne hat, intensivierte man in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit Emmen, füttert es mit Nachwuchskräften aus der SG Pilatus.

Angriff ist top, Scherer stabilisiert Abwehr

Routiniers wie Mark Schelbert, Luka Kovacevic und Lukas Huwiler, junge Akteure mit etwas 1.-Liga-Erfahrung wie Brian Büchli, Lou Dürger oder Remy Weingartner und sogenannte High Potentials wie die 17-jährigen Devin Lang und Valentin Wolfisberg vermischten sich zu einem harmonierenden Kollektiv.

«In den letzten zwei Jahren haben wir uns in Sachen Kaderbreite, Intensität und Qualität um 50 Prozent steigern können»,

befindet Bucher. Der wichtigste Transfer sei aber jener von Roger Scherer gewesen. Der frühere NLB-Spieler des BSV Stans stiess im Herbst zur Mannschaft und stabilisierte sie dort, wo sie am anfälligsten ist: in der Defensive.

In engen Partien zeigte sich die Abwehrarbeit verbessert, das Gütesiegel verdienen sich die Emmer jedoch weiterhin mit ihrer Offensive. Tempo, Spielwitz, Abschlusskraft – Buchers Equipe überrollt die Gegner, fünf Mal erzielte sie sogar 40 Treffer und mehr. Auch in Auswärtshallen erhält der Trainer positive Feedbacks, «wir sind ein attraktives Team». Anders als die welschen Konkurrenten blieb Emmen auch von grösseren Verletzungssorgen verschont, profitierte vom grossen Aufgebot. Zum Vergleich: Yverdon reiste am Samstag nur mit sieben Feldspielern an.

Devin Lang – ein Talent im Aufwärtstrend

Im Gegensatz zur ersten Stippvisite in der NLB, die nach nur einer Saison im Jahr 2019 beendet war, möchte sich Emmen nun in der zweithöchsten Liga etablieren. In den kommenden Wochen wird sich der Verein um Verstärkungen bemühen, auch die Ressourcen von Kriens-Luzern sollen angezapft werden.

«Die U23-Spieler aus dem NLA-Kader könnten sich bei uns mit einer Talentförderungslizenz Selbstvertrauen holen»,

erklärt Trainer Bucher.

Eines der Talente, das näher an die Auswahl von Kriens-Luzern herangeführt werden und gleichzeitig in der NLB zur Stammkraft avancieren soll, ist Devin Lang. In Emmen spielte er diese Saison am rechten Flügel, bei den U19-Elite-Junioren der SG Pilatus im rechten Aufbau, über 50 Einsätze stehen auf dem Matchblatt des Stansers. «Als Nächstes möchte ich mich im Emmer Rückraum durchsetzen und in Kriens von Spielern wie Andy Schmid und Fabian Böhm lernen», erklärt der U19-Nationalspieler. Mit Akteuren wie Lang kann auch der zuletzt schwächelnde und identitätslose HC Kriens-Luzern in der Zentralschweiz wieder mehr Anerkennung generieren.

Emmen – Yverdon 41:31 (21:12)

Rossmoos. – 300 Zuschauer. – SR Steiner/Schlegel. – Strafen: je 4-mal 2 Minuten. – Emmen: Schnellmann (9 Paraden)/Schnyder (4); Dürger (8 Tore), Schelbert (8), Lang (8), Huwiler (5/3), Kovacevic (4/1), Wolfisberg (3), Brunner (2), Büchli (2), Weingartner (1), Scherer, Theiler, Bucher. – Bemerkung: Kovacevic verwirft Penalty (49./30:24).