Das Training von Nadine Fähndrich hat sich ausbezahlt

Ski nordisch Erleichterung und Stolz bei Nadine Fähndrich: «Ich werde eine immer komplettere Langläuferin» Die Eigenthaler Weltklasse-Langläuferin wird in der zweiten WM-Woche ihrer Reputation gerecht. In den Distanzrennen wird sie immer besser. Jörg Greb Jetzt kommentieren 06.03.2023, 13.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der zweiten Woche der WM zeigte Nadine Fähndrich ihre Stärke. Bild: Nordicfocus (Planica, 28. Februar 2022)

Es war ein Überraschungscoup und daher umso emotionaler: der achte Rang im Skating-Rennen über 10 km im slowenischen Planica. «Ich holte quasi das Optimum aus mir heraus an diesem Tag – und das macht mich stolz», sagte die dafür verantwortliche Nadine Fähndrich. Es war ein exzellentes Rennen, ein Steigerungslauf, in dem die Luzernerin in der Schlussphase sechs Plätze gutmachte. Vor allem aber sorgte das Ergebnis für Erleichterung. Nach dem enttäuschenden Sprint (Halbfinal-Out) hinterfragte sich die 27-Jährige. Jetzt aber staunte sie. Skating-Distanzrennen waren bislang nicht ihr Paradeformat. Fähndrich sagt: «In dieser Disziplin lief ich erst einmal noch weiter nach vorn, und zwar im Weltcup.» Daraus zieht sie den Schluss, dass «sich die spezifischen Schwerpunkte im Training bezahlt machen. Wir machten doch vieles richtig, ich werde eine immer komplettere Langläuferin.»

Es waren und sind gezielte Einheiten im Distanzbereich, die sie mit ihrem Trainer Ivan Hudac so einbaute, dass die Explosivität und das Stehvermögen im Sprint als Stärke vorhanden blieben. Das ist gelungen. Die drei Sprint-Siege im Weltcup zeugen davon, ebenso das Abschneiden in den Distanzrennen der WM. Dazu zählt auch der 14. Rang im abschliessenden 30-km-Massenstartrennen (klassisch). Fähn­drich sagt mit Blick auf den ganzen Winter: «Ich bin glücklich über die Fortschritte und empfinde auch Stolz.»

In die Leaderrolle hineingewachsen

Angedeutet hatte Nadine Fähndrich ihre Reaktion auf das Sprint-Aus schon bei den Einsätzen zuvor. Im Teamsprint zeigte sie mit ihren grandiosen Abschnitten, wozu sie fähig ist. Und in der Staffel war sie es, die auf der stärksten zweiten Ablösung gleichschnell unterwegs war wie das weit enteilte Spitzenquartett. Dieser Kraftakt war umso erstaunlicher, als die Aussicht auf einen Toprang bereits arg geschmälert war.

Wahrgenommen hat Nadine Fähndrich so ihre Rolle als Teamleaderin mit Vorbildfunktion. «Wir kämpfen zusammen, gerade in der Einzelsportart Langlauf spielt der Teamgedanke eine zentrale Rolle», sagt sie. Dass dieses Team noch unerfahren ist, war klar. Aber es zeigte sich das vorhandene Potenzial mit Startläuferin Anja Weber, der Engelbergerin Lea Fischer auf dem dritten Abschnitt und Schlussläuferin Alina Meier.

Für Fähndrich eröffnet sich in der Endphase dieser Saison vor allem noch die Möglichkeit, den Sprint-Weltcup für sich zu entscheiden. Aber sie blickt auch schon darüber hinaus. «Es bleibt noch viel zu tun, ich werde konzentriert weiterarbeiten», sagt sie. Feilen an den beiden Techniken, an technischen Feinheiten, gerade bei für sie schwierigen Verhältnissen, wie sie in Planica vorherrschten. «Hier zeigte sich, dass ich noch nicht alle Defizite habe beheben können», sagt Nadine Fähndrich. Und sie macht eine Ankündigung, die ihre Fans freuen dürfte: «Ich will bei allen Verhältnissen vorne mitlaufen können.»