Schwinger Pirmin Reichmuth ist beim Esaf 2022 definitiv dabei

ESAF 2022 Innerschweizer Schwingfans können aufatmen: Pirmin Reichmuth ist beim Eidgenössischen in Pratteln dabei Seit Wochen herrscht Ungewissheit über den Gesundheitszustand von Spitzenschwinger Pirmin Reichmuth. Am Dienstagnachmittag gibt der Zuger Entwarnung. Der 27-Jährige wird am Eidgenössischen Schwingfest am kommenden Wochenende antreten. Claudio Zanini 23.08.2022, 14.06 Uhr

Wie fit ist er wirklich? Pirmin Reichmuth auf dem Brünig, wo er sich an der Bizeps-Sehne verletzte. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Keine Personalie bewegte die Innerschweizer Schwingerwelt in den vergangenen Wochen so sehr wie Pirmin Reichmuth. Der Zuger Mitfavorit auf den Königstitel, der eben erst eine Zwangspause überstanden hatte, verletzte sich am letzten Juli-Wochenende beim Brünig-Schwinget am Bizeps. Reichmuth ordnete seither alles der Regeneration und der Teilnahme am Eidgenössischen Schwingfest unter. Am Dienstagnachmittag teilte sein Manager mit:

«Pirmin Reichmuth nimmt am Esaf 2022 teil. Nach intensiven Belastungstests und erfolgreich verlaufenen letzten Trainingseinheiten hat sich der Zuger für einen Einsatz in Pratteln entschieden.»

Reichmuth selbst wird bis zum Esaf keine Interviews geben. Wie fit er tatsächlich ist, wird sich am kommenden Wochenende in der Arena von Pratteln zeigen. Sicher ist: Tritt Reichmuth an, wird er entsprechend seines Renommees eingeteilt. Der 27-Jährige wird als Mitfavorit gehandelt und demnach hochkarätige Gegnerschaft bekommen.

Überlegene Siege direkt nach dem Comeback

Reichmuth hat eine aussergewöhnliche Verletzungsserie hinter sich. Im Frühling 2021 riss er sich in einem Training zum vierten Mal das Kreuzband. Für die Rückkehr auf die Wettkampfbühne liess er sich genügend Zeit. Als er Anfang Juli 2022 sein Comeback beim Aargauer Kantonalen gab, war er topfit. Mit sechs Siegen in sechs Gängen holte er sich überlegen den Festsieg. Zwei Wochen später gelang ihm beim Zugerberg-Schwinget, einem Rangschwingfest, erneut eine Demonstration. Mit insgesamt 60 Punkten beendete er das Fest mit der maximalen Punktzahl.

Auf dem Brünig Ende Juli gehörte Reichmuth schliesslich zu den Mitfavoriten auf den Titel. Das Fest begann aber nicht optimal, den ersten Gang verlor er gegen den Berner Adrian Walther. Am Ende hatte Reichmuth dennoch vier Sieg auf dem Notenblatt. Zum Abschluss gelang ihm ein starker Auftritt gegen den 2 Meter grossen Berner Severin Schwander. Doch in diesem Gang zog er sich die Blessur zu, die ihn beinahe wieder gestoppt hätte.