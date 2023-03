Roman Furger will zum fünften Mal den Engadiner gewinnen

Engadiner Der Urner Roman Furger will Marathon-Geschichte schreiben Top-Langläufer Roman Furger strebt diesen Sonntag seinen fünften Triumph am Engadin Skimarathon an. Allerdings gilt es dazu einige Hürden zu meistern – nicht nur im Rennen selbst. Jörg Greb Jetzt kommentieren 09.03.2023, 13.02 Uhr

Roman Furger tritt per Ende Saison zurück. Bild: Yanik Buerkli / Keystone (Davos, 01.11.2022)

«Der Schnellste sein von 11 000 Langläuferinnen und Langläufern – das ist eine grossartige Sache, das sorgt für Emotionen», sagt Roman Furger. Bereits viermal erlebte er dieses aufwühlende Gefühl: 2012, 2016, 2018 und im letzten Jahr siegte er über die 42 km von Maloja nach S-chanf. Es ist naheliegend, dass er bei seinem Start an diesem Sonntag mit der Absicht antritt, erneut zu reüssieren. Marathon-Geschichte würde er damit schreiben. Mit dem vorletztes Jahr verstorbenen Albert Giger, dem legendären Olympia-Staffel-Medaillengewinner von 1972 in Sapporo, würde er gleichziehen, dem Rekordsieger des Engadin Skimarathons. Und Dario Cologna, den Vierfach-Olympiasieger, hinter sich lassen (vier Siege am Engadiner).

Doch dieser 53. Engadin Skimarathon wird für Furger nicht nur wegen seiner Siegesambitionen und der Aussichten speziell. Besonders werden auch die Bedingungen sein – und die Streckenführung aufgrund des Schneemangels. Vor allem aber ins Gewicht fallen dürfte für den 33-Jährigen drei Komponenten, die eng mit ihm selbst zusammenhängen: diesem Winter, seinen letzten Wochen und seiner Zukunft.

Saison verlief nicht nach Wunsch

Beim Saisonhöhepunkt, den Weltmeisterschaften im slowenischen Planica wurde der Urner in der zweiten Woche krank. Nachdem der Skiathlon (38.) ansprechend geglückt war, musste er auf das Zielrennen über 15 km Skating und die 4x10-km-Staffel verzichten. Der Grund: Furger war krank geworden und verliess das Schweizer Team. «Das war bitter, vor allem auf die Staffel hatte ich mich enorm gefreut», sagt er. Verunmöglicht worden war ihm mit dieser Erkrankung auch der Wunsch, befriedigende Resultate zu erzielen. Furger sagt deshalb:

«Die Saison ist nicht so verlaufen, wie ich es mir erhofft hatte. Ich kam zu wenig auf Touren.»

Trotz diesem Verdikt, dem Fieber und den zwei Tagen im Bett, trotz der Schwächung des Körpers und dem verpassten Training: Roman Furger blickt dem Engadiner optimistisch entgegen. «Letztes Jahr war es ganz ähnlich. Ich trat auch erkältet an und ich gewann.» Daraus, wie aus seinen vorherigen (Sieg-)Erfahrungen, zieht er «grosse Zuversicht». Er weiss, dass der Engadiner mit seiner einfachen Strecke auf ihn zugeschnitten ist. Und er geht davon aus, dass er seine Spurtstärke ausspielen kann. Ebenso hat er die zielführende Taktik verinnerlicht. Diese beinhaltet: «Vorne mitlaufen, aber nie ganz an der Spitze. Dem Wind ausweichen und mich verstecken. Energie sparen. Und am Schluss aus einer vielversprechenden Position auf dem letzten Kilometer in die Zielabfahrt gehen und auf den letzten 300 m voll attackieren.» Klar ist sich Furger, dass für die erfolgreiche Umsetzung seines Vorhabens auch die mentale Bereitschaft von grosser Bedeutung ist. Diese hat er in den letzten beiden Wochen trotz Erkrankung aufgebaut.

Die letzte Chance als Spitzensportler

Nicht beeinflussen kann Furger die Bedingungen. Die Wetterprognose lässt auf vieles schliessen. «Je nachdem fordert die Unterlage schon vor der entscheidenden Schlussphase viel mehr», sagt er. Darauf wird er sich einstellen. Am Freitag fuhr er zum praktisch kompletten Schweizer Nationalteam ins Engadin. Am Samstag steht die gemeinsame Streckenbesichtigung an.

Für Furger geht es gleichzeitig auch darum, das Vertrauen in seinen Körper zu stärken. Erst Mitte Woche hat er nach seiner Krankheit wieder leicht mit Langlaufen begonnen: zuerst 30 Minuten, dann 60 und am Donnerstag 90. Als «lockeres Bewegen» bezeichnet er diese Einheiten. «Das Gewinnen von Vertrauen in Körper und Material sind dabei entscheidend.» Mit einigen «schnellen, knackigen Sprints am Samstag» rundet er seine Vorbereitung in sportlicher Hinsicht ab.

Den Fakt, dass es sich um seinen letzten Engadiner als Spitzensportler handelt, sieht er als zusätzliche Motivation. Der Rücktritt auf Ende Saison ist beschlossene Sache. Bewusst hat Roman Furger ihn diese Woche kommuniziert.