Fussball Nun sind die Fussballerinnen endlich im Schoss der FC-Luzern-Familie Die FCL-Frauen beenden die Saison auf dem sechsten Platz. Die Integration bei den Männerprofis kommt voran. Und Mittelfeldspielerin Alena Bienz wechselt in die deutsche Bundesliga. René Barmettler Jetzt kommentieren 02.06.2022, 16.50 Uhr

Die 19-jährige Entlebucherin Alena Bienz spielt künftig beim 1. FC Köln. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Zum Abschluss dieser Saison bezwang der FC Luzern in den Playoffs im Kampf um Platz sechs und sieben die Young Boys zwei Mal deutlich (5:1, 3:1). Er behauptete somit die Rangierung aus der 18 Spiele dauernden Qualifikationsrunde. Die Saison war reichlich mit Schwierigkeiten befrachtet, wie Robert Schürch der Vorsitzende im Vorstand der FCL-Frauen, bestätigt:

«Wir müssen zufrieden sein, denn wir hatten im Sturm starke Abgänge zu verdauen. Ausserdem beklagten wir zu Beginn und zum Schluss dieser Saison viel Verletzungspech und sollten deshalb froh sein, konnten wir YB und Aarau in der Rangliste wieder überholen.»

Robert Schürch, Vereinspräsident der FCL-Frauen. Bild: PD

Nach nur einer Spielzeit verlässt Trainer Edvaldo Della Casa das Super-League-Team, er fand beim FC Biel-Bienne in der Promotion League eine Anstellung. Die Suche nach seinem Nachfolger verläuft nicht unproblematisch, denn die Zeit eilt. «Wir sind in Gesprächen innerhalb unseres Beziehungsnetzes», sagt Schürch. Weil dieses begrenzt ist, entschied sich die Leitung, die Suche auf die sozialen Netzwerke auszuweiten. So ist auf Facebook zu entnehmen, was die Anforderungen und die künftigen Aufgaben sind. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger darf ein intaktes Team übernehmen, denn die Arbeit Della Casas fand viel Anklang beim FCL. «Er trug viel zur Weiterentwicklung der Spielerinnen bei, die Zusammenarbeit war sehr angenehm», attestiert Schürch dem Brasilianer.

Vier Nachwuchsteams sind inzwischen Pflicht

Erfreulich verlief auch der Integrierungsprozess des Frauen-FCL in die FC Luzern-Innerschweiz AG (FCL-I AG). Ab der neuen Saison sind die Teams aus der Women’s Super League und der U19 Bestandteil des Profiklubs – endlich sind die Frauen Teil der bisher ausschliesslich männlichen FCL-Familie. In Aarau, Bern (YB), Basel, Lugano und Zürich (FCZ, GC) ist dies längst Alltag. Das sei enorm wichtig, wie Robert Schürch, der bei einem Zuger Energieversorger arbeitet, betont:

«Die Anforderungen seitens des Schweizerischen Fussballverbandes werden immer grösser. Inzwischen müssen wir vier Nachwuchsteams betreiben, finanziell wird das immer schwieriger.»

Die FCL-I AG hat entschieden, die U17, U15 und U13 der Obhut des FC Luzern Breitensport zu überlassen. Sonst aber übernimmt sie die Aufgaben, die der jetzige Vorstand um Robert Schürch bis anhin erfüllt hat. Die Übergabe verläuft fliessend, denn die Bisherigen können sich noch nicht unmittelbar aus der Verantwortung ziehen. Die Finanzierung der kommenden Spielzeit wurde vom abtretenden Vorstand sichergestellt. Ausserdem hat er dafür zu sorgen, einen Manager für die Frauenabteilung in einer 30-Prozent-Anstellung für die FCL-I AG zu suchen, weil die derzeitigen Kapazitäten offenbar nicht ausreichend sind. Der FC Luzern mit Präsident Stefan Wolf hat nun ein Jahr Zeit, um sich zu überlegen, wie er künftig die Frauenabteilung innerhalb der AG positionieren will.

Trainingsbedingungen sind alles andere als ideal

An der zu knappen Infrastruktur wird auch der FCL nichts ausrichten können. Edvaldo Della Casa beklagte, die Trainings auf der Allmend seien unbefriedigend gewesen, da sein Team den Trainingsplatz mit den American Footballern der Luzern Lions teilen musste. Schürch äussert sich zu diesem Thema vorsichtig:

«Der Platz auf der Allmend ist für alle sehr eng.»

Zuständig für die Zuteilungen ist die Stadt Luzern, ein vorgeschlagenes Ausweichen auf die reservierten Trainingsplätze der FCL-Profis ist keine Alternative. Die Frauen trainieren grösstenteils abends, und auf diesen Flächen sind keine Beleuchtungen installiert.

Robert Schürch, der Noch-Präsident aus Adligenswil, kann sich bald von seinen Aufgaben entbinden, verabschieden musste er sich bereits von einigen Spielerinnen. Leistungsträgerin Alena Bienz wechselt in die deutsche Bundesliga zum 1. FC Köln. «Teamgrossmutter» Rahel Graf (33) tritt zurück, wie auch ihre Mitspielerinnen Nicole Scherrer, Haleema Fröiland und Magdalena Konzett. Mit grosser Neugierde werden die bisherigen Funktionärinnen, Funktionäre und Spielerinnen der Frauenteams beobachten, wie der Profiklub FC Luzern künftig den Spitzenfussball der Frauen positionieren wird.

