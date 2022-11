SwissCityMarathon: Ein Erfahrungsbericht

Erfahrungsbericht Sonnenschein und Turbo-Pilze: So erlebte unsere Autorin den Luzerner SwissCityMarathon Über 9000 Laufbegeisterte starteten bei wunderschönem Herbstwetter am SwissCityMarathon. Eine der vielen Absolventinnen des Halbmarathons war unsere Autorin. Stefanie Barmet Jetzt kommentieren 31.10.2022, 16.16 Uhr

Die Stadt Luzern hatte sich für den Lauftag herausgeputzt und sich wettertechnisch von ihrer besten Seite gezeigt. Mit dem Schiffshuttle ging es, umgeben von einer herrlichen Kulisse, zum Startgelände beim Verkehrshaus.

Stefanie Barmet hat den Halbmarathon erfolgreich absolviert. Bild: Patrick Hürlimann

Nicht nur der Geschmack von Sportgels und Schweiss deuteten darauf hin, dass es ein besonderer Tag wird. Die Wertsachen konnten deponiert und die Kleidungsstücke vor dem Start abgegeben sowie mit dem DPD-Lieferservice nach Hause geschickt werden – nur eine von mehreren Neuerungen bei der diesjährigen Austragung.

Nach einer kurzen Aufwärmrunde und einem letzten Toilettenbesuch ging es zum «Boarding», welches für die Teilnehmenden ab 45 Minuten vor der Startzeit möglich war. Dieser Vorgang diente – analog zum Check-in am Flughafen – zur Kontrolle der Platz- respektive Blockeinteilung und ging speditiv über die Bühne. So blieb genügend Zeit für die Verabschiedung der treuen Fans.

Der grosszügige Startbereich und die Tatsache, dass die Zeitmessung erst beim Überqueren der Zeitmessmatte ausgelöst wurde, verhinderte Drängeleien. Die ambitionierten Läuferinnen und Läufer waren bereits um 8.30 Uhr im sogenannten Performance-Block auf die Strecke geschickt worden, wodurch sie sich direkt um die Podestplätze duellieren konnten, ohne ständig langsamere Teilnehmende überholen zu müssen. Die restlichen Startenden nahmen ihre Rennen zwischen 8.32 und 12.00 Uhr in Blöcken mit maximal 550 Laufbegeisterten in Angriff.

Kurz vor dem Start stieg das Adrenalin trotz dem Ziel, primär Spass zu haben, in die Höhe. Gross war dementsprechend die Erleichterung, als um 10.30 Uhr der Startschuss ertönte und die Reise über 21,0975 Kilometer endlich losging.

Visuelle Einnahme von Turbo-Pilzen

Entlang der traditionsreichen Luxushotels und der Hofkirche führte der Rundkurs ins Zentrum von Luzern. Die Anfeuerungsrufe der zahlreichen Zuschauenden auf der Seebrücke liessen die Vorsätze, nicht zu schnell ins Rennen zu starten, schnell vergessen. Weiter ging es vorbei am KKL, am Hotel Radisson Blu und über die Kantonsschule Alpenquai weiter zum Eiszentrum, wo schon der erste Anstieg und als Belohnung bekannte Gesichter am Streckenrand warteten.

Angesteckt von der tollen Stimmung, dem Abklatschen von Kinderhänden, der visuellen Einnahme von Super-Marios-Turbo-Pilzen sowie den musikalischen Leckerbissen der vielen Bands und Gruppierungen entlang des Streckenrandes lief es sich schon fast wie allein. Auch die folgenden Anstiege waren dank den lautstarken Anfeuerungsrufen und den darauffolgenden Abstiegen gut verdaubar.

Mit Kondition statt Carbon dem Ziel entgegen

Die Strecke entlang des Vierwaldstättersees bei der Horwer Halbinsel von St. Niklausen über Kastanienbaum nach Hinderrüti vergingen wie im Flug. Ruhige Abschnitte mit wenigen Zuschauenden, die zum Geniessen des herr­lichen Herbstwetters und der Natur einluden, wechselten sich mit stark bevölkerten Fanzonen ab.

Trotz des neuen Startkonzepts lief man schon früh auf langsamere Läuferinnen und Läufer auf. Das Slalomlaufen bot eine willkommene Abwechslung und tat dem Lauferlebnis keinen Abbruch. Grosse Mühe, die Übersicht zu behalten, hatten hingegen die Zuschauenden.

Angekommen in Horw herrschte eine Stimmung wie an der Luzerner Fasnacht. Davon getragen lief es sich leichtfüssig Richtung Allmend, wo der Kunstrasen beim Durchqueren der Swissporarena nicht nur für Füsse und Beine eine wohltuende Abwechslung war. Ein letzter Stopp beim Getränkestand und die Gewissheit, dass das Ziel bereits in Reichweite war, sorgten für das Einsetzten des «Flowgefühls». Kurze Zeit später war bereits das KKL erreicht, welches auf rotem Teppich durchquert wurde.

Erinnerungen an einen unvergesslichen Tag

Weiter gings in die Luzerner Altstadt, deren Kopfsteinpflaster bei manchen müden Beinmuskeln für rote Köpfe gesorgt haben dürfte. Getragen von der tollen Stimmung lief man über die Haldenstrasse bereits Richtung Verkehrshaus.

Nun kamen Super-Marios-Turbo-Pilze zum Einsatz. Gepusht von den vielen Zurufen und den Ankündigungen der Speakerin, dass nur noch 500 Meter zu laufen sind, kam das Ziel in grossen Schritten näher. Einen letzten kleinen Effort galt es beim Zieleinlauf zu meistern, der über einen erhöhten roten Teppich führte.

Nach 21,0975 Kilometern in wunderschönem Panorama war das Ziel erreicht. Als Belohnung winkten erfrischende Sportgetränke, ein Finisher-Bier, die Umarmungen der Fans sowie viele positive Emotionen und Erinnerungen an einen unvergesslichen Tag.

