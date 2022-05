Der FC Eschbach ist in Abstiegsgefahr

Fussball Der FC Eschenbach ist weiter im Sinkflug Ibach schlägt Eschenbach in der 2. Liga inter mit 2:1 und ist gerettet. Die Luzerner zittern weiter um den Ligaerhalt. Stephan Santschi 29.05.2022, 18.37 Uhr

Der Eschenbacher Fabio Rinaldo (rechts) und Ibachs Marco Marclay kämpfen um den Ball. Bild: Patrick Hürlimann (Ibach, 28. Mai 2022)

Es hätte der perfekte Nachmittag für ihn sein können. Kurz vor der Pause erzielte Sandro Inderbitzin den 2:1-Siegestreffer gegen Eschenbach, am Ende aber dominierte bei ihm der Frust. Der 18-Jährige, der im Winter aus dem Nachwuchs des FC Luzern zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, erzielte nämlich nicht nur sein erstes Tor für Ibach, sondern kassierte auch den ersten Platzverweis – in der 91. Minute sah er wegen Zeitspiels die gelbrote Karte. «Schade, das wäre nicht nötig gewesen», bedauerte Trainer Saba Velic den strengen Entscheid des Unparteiischen. Inderbitzin war bereits der vierte Innenverteidiger der Schwyzer, der in diesem Spiel ausfiel. Dazu später mehr.

Beide Teams, Ibach und Eschenbach, hatten den Klassenerhalt in der 2. Liga inter noch nicht auf sicher, trotzdem stiegen sie mit unterschiedlichen Stimmungslagen in die Partie. Für Ibach, seit vier Spielen ungeschlagen, war der letzte Schritt zum Klassenerhalt nur noch Formsache, derweil Eschenbach bedrohlich nahe an die Relegationszone herangerutscht war. Entsprechend engagiert gingen die Luzerner das Kräftemessen vor der imposanten Kulisse der beiden Mythen an. «Emotionen! Bewegung! Zweikämpfe annehmen», forderte Trainer Marco Zimmermann.

Zwei Ibächler müssen ins Spital

Gesagt, getan. Eschenbach schaltete in den Vorwärtsgang, verlagerte das Spiel auf links, Fabio Rinaldo brachte den Ball zur Mitte und Philipp Ulrich verwertete die Hereingabe in der 7. Minute zur Gästeführung. Kurz darauf kam es zum ersten Malheur mit Beteiligung von Ibächler Innenverteidigern. Philipp Annen und Edmir Asani prallten bei einer unglücklichen Abwehraktion mit den Köpfen zusammen, blieben blutend liegend. Annen zog sich einen Cut an der Stirn zu, Asani soll sogar einen Nasenbeinbruch erlitten haben.

Beide wurden lange behandelt und schliesslich mit Kopfverbänden ausgewechselt. «Wir werden sie mit der ganzen Mannschaft im Spital besuchen», sagte Trainer Velic nach dem Spiel. Sein Team bewies Charakter, liess sich von den Rückschlägen nicht beirren und glich nach einer halben Stunde durch den präzisen Innenristschuss von Stefan Schelbert aus.

Verunsicherung von Eschenbach ist spürbar

Und als mit Miroslav Pastva der nächste Innenverteidiger ausfiel (Verdacht auf Muskelfaserriss), reagierte Ibach mit dem Siegestor: Der Lattenkopfball von Elias Camenzind fiel vor die Füsse von Inderbitzin – und der traf mit der letzten Aktion der neunminütigen Nachspielzeit zum 2:1. Der Rest ist schnell erzählt, die zweite Halbzeit war bieder, bot wenig Zusammenhängendes. Nur einmal kam Eschenbach dem Ausgleich nahe, als Morris Portmann den Pfosten traf (86.). Sehr bitter sei das, befand Trainer Zimmermann, «das erste Gegentor brachte uns aus dem Rhythmus, die Verunsