Schwingen Erster Festsieg für Marc Lustenberger aus Hasle beim Rottal-Schwinget in Ruswil – Überraschung beim Morgarten-Schwinget Nicht der Topfavorit Sven Schurtenberger bestritt beim Rottal-Schwinget in Ruswil den Schlussgang. In diesem duellierten sich die beiden Luzerner Nachwuchstalente Marc Lustenberger und Samuel Schwyzer. Simon Gerber 06.06.2022, 20.05 Uhr

Marc Lustenberger (vorne): Nach drei Kränzen dieses Jahr folgt nun der Sieg in Ruswil. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Während Schwyzer einen Gestellten genügte, ging sein Kontrahent sofort auf einen Sieg aus. Nach einem zermürbenden Kampf triumphierte der 19-jährige nach 11:04 mit einer Beinschere am Boden. Nachdem der gelernte Zimmermann in dieser Saison bereits drei Kränze gewonnen hatte, feierte der Entlebucher nun den ersten Festsieg. Sein Erfolg ist verdient, bodigte er im zweiten Kampf den Festfavoriten Sven Schurtenberger, der sich am Schluss mit den sechsten Rang begnügen musste.

Die Digitalisierung hält nun auch im Schwingsport Einzug. Die sieben Innerschweizer Kampfrichter, die am Eidgenössischen Schwingfest im Einsatz stehen werden, wurden in Ruswil für die Notengebung mit dem Tablet instruiert. In Pratteln werden alle Noten digital erfasst und ins Gesamtsystem eingegeben. Es gibt auf dem Tisch der Kampfrichter keine Papier-Notenblätter mehr.

Beim Haldiberg-Schwinget triumphierte erstmals Andy Murer. Im Schlussgang überraschte der 30-Jährige den Schwyzer Dario Gwerder nach fünf Minuten mit einem Armzug. Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Adrian Steinauer holte der 16-fache Kranzgewinner nicht weniger als vier Maximalnoten. Am Schluss hatte der Flüeler einen satten Vorsprung von 1,25 Punkten auf die Nächstfolgenden. Der Schlussgangverlierer Dario Gwerder startete ebenfalls mit einem Gestellten gegen Stefan Arnold. Auch ihn brachten schliesslich vier Siege verdient in den Schlussgang. Der Urner Trumpf Stefan Arnold landete wie Gwerder im zweiten Rang.

Überraschung am Morgarten

Keiner der beiden Hauptfavoriten Mike Müllestein oder Marcel Bieri erreichten am Morgarten-Schwinget den Schlussgang. Diesen bestritten der Schwyzer Joel Kessler und der Luzerner Thomas Thalmann. Je länger dieser dauerte, desto intensiver waren die Angriffe von Kessler. Nach neun Minuten gelang dem 25-Jährigen mit Hüfter der Siegeswurf. Nach dem Gestellten zum Auftakt gegen Roland Reichmuth brachten ihn vier Maximalnoten, darunter gegen die beiden Kantonalfestsieger Fabian Durrer und Lukas Bernhard, in die Endausmarchung. Es ist der erste Sieg des gross gewachsenen Sennenschwingers. Hinter Kessler klassierten sich Marcel Bieri auf dem zweiten und Mike Müllestein auf dem dritten Platz. Die beiden Eidgenossen trennten sich im vierten Duell unentschieden und realisierten je fünf Siege. Beiden fehlten jedoch die Maximalnoten für das Erreichen des Schlussganges. Dabei darf das Comeback der beiden Trainingskameraden Marcel Bieri und Noe Van Messel als gelungen bezeichnet werden.

Rottal-Schwinget in Ruswil. (84 Schwinger/1200 Zuschauer). Schlussgang: Marc Lustenberger (Hasle) gewinnt nach 11:04 gegen Samuel Schwyzer (Kottwil) mit Beinschere am Boden. – Rangliste: 1. Marc Lustenberger 58.50. 2. Samuel Schwyzer 58.25. 3. Matthias Jund (Oberkirch) 58.00. 4. Roman Zurfluh (Dietwil), Marcel Vogel (Menznau) je 57.25. 5. Joel Ambühl (Hergiswil), Kilian Bühler (Grosswangen) je 57.00.

Haldiberg-Schwinget ob Schattdorf (80 Schwinger/700 Zuschauer). Schlussgang: Andy Murer (Flüelen) siegt nach fünf Minuten Dario Gwerder (Muotathal) mit Armzug. – Rangliste: 1. Andy Murer 58.75. 2. Dario Gwerder, Stefan Arnold (Attinghausen) je 57.50. 3. Roger Baumann (Schattdorf), Marco Wyrsch (Attinghausen), Ronny Heinzer (Rickenbach) je 57.25. 4. Adrian Steinauer (Vorderthal), Lukas Heinzer (Goldau) je 57.00.

Morgarten-Schwinget. (87 Schwinger/800 Zuschauer). Schlussgang: Joel Kessler (Siebnen) siegt nach neun Minuten gegen Thomas Thalmann mit Hüfter. – Rangliste: 1. Joel Kessler, 59.00. 2. Marcel Bieri (Edlibach) 58.50. 3. Mike Müllestein (Steinerberg) 58.25. 4. Christian Bucher (Unterägeri) 57.75. 5. Thomas Thalmann, 57.50. 6. Noe Van Messel (Oberägeri) 57.25. 7. Thomas Bucher (Edlibach), Benjamin Züger (Wangen) je 57.00.