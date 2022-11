Landhockey Er ist ein Grosser und hat Grosses vor: Bayer will den Luzerner SC zu Titeln führen Steven Bayer (44) heisst der neue Landhockey-Trainer der LSC-Männer. Der Engländer ist reichdekoriert und hat mit den Luzernern Grosses vor. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Steven Bayer plant langfristig mit dem Luzerner SC. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 5. November 2022)

«Wenn er sich für uns entscheidet, ist das wie ein Sechser im Lotto. Das wäre Wahnsinn.» So sprach Dominik Rutishauser, der Präsident des Luzerner SC, vor der Saison über den möglichen neuen Landhockeytrainer. Mittlerweile ist die Identität des grossen Unbekannten enthüllt, seit rund acht Wochen trägt er die Hauptverantwortung an der Seitenlinie der NLA-Männer. Seine Nationalität: Engländer. Sein Name: Steven Bayer. Sein Palmarès: eine Wucht.

Seit dem Frühjahr 2018 arbeitet Bayer in der Schweiz, bei der Credit Suisse in Zürich wirkt der 44-jährige Arbeitswissenschafter als «Head of User Experience». Vor einem Jahr zog er mit der Familie nach Adligenswil. «Wir haben ein Baby bekommen, zudem besitzen wir zwei Hunde. Wir brauchten mehr Platz», berichtet Bayer und lacht. Die Idee, sich in der Region auch sportlich zu engagieren, bestand bereits im Sommer 2021, doch damals hatte Bayer zu viel um die Ohren. Konkret: Er war an den Olympischen Spielen in Tokio im Einsatz – und kehrte mit Gold zurück.

Gold an Olympia, WM und EM

Steven Bayer ist seit 2015 für die Ausbildung der Landhockey-Keeper in Belgien verantwortlich. Vergleichbar mit Patrick Foletti, der das Torhüterwesen im Schweizer Fussball revolutioniert hat, entwickelte Bayer ein nationales Programm für Goalies und Goalietrainer. Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten: Auch dank des dreifachen Welttorhüters Vincent Vanasch gewann Belgien die WM (2018), die EM (2019) und die Olympischen Spiele (2021).

«Den eigenen Traum zu erreichen, ist ein unglaublich spezieller Moment»,

sagt Bayer, der jeweils als Goalie- und Assistenztrainer fungierte.

Bayer stammt aus dem Südosten Englands und galt im Tennis als eines der Toptalente des Landes. Knieprobleme stoppten seine Ambitionen, die Hand-Augen-Koordination nahm er aber mit und fand sein Glück im Landhockey-Tor. Schmunzelnd erinnert er sich an seine Anfänge, ausgerüstet mit Gartenhandschuhen und einem Gesichtsschutz mit Gummiband, den ihm Kollegen spasseshalber ins Gesicht klatschen liessen. Bayer stieg zum Nachwuchs-Nationalspieler auf, im U21-Alter rebellierte aber wieder der Körper – Nackenschmerzen beendeten seine Aktivkarriere.

Sein Spezialgebiet: Menschen

Bayer wurde Coach und stellte fest: «Das gefällt mir ja noch besser, als zu spielen.» Er bildete den Goalienachwuchs im britischen Verband aus, förderte Topcracks wie Maddie Hinch und Beth Storry. 2012 gewann er mit den Britinnen an Olympia Bronze.

«Mir geht es darum, Spielern das bestmögliche Umfeld zu bieten, damit sie sich weiterentwickeln können.»

Wie im Beruf, wo er Produkten ein benutzerfreundliches Design verleiht, geht er im Sport auf Bedürfnisse ein. «I am an expert in understanding people», sagt er. Ein Experte für Menschen also.

Sein Engagement in Belgien behält er bei, die Titelverteidigungen an WM (2023) und Olympia (2024) stehen auf dem Programm. Daneben möchte sich Bayer als Cheftrainer verwirklichen, auch darin hat er viel Erfahrung und Erfolg vorzuweisen, mit den Frauen von Reading gewann er nationale und internationale Pokale. «Ich habe von grossen Headcoaches lernen können. Am Ende geht es darum, den eigenen Stil zu finden.» Von den ersten Wochen in Luzern ist er jedenfalls angetan: «Ich bin sehr glücklich mit der Entwicklung, das Team ist sehr talentiert und passt sich schnell an.» Seine Frau spielt derweil im NLA-Team der LSC-Frauen.

LSC soll die Nummer eins werden

Die erste Phase der Feldsaison (6 Spiele) schloss der LSC auf Platz fünf ab, in der zweiten liegt er auf Rang drei. Vorerst ruht nun aber der Spielbetrieb unter freiem Himmel, am kommenden Sonntag beginnt in Luzern (Utenberg) die Hallensaison. Der LSC ist Titelverteidiger – und Bayer sagt:

«Unsere Erwartungen sind hoch.»

Er betont aber auch, dass seine Arbeit erst begonnen habe, «das erste Jahr ist dem Aufbau gewidmet. In den nächsten fünf Jahren wollen wir regelmässig um den Titel kämpfen.» Auf dem Feld wäre es der erste seit 2007.

Kein Zweifel: Bayer sieht seine Tätigkeit beim LSC nicht als Kurzabstecher, der Stratege plant langfristig, will den Klub und das Schweizer Hockey weiterbringen. «Ich liebe Hockey und sehe Luzern als Projekt, in das ich viel zu investieren bereit bin.» Und so erstaunt es nicht, dass Präsident Rutishauser auch nach der ersten Kennenlernphase nicht aus dem Schwärmen herauskommt: «Steven ist ein Segen für uns, die Begeisterung im Klub sehr gross.»

