Darts-WM: Michael Smith zählt zu den Hauptfavoriten

Darts Nachdem er viele Finals verlor: Erster Volltreffer für den Bully Boy Michael Smith verlor alle grossen Finals auf der Darts-Bühne – bis vor gut drei Wochen, da streifte er sein Verlierer-Image ab. Dank seinem ersten Major-Sieg zählt er nun zu den Hauptfavoriten auf den WM-Titel. René Barmettler Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Michael Smith mit dem Pokal des Grand Slam of Darts, einem Major-Turnier. Bild: Imago (Wolverhampton, 20. November 2022)

Wenn am heutigen 15. Dezember im Londoner Alexandra Palace die Darts-WM beginnt, wird einer unweigerlich und schmerzhaft mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Am 3. Januar dieses Jahres verlor Michael Smith im «Ally Pally» den WM-Final 2022 gegen Peter Wright mit 5:7. Ein Drama: Der Engländer warf 24 Maximalaufnahmen (180 Punkte) – Bestwert in einem WM-Final. Im gesamten Turnier gelang ihm das Maximum 83-mal – ebenfalls Rekord. Es sollte nichts nützen, am Ende war er es, der nach Spielende minutenlang die schwarze Wand neben dem Dartsboard anstarrte und bittere, fast unaufhörliche Tränen während des Interviews vergoss.

Der «Bully Boy», so lautet sein Darts-Nickname, scheiterte an seinen Nerven – nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal – dabei gilt er als einer der Besten und Talentiertesten der Welt. Bereits 2019 verlor er den WM-Final gegen den Niederländer Michael van Gerwen. Nebst diesen wohl schlimmsten Niederlagen kamen noch weitere Final-Pleiten bei grossen Major-Turnieren hinzu: Wohl hatte der Engländer einige grosse Siege in Viertel- oder Halbfinals gefeiert, im Final scheiterte er aber 2018 bei den World Series Finals und in der Premier League, dem World Matchplay 2019, bei Masters und World Cup 2020, den UK Open 2022 und Anfang November bei der Europameisterschaft. Nach diesen vielen bitteren Niederlagen war Smith ein gebrochener Spieler, auch wenn er bereits 20 Profi-Turniere der PDC auf kleinerer Bühne gewonnen hatte, aber eben den Nachweis schuldig geblieben war, in grossen Momenten vor TV-Kameras und viel Publikum aufzutrumpfen.

Smith könnte den Sport von nun an dominieren

Doch dann kam der Sonntag, 20. November 2022, als sich das Leben des 32-Jährigen aus St Helens von Grund auf änderte. Und die Prophezeiung von Peter Wright erfüllte sich, der im WM-Siegerinterview zu Smith sagte: «Du wirst einen grossen Titel gewinnen.» Beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton, bei dem zuerst Gruppenspiele und danach K.o.-Spiele überstanden werden mussten, schlug die Stunde des Engländers. Im Final liess er keine Zweifel aufkommen und besiegte seinen Landsmann Nathan Aspinall souverän 16:5. «Ich bin es eigentlich gewohnt, die Rede als Finalverlierer zu halten», sagte er danach selbstironisch.

Zuvor, als er den Sieg geschafft hatte, warf er seine Dartspfeile weg und legte sich auf den Boden. Endlich hat er es seinen Kritikern gezeigt, die sagten, er hätte kein Rückgrat und könne unter Druck nicht auftreten – «alles Blödsinn», kommentierte Sky-Kommentator Wayne Mardle. Für Smith zählte in diesem Moment nur eines:

«Niemand wird je wieder sagen können, ich hätte noch kein Major-Turnier gewonnen.»

Nun wagte auch Aspinall eine Prognose: «Ich bin sicher, dass Michael unseren Sport von nun an dominieren wird.» Bald werden wir es wissen – denn die WM wird zeigen, wie gefestigt Michael Smith nun auftreten wird.

