Fussball Erster Saisonsieg bringt die Hoffnung nach Hildisrieden zurück Drittligist Hildisrieden meldet sich zurück im Kampf um den Ligaerhalt und besiegt Hitzkirch 3:2. Michael Wyss Jetzt kommentieren 20.03.2023, 20.00 Uhr

Markus Koch, Trainer Hildisrieder SV. Bild: Michael Wyss

Vier Unentschieden und sieben Niederlagen, das war die triste Ausbeute des Hildisrieder SV nach der Vorrunde. Einmal mehr heisst es auf dem Sportplatz Bogenhüsli in diesem Frühjahr: Abstiegskampf. Doch das Fanionteam meldet sich im richtigen Moment zurück. Im Duell zweier «Kellerkinder» behielt der HSV (sieben Punkte) zum Auftakt der Rückrunde am Samstag vor heimischer Kulisse knapp die Oberhand im Spiel gegen Hitzkirch (11).

Unter dem neuen Trainer Markus Koch (46) feierten die Hildisrieder einen 3:2-Erfolg nach 0:2-Rückstand. «Chapeau. Mein Team zeigte Charakter nach diesem Rückstand. Mit Kampf und Siegeswillen schafften wir die Wende», freute sich der gebürtige Geuenseer Koch, der selber während zwanzig Jahren im Fanionteam des HSV kickte und den Verein bestens kennt.

Nach elf sieglosen Partien trotz zum Teil guten Leistungen erlebte der HSV wieder einmal ein lang ersehntes Erfolgserlebnis. Koch zu seinem Engagement: «Ich wusste, was dieses Team kann. Ich kenne das Gros der Spieler und weiss um ihre Qualitäten, das motivierte mich auch, zum HSV zurückzukommen. Hier können wir was bewegen.» Für den HSV geht es gleich weiter mit einem wichtigen Spiel gegen Schlusslicht Adligenswil, das am Samstag zu Gast ist. Mit einem weiteren Sieg wäre man wieder voll im Geschäft. Koch: «Motivieren für dieses Spiel muss ich keinen meiner Spieler. Sie wissen, worum es geht.»

Trotz Qualität ruft Hitzkirch die Leistung nicht ab

Für Hitzkirch war es ein Auftakt zum Vergessen. Die Seetaler verpassten den Sprung ins Mittelfeld und konnten einen Mitstreiter im Abstiegskampf nicht distanzieren. Eine Niederlage, die schmerzt. Captain Patrik Bucher: «Wir haben uns den Auftakt nicht so vorgestellt. Wir sind natürlich nicht zufrieden mit der jüngsten Leistung, aber auch mit dem Verlauf der Meisterschaft. Uns fehlt es an der Konstanz, 90 Minuten die Leistungen abzurufen». Das 33-jährige Eigengewächs (Verteidiger/Mittelfeld) sagt nachdenklich: «Wenn ich sehe, wo wir in der Tabelle stehen, ist das ärgerlich, denn wir haben viel Qualität in diesem Team. Leider konnten wir bisher unser Können nicht wie gewünscht abrufen.»

Hat er Angst um den Verbleib in der dritten Liga? «Nein. Wir sind uns der Tabellenlage bewusst. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir aus dem Keller finden. Wir müssen unserem talentierten Nachwuchs einfach Fussball auf 3.-Liga-Niveau anbieten können. Der Verbleib ist ein Muss», gibt sich Bucher kämpferisch. Am Samstag kommt mit Küssnacht (2. Rang) ein Spitzenteam. Vielleicht gibt es eine Überraschung, denn die Aussenseiterrolle könnte den Seetalern behagen.

