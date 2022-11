Zentralschweizer Sport Sparen ist angesagt: Energiekrise – ein Denksport für die Klubs Die steigenden Strompreise stellen auch Sportvereine und Hallenbäder in der Zentralschweiz vor Herausforderungen. Besonders im Fokus stehen die Eishockeyklubs. Dabei geht es auch um existenzielle Fragen. Peter Birrer Jetzt kommentieren 21.11.2022, 18.05 Uhr

Der IFV empfiehlt den Fussballvereinen, die Spiele nach Möglichkeit so anzusetzen, dass kein Flutlicht brennen muss. Bild: Jakob Ineichen (Schattdorf, 12. Oktober 2022)

Die Lage ist mehr als nur angespannt, sie ist, sagt Thomas Nietlispach, «prekär». Er ist der Präsident des EHC Sursee und sieht sich mit einem grossen Problem konfrontiert: Woher nimmt er das Geld, um die massiv steigenden Energiekosten decken zu können? Rund 20000 Franken muss der Klub auftreiben, um nur schon diese Saison beenden zu können. Mittels Crowdfunding soll nun das Szenario, das per Anfang Jahr 2023 der Betrieb eingestellt werden muss, verhindert werden. Und immerhin kann Nietlispach eine positive Wasserstandsmeldung durchgeben:

«Es sieht gut aus. Rund die Hälfte haben wir erreicht, und wir sind zuversichtlich, bis am 12. Dezember das Crowdfundingziel zu erreichen.»

Nur: Das Problem ist damit nicht dauerhaft aus der Welt geschafft. Der Präsident rechnet damit, dass in der Spielzeit 2023/24 noch einmal ein deutlich höherer Betrag gestemmt werden muss, er spricht von «50 000 bis 70 000 Franken» als Konsequenz der gestiegenen Strompreise. Aber eben: Woher nehmen? Nietlispach sagt: «Wir haben noch kein finalisiertes Rezept, verschiedene Parameter sind noch unklar. An drastischen Einsparungen wird aber wohl kein Weg vorbeiführen.»

Die Option, die Kosten gänzlich auf die Mitglieder abzuwälzen, schliesst er aus. «Das geht nicht. Eine solche Erhöhung der Beiträge hätte wahrscheinlich einen Mitgliederschwund zur Folge. Dies würde die Entwicklung des Vereins um Jahre zurückwerfen.» Was bleibt, ist die Hoffnung. Der Klubchef gibt sich optimistisch, er sieht sich und sein Team auch in der Pflicht, selbst bei schlechten Aussichten kreativ zu sein und sich um Lösungen zu bemühen:

«Wir wollen über diese Saison hinaus Eishockey anbieten. Es gibt viele junge Leute, die aus der ganzen Region zu uns kommen. Wir fühlen uns verpflichtet, ihnen die Möglichkeit zu geben, den Sport zu vernünftigen Konditionen ausüben zu können.»

Zeit unter der Dusche abkürzen

Dass Eishockey kostspielig ist und Vereine vor immense Herausforderungen stellt, bekommt auch der HC Seetal zu spüren. Bis Ende Saison im März 2023 erhebt die Genossenschaft als Besitzerin einen fixen Zuschlag von 15 Franken pro Eisstunde. Pascal Kaufmann, der Verwaltungsratspräsident des HC Seetal, rechnet mit Zusatzkosten von 15'000 bis 25'000 Franken: «Wir gehen sehr davon aus, dass der Zuschlag noch nach oben angepasst wird.» Der Betrag lässt sich zwar noch stemmen, weil sich der Verein in den letzten Jahren dank guter Arbeit eine solide finanzielle Struktur geschaffen hat und deshalb relativ unbeschadet durch die Pandemie gekommen ist. Aber die nächste Meisterschaft naht – und da befindet sich der HC Seetal im selben Dilemma wie Sursee. Kaufmann:

«Die kommenden Monate werden von Denksport geprägt sein: Wie schaffen wir es, diese Herausforderung zu meistern? Wir können nicht mehrere Jahre vom Ersparten überleben.»