Zwei Söhne und einen grossen Privatzoo

Seinen Spitznamen Bully Boy fusst auf einer Anekdote, deren Geschichte sich auf einem Bauernhof abspielte. Lange vor seiner Darts-Karriere musste sich Smith auf einer Rinderfarm in Littleborough um die neugeborenen Kälber kümmern und den jungen Rindern Ohrmarken verpassen. Die Tiere wehrten sich jedoch mit aller Kraft, Smiths Chef fand den Anblick derart komisch und nannte seinen Schützling fortan «Bully Boy». Und leider, oder zum Glück seiner Frau, hat er sein Versprechen nicht wahr machen können: Denn als WM-Sieger 2022 hätte er sich ein solches Rindvieh aus dem Preisgeld gegönnt, wie er versprach: «Wenn ich die WM gewinne, überzeuge ich meine Frau davon. Ich werde ihn ‹Ferdinand› nennen, wie in dem Cartoon. Man kann ja nicht zu meinem Haus kommen und keinen Bullen sehen, oder?»

Seine aus Polen stammende Freundin Dagmara Malczewska heiratete er kurz nach der Finalniederlage 2019. Nebst seinen Söhnen Michael junior und Kasper, mit denen er gerne angeln geht, hütet er auch einen Privat-Zoo, der aus fünf Hunden, drei Kaninchen, zwei Schildkröten mit Vornamen von Dartskollegen Mensur (Suljovic) und Justin (Pipe), sowie einen Koi-Karpfen besteht. Seine Ehefrau kümmert sich indes als Managerin um die Karriere ihres Mannes.

In der Weltrangliste auf Rang vier vorgerückt

Eine Karriere, die sich nun beschleunigen könnte. Dank dem Finalsieg in Wolverhampton fühlt es sich an, «als wäre ich endlich angekommen», sagte Smith: «Du sagst immer zu allen, dass es nicht so schlimm ist, Finals zu verlieren, aber natürlich ist es das. Deshalb ist es eine enorme Genugtuung.» Den ersten grossen Titel könne ihm «niemand mehr nehmen».

Van Gerwen ist WM-Favorit Einen ganz grossen Favoriten gibt es in diesem Jahr nicht. Ein Wettanbieter sieht Michael van Gerwen, die derzeitige Weltnummer drei, vorne vor Gerwyn Price (1) und Michael Smith (4). Titelverteidiger Peter Wright (2) kommt erst an vierter Stelle, nach dem schlechten Jahr wird es für ihn sehr schwierig. Zumal er sehr darunter leidet, da seine Ehefrau Joanne, die ihm vor jedem Spiel seine extravaganten Frisuren auf den Kopf zaubert, im November mit schweren Schmerzen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Sie leidet bereits seit geraumer Zeit an einem Rückenleiden.

Derselbe Wettanbieter führt Josh Rock an sechster Stelle. Der 21-jährige Newcomer mischt die Dartsszene seit Kurzem auf. Der Nordire ist aktueller Jugend-Weltmeister. Im Final spielte er einen Punkteschnitt von 104,13 und stellte einen Rekord für ein Endspiel der Junioren-WM auf. Zuletzt verblüffte er im Achtelfinal des Grand Slam of Darts gegen Van Gerwen mit einem 9-Darter, verlor das spektakuläre Achtelfinal aber dennoch. Ihm ist an dieser WM viel zuzutrauen – an Selbstbewusstsein dürfte es dem Showman sicher nicht mangeln.

Diesmal stellen sich drei Frauen dem 96 Spieler grossen Teilnehmerfeld. Fallon Sherrock (28) ist die wohl bekannteste Starterin. Für immer mehr sportliches Aufsehen sorgt die 18-jährige Beau Greaves, die jüngste Weltmeisterin aller Zeiten. Lisa Ashton (52) komplettiert die englische Frauenrunde.

Alle Spiele sind live auf Sport 1 zu sehen. (reb)

Und das in einem Moment, der fast nicht passender sein könnte. An der WM gehört Smith jetzt zu den Hauptfavoriten. Nebst den grossen Drei, Titelverteidiger Wright, dem Weltranglistenersten Gerwyn Price und -zweiten Michael van Gerwen, rangiert Smith in der «Order of Merit», der Geldrangliste, auf dem vierten Platz. Das sind fünf Ränge besser als im Vorjahr, die 150 000 Pfund Siegerprämie in Wolverhampton liessen den Bully Boy weiter vorrücken.

Bei einem WM-Titel kämen weitere 500 000 Pfund hinzu. Dann könnte er seine Drohung doch noch wahr machen und seinen Zoo um einen Bullen namens Ferdinand erweitern.

