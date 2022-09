Neuer Spono-Trainer: So tickt Handball-Coach Marco von Ow

Handball Neuer Trainer, unveränderte Ziele: Marco von Ow soll die Spono Eagles in Bewegung bringen Mit dem neuen Trainer Marco von Ow streben die Spono Eagles nach Titeln und Trophäen. Der studierte Bewegungswissenschaftler will mit kreativen Ansätzen die Qualitäten der einzelnen Spielerinnen besser machen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 09.09.2022, 20.10 Uhr

Marco von Ow am Freitagabend beim Training der Spono Eagles in Nottwil. Bild: Dominik Wunderli

«Die Stimmung war unglaublich, die Zuschauer klebten geradezu am Spielfeld.» Marco von Ow erinnert sich gerne an die Jahre 2016 und 2018 zurück, auch wenn er damals auf der Seite des Verlierers stand. Als Assistenztrainer des LC Brühl gastierte er im Kampf um den Meistertitel jeweils zum entscheidenden Spiel in Nottwil, beide Male zog er mit den St. Gallerinnen den Kürzeren. «Ich hoffe, dass wir nun ebenfalls in diese Richtung arbeiten können, dieses Feeling möchte ich wieder erleben.» Diesmal in der Gestalt des Siegers, versteht sich.

Der 33-jährige Zürcher ist seit diesem Sommer Cheftrainer der Spono Eagles. Er folgte auf Urs Mühlethaler, der Nottwil nach 2016 und 2018 auch 2022 auf Rang eins führte. Wie man Titel gewinnt, weiss auch von Ow, an der Seite von Trainer Werner Bösch gewann er 2016 mit Brühl den Schweizer Cup und 2017 das Double. Dass er beim renommierten Nottwil erstmals die Hauptverantwortung für ein Aktivteam trägt, erfüllt ihn mit Stolz. Das SPZ war jedoch schon vorher einer seiner Wirkungsbereiche – im nationalen Leistungszentrum für Rollstuhlsport betreut er Athletinnen und Athleten im Bereich Kraft.

Früher Schlussstrich unter die Spielerkarriere

Seine eigenen Handball-Karriere verlief nicht ganz nach Wunsch. Bild: Alexander Wagner

Mit der Niederlage im Super-Cup gegen Zug misslang sein Einstand vor drei Wochen zwar, am letzten Sonntag präsentierten sich die Luzernerinnen aber in einer besseren Verfassung – 42:25 siegten sie zum Meisterschaftsauftakt bei GC Amicitia Zürich. «Ich bin zufrieden», sagt von Ow, «das Umschaltspiel setzten wir gut um, wir spielten schnell und fokussiert.» Dass es am Sonntag bei der Heimspielpremiere (18 Uhr, SPZ) gegen das erstarkte Yellow Winterthur nicht einfacher wird, ist ihm bewusst: «Yellow hat ein riesiges Line-up. Auf uns wartet eine ganz schwierige Aufgabe.»

Geboren in Zürich und aufgewachsen in der Ostschweiz fand Marco von Ow in Goldach zum Handball. Später agierte er im Nachwuchs von St. Otmar St. Gallen und kam als linker Flügel beim HC Arbon auf 15 NLA-Einsätze. Die Einsicht, dass er seine Träume als Spieler nicht verwirklichen kann, wuchs indes kontinuierlich, und so zog er früh, schon mit 25 Jahren, einen Schlussstrich. Während vier Saisons war er anschliessend Assistent beim LC Brühl, ehe er in Schaffhausen die U17-Elite-Junioren und die Athletik im Nachwuchs betreute. Den weiblichen U18- und U16-Nationalteams steht der vielseitige Ausbildner weiter als Coach und dem RLZ Aargau+ als Co-Leiter zur Verfügung.

Er wolle jede Spielerin weiterbringen, sagt Von Ow. Bild: Dominik Wunderli

Als studierter Bewegungswissenschaftler kann er sein handballerisches Wissen mit dem Know-how aus der Athletik vermengen. Und so beschäftigt sich Marco von Ow neben dem pragmatischen Streben nach Toren auch mit akademischen Fragen wie: «Kann ich mich langsam bewegen und trotzdem schneller werden?» Oder: «Wie kreiere ich individuelle Lauftrainings, die jede Spielerin besser machen?» Sein Credo lautet: Mit kreativen Lösungsansätzen die Qualitäten des Einzelnen fördern, diese dem Team zu Nutze machen und dadurch das Kollektiv stärken.

Die hohe Kadenz, mit der Spono seine Trainer austauscht (sechs Wechsel in knapp vier Jahren), beschäftigte ihn zunächst, doch dann sagte er sich: «Weshalb soll ich diese Challenge nicht annehmen? Mein Fokus liegt darauf, jede Spielerin weiter zu bringen und mit dem Team erfolgreich Handball zu spielen.» Über Ziele braucht er dabei nicht zu sprechen, die sind hoch, unabhängig davon, wer an der Seitenlinie steht: Für die Spono Eagles zählen nur Titel.

