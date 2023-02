Eishockey Nun folgen intensive Playoffs: «Es wird eine reine Kopfsache sein» Erstligist HC Luzern startet in die Playoff-Viertelfinals. Captain Mike Küng hebt den Mahnfinger. Michael Wyss 07.02.2023, 18.00 Uhr

Mike Küng, Captain HC Luzern. Bild: PD

Luzern, der Qualifikationssieger der 1. Liga Region Ost, startet am Donnerstag (20.15, Eiszentrum) gegen Burgdorf in die ­Playoff-Viertelfinals (Best of 5). HCL-Eigengewächs und -Captain Mike Küng freut sich auf die Spiele gegen die Emmentaler: «Die Playoffs sind für jeden Eishockeyaner ein grosses Erlebnis. Wir haben Wochen und Monate auf diese schönste Zeit während der Saison hingearbeitet.»

Das Team von Headcoach Raphael Zahner trifft auf eine Mannschaft, die sich im letzten Moment überraschend das letzte Playoff-­Ticket sicherte. «Die Emmentaler sind ein physisch starker Gegner und haben zuletzt mit dem Auswärtssieg in Herisau und dem Heimsieg gegen Oberthurgau mentale Stärke bewiesen, als sie das Messer am Hals hatten. Es wird ein unbequemer Gegner sein», weiss der 28-jährige Verteidiger Küng. Bereits in der Qualifikationsphase waren die beiden Duelle zwischen Luzern und Burgdorf hart umkämpft: Luzern siegte 3:2 und 4:2.

Der Heimbonus kann viel wert sein

«Der Qualifikationssieg gehört ab Beginn der Viertelfinals bereits der Vergangenheit an. Die Serie beginnt bei null, wir sind gefordert und müssen einfach unser Spiel machen und unsere Stärken ausspielen», weiss Küng. «Wir wissen, zu was wir fähig sind und welche Qualitäten wir haben. Es braucht 60 Minuten Kampfgeist und Siegeswillen. Es wird eine reine Kopfsache sein.» Ein Blick in die Statistik der 1. Liga Region Ost zeigt Beeindruckendes: Mit 89 Treffern stellt der HCL die drittbeste Offensive, mit 54 Gegentreffern hat Luzern zudem die zweitbeste Defensive. Am erfolgreichsten unter allen Teams war der HCL im Powerplay mit einer Effizienz von 29 Prozent. Auch das Unterzahlspiel funktionierte stark: Aus 65 Unterzahlsituationen kassierte der HCL nur sieben Gegentreffer (3. Rang).

Der HCL geniesst als Qualifikationssieger bis in den Final den Heimvorteil. «Das kann sich positiv auswirken. Wenn die Serie spannend wird, könnte sich der Heimbonus als Plus erweisen und darf nicht unterschätzt werden. Die Regeneration während dieser intensiven Zeit mit Trainings und Playoffs ist für jeden Spieler wichtig. Daher ist es sicher ein Vorteil, wenn wir ein Spiel mehr in unserer Heimstätte austragen können», ist Küng überzeugt. Der Routinier bleibt dem HCL übrigens auch nächste Saison erhalten. «Mir gefällt es beim HCL, meinem Herzensverein. Hier habe ich meine Wurzeln, hier bin ich glücklich. Und sportlich läuft es rund. Mit dem letztjährigen Halbfinaleinzug und dem aktuellen Qualifikationssieg darf sich der HCL zu einer 1.-Liga-Topmannschaft zählen. Wir dürfen sehr stolz auf das Erreichte sein. Doch auf den Lorbeeren werden wir uns nicht ausruhen. Wir wollen in den Playoffs an die Leistungen in der Qualifikation anknüpfen.»

Eishockey

1. Liga Playoff-Viertelfinal (Best of 5). Ab Donnerstag: Luzern – Burgdorf. Wetzikon – Herisau. Bellinzona – Rheintal. Wil – Prättigau-Herrschaft.

2. Liga. Playoff-Achtelfinal (Best of 3): Küssnacht – Engiadina 5:1 und 6:2 (Schlussstand: 2:0). Sursee – Lenzerheide 4:2; 1:3; 6:0 (2:1). – Viertelfinals (Best of 5). Dienstag. 20.15: Wallisellen – Sursee. Illnau-Effretikon – Küssnacht.

Abstiegsspiele. 1. Runde: Zug – Schaffhausen 5:3. Dürnten – Seetal 3:1. – Mittwoch. 20.00: Zug – Seetal. – Rangliste: 1. Zug 3. 2. Dürnten 3. 3. Schaffhausen 0. 4. Seetal 0. (Rang 3 und 4 steigen nach 6 Runden in die 3. Liga ab).