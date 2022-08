Leichtathletik Interview mit dem Erfolgstrainer Flavio Zberg: «Die Entwicklung ist sehr erfreulich» Der Hergiswiler Leichtathletiktrainer Flavio Zberg sagt, was ihn an der EM in München bewegt hat. Interview: Jörg Greb 22.08.2022, 18.19 Uhr

Die Zentralschweizer Läuferinnen Julia Niederberger (links) und Silke Lemmens (Mitte) beim Staffel- Rennen an den Europameisterschaften. Bild: Filip Singer/Keystone (München, 19. August 2022)

Sie erlebten in München die erfolgreichsten Schweizer Europameisterschaften mit. Was war für Sie persönlich der Höhepunkt?

Der Leichtathletiktrainer Flavio Zberg. Bild: Benjamin Manser

Flavio Zberg*: Die Kambundji-Schwestern, Simon Ehammer und Annik Kälin leisteten Grossartiges. Für mich persönlich ragt aber die Medaille von Ricky Petrucciani heraus – wegen der Hintergrundgeschichte. Ricky kam 2017 aus dem Tessin, um bei uns in Zürich gefördert zu werden. Das war ein Projekt, an das vorerst nur wenige glaubten.

Warum?

Ricky nahm eine schwierige Familiengeschichte mit, hatte null Deutschkenntnisse und schulische Probleme. Jetzt sorgt er für solche Leistungen und ist eine Persönlichkeit geworden. Das berührt und freut mich. Es ist nicht nur gelungen, den Sportler Ricky Petrucciani zu entwickeln, sondern auch den Menschen. Das macht die Arbeit nachhaltig.

Was sagen Sie zu den Zentralschweizer Athletinnen und Athleten?

Julia Niederberger und Silke Lemmens trugen massgeblich dazu bei, eines der Verbandsprojekte von Swiss Athletics zum Erfolg zu führen: die Finalqualifikation der 4x400-m-Staffel. Die beiden Zeiten aus Vorlauf und Final zeigen das Potenzial. Beim Schweizer Rekord von Tokio 2021 lief noch Europameisterin Léa Sprunger mit. Und dieser wurde nur knapp verpasst.

Die Zugerin Silke Lemmens ist mit erst 22 in die Rolle der Teamleaderin geschlüpft. Wie erleben Sie die Athletin in dieser Funktion?

Sie macht das hervorragend. Die Aufgabe ist nicht einfach. Silke hat sich erfreulich entwickelt. Sie läuft regelmässig tiefe 52er-Zeiten. Darauf lässt sich bauen, auch wenn die Topzeit noch nicht gekommen ist. Ich sehe bei ihr ganz klar das Potenzial für Finalläufe. Sind diese einmal erreicht, kann alles passieren.

Und was ist mit der 22-jährigen Nidwaldnerin Julia Niederberger?

Julia hat da noch einen etwas längeren Weg vor sich. Aber auch ihre Entwicklung ist sehr erfreulich. Es ist spannend zu sehen, wie sie die verschiedenen Schritte vollzieht. Bei ihren Staffel-Einsätzen an der WM in Eugene wie auch in München hat sie es hervorragend gemacht. Herausragend für mich ist Julias Entwicklung in den letzten beiden Monaten. Bei ihr sehe ich, was Staffeln und gezielte Staffel-Projekte bewirken können.

Auch der Bündner William Reais, der in Emmen lebt, hat viel Potenzial.

Wenn er gesund bleibt, ist er immer ein Kandidat für Spitzenränge. In diesem Jahr band ihn eine Muskelverletzung zurück. Mit dem 4x100-m-Schweizer-Rekord bekam er aufgezeigt, wohin der Weg führen wird.

Bleibt Géraldine Frey. Die 25-jährige Baarerin war in der 4x100-m-Frauenstaffel eine Topmedaillenkandidatin – und ging leer aus.

Das ist gewiss eine Riesenenttäuschung gewesen für sie. Sich vorzuwerfen aber braucht sie sich nichts. Sie hat ihren Job als Startläuferin erfüllt. Und ich hoffe, dass dieses Quartett sehr schnell eine Reaktion zeigen kann. Géraldine hat sich in diesem Jahr exzellent entwickelt.

Die Saison hat noch einige Höhepunkte wie Athletissima Lausanne, Spitzen-Leichtathletik Luzern, Weltklasse Zürich und den Nachwuchs-Meisterschaften zu bieten. Was ist zu erwarten?

Die schönen Schweizer Meetings bieten die Möglichkeit zum Geniessen. Darauf werden alle heiss sein. Die Athletinnen und Athleten wollen sich nochmals im besten Licht präsentieren. Die Meetings sind auch wichtig fürs Jahr 2023 und fürs World Ranking.

*Der Nidwaldner Flavio Zberg (41) ist Cheftrainer und Geschäftsleitungsmitglied im LC Zürich und Athletikcoach im Spitzensportzentrum OYM in Cham.