Nicht ganz so dramatisch sieht es beim HC Luzern aus. Mehrkosten fallen in dieser Saison nicht an, das ist vertraglich mit dem Eiszentrum Luzern abgemacht. Aber schon jetzt steht fest, dass sich die Konditionen in den nächsten zwei Jahren ändern: Der HCL, der die meiste Eiszeit bucht, muss zehn Prozent mehr berappen. Der Betrag bewegt sich in einem tiefen fünfstelligen Bereich. Ein Thema ist das Sparen von Energie, so gut das geht. «Wir sensibilisieren die Leute, die Duschzeit abzukürzen und so weniger Warmwasser zu verbrauchen», sagt Bruno Galli, der Marketing- und Kommunikationsverantwortliche des HC Luzern. «Wir alle bemühen uns darum, unseren Beitrag zu leisten, und machen die Teamleiter darauf aufmerksam, die Spieler immer wieder darauf hinzuweisen.»

Möglichst wenig Flutlicht im Regionalfussball

Nicht verschwenderisch mit den Ressourcen umgehen – das wird überall thematisiert. Das gilt auch für den Innerschweizerischen Fussballverband (IFV), der seinen Vereinen empfohlen hat, die Spiele nach Möglichkeit so zu terminieren, dass kein Flutlicht brennen muss. Von Vorteil war im Herbst das gute Wetter, und nun ruht der Spielbetrieb des IFV bis März. Präsident Urs Dickerhof betont:

«Wir wollen mithelfen und sparen, wo man sparen kann. Unser Glück ist es, dass wir einiges steuern können und oft ohne Licht auskommen.»

Das wiederum funktioniert bei den Handballern nicht. «Ohne Licht geht nichts», sagt Philipp Bühlmann, Präsident des BSV Stans. Immerhin steht den Equipen die Eichli-Halle zur Verfügung, die vor längerem mit LED-Beleuchtung ausgerüstet wurde, was wiederum Energieeffizienz gewährleistet. Bühlmann betont: «Wir tun, was in unseren Möglichkeiten liegt. Mehr geht fast nicht mehr.»

Weniger problematisch ist der Warmwasserverbrauch. «Viele Spielerinnen und Spieler duschen nach den Trainings daheim», sagt Bühlmann, «das hat sich in Zeiten von Corona so eingependelt. Während der Pandemie durften sie zwar mit den Leistungssportteams trainieren, aber die Duschen blieben geschlossen. Nun hat es sich zur Routine entwickelt, dass ein Teil dieser Teams zu Hause duscht.»

Für Pascal Müller, den Präsidenten von Handball Innerschweiz, ist es nicht nötig, dass der Verband die Handballerinnen und Handballer auffordert, in der aktuellen Energiemangellage sparsam zu handeln. «Die Notwendigkeit sehen wir deshalb nicht, weil wir den Eindruck haben, dass sich alle der besonderen Situation bewusst sind.»

Sportarena-Leiter Hecht: «Wir alle denken mit»

Natürlich betrifft das Energiethema gerade auch eine Institution wie den Campus Sursee mit seinen zwei Schwimmbecken in der Sportarena. Deren Leiter Mathias Hecht betont, man habe längst Sparmassnahmen eingeleitet. Die Raumtemperatur etwa wurde bereits gesenkt; für die Beleuchtung des Weihnachtsbaums sorgt nicht mehr eine Stromzufuhr, sondern ein Velo – wenn Besucherinnen und Besucher in die Pedalen treten, gehen die Lichter an. Und die Revision des grossen Beckens wird um ein Jahr verschoben, die 2,7 Millionen Liter Wasser werden nicht abgelassen.

Als grosses Plus erweist sich, dass die Sportarena ein moderner Bau ist, der ermöglicht, den Betrieb nachhaltig zu führen. Und nachhaltig bedeutet auch hier: Es wird auf erneuerbare Energien gesetzt. «Das ist Teil unseres Verantwortungsbewusstseins», sagt der ehemalige Spitzentriathlet Mathias Hecht, «wir wollen den Athletinnen und Athleten beste Bedingungen bieten. Aber wir versuchen auch, der aktuellen Lage Rechnung zu tragen. Wir alle denken mit.»

