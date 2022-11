HC Kriens spielt am Donnerstag gegen GC Amicitia Zürich

Handball So wollte Adrian Blättler seine Karriere nicht beenden: «Es hat mich wieder gepackt» Die Krienser Handballer gastieren am Donnerstag in Zürich – beim neuen Klub ihres ehemaligen Captains Adrian Blättler. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 09.11.2022, 20.00 Uhr

Adrian Blättler bei seinem ersten Auftritt mit GC Amicitia gegen seine ehemaligen Kollegen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 11. September 2022)

Gleich zwei Partien stehen in dieser Woche auf dem Programm: Am Donnerstag gastieren die Krienser bei GC Amicitia Zürich (19 Uhr), am Sonntag empfangen sie in der Krauerhalle den HSC Suhr Aarau (17 Uhr). Die beiden Kontrahenten gehören nicht zur Spitze der QHL, bilden zusammen allerdings die erste Verfolgergruppe, und so ist einiges an Gegenwehr zu erwarten.

«GC Amicitia hat uns im ersten Duell vor viele Probleme gestellt, das erwarte ich auch wieder am Donnerstag»,

sagt Trainer Peter Kukucka hinsichtlich der Partie beim aktuellen Cupsieger aus Zürich.

Die Zentralschweizer werden dabei auf einige bekannte Gesichter treffen. Goalie Paul Bar (fällt wegen einer Gehirnerschütterung wohl weiterhin aus), der linke Aufbauer Hleb Harbuz und der linke Flügelspieler Adrian Blättler spielten alle jahrelang für den HC Kriens-Luzern und waren Leistungsträger. Der in der SG Pilatus ausgebildete Blättler avancierte sogar zur Identifikationsfigur, acht NLA-Saisons spielte der Obernauer in Kriens, stieg zwischenzeitlich sogar zum Mannschaftscaptain auf, ehe die gemeinsame Zeit im Sommer 2021 endete.

Heiko Grimm holt Blättler zurück

Blättler und der damalige Trainer Goran Perkovac hatten das Heu nicht mehr auf der gleichen Bühne. Perkovac war mit dem «Kosten-Nutzen-Verhältnis» von Blättler nicht zufrieden und ersetzte ihn durch den Hochdorfer On Langenick. «Es war nicht immer alles gut. Als es zu Ende ging, war es deshalb wie eine Erlösung für mich. In der letzten Saison sind aber noch einige coole Sachen passiert», sagt Blättler mit Blick auf die Qualifikation für den Cupfinal und die Playoff-Halbfinals in der Spielzeit 2020/21.

Danach trat er als 13-facher Schweizer Nationalspieler mit nur 26 Jahren zurück.

«Die ersten Wochen waren geil, ich hatte viel Zeit und habe diese sehr genossen.»

Als der Herbst anbrach, spürte er jedoch, «dass ich wieder etwas machen muss, dass mir auch die Kollegen aus der Handballgarderobe fehlen». Die Anfrage von Heiko Grimm erwies sich als Glücksfall. Sein ehemaliger Förderer in Kriens, mittlerweile Trainer bei B-Ligist Kreuzlingen, beklagte Verletzungspech, bat Blättler um Hilfe.

«Das Verspielte habe ich in mir drin»

Blättler zögerte – und sagte zu. Weil er Grimm diesen Gefallen gerne tat. Weil die Trennung von Kriens-Luzern kein schöner Abschluss seiner Leistungssportkarriere war. Und weil er zeigen wollte, dass «ich es noch kann, dass ich nicht zu schlecht oder zu alt dafür bin». Im Dezember 2021 gab Blättler bei Kreuzlingen das Comeback, stieg 2022 mit den Thurgauern in die QHL auf und unterschrieb hernach einen Vertrag bis 2024 bei GC Amicitia Zürich. «Es hat mich wieder gepackt», berichtet der pfeilschnelle Gegenstossspezialist, der als Projektleiter Sanitär bei einem Ingenieurbüro für Gebäudetechnik arbeitet.

Der Start in Zürich gelang nach Wunsch, auch wenn er zuletzt, wie die ganze Mannschaft etwas aus dem Tritt geriet (ein Punkt aus zwei Spielen).

Die Lockerheit verliert Adrian Blättler deshalb nicht, Grimm bezeichnete ihn einst als Lebemann mit Trainingsfleiss. «Dieses Verspielte habe ich noch immer in mir drin», sagt der mittlerweile 28-Jährige mit einem Schmunzeln. Das sollen an diesem Donnerstag auch die Krienser zu spüren bekommen.

«Sie sind der Favorit, doch wir haben gezeigt, dass wir auch Handball spielen können»,

sagt Blättler mit Bezug auf die 35:39-Niederlage vor zwei Monaten in Kriens, als er seinem Ex-Klub mit sieben Toren einige Probleme bereitete.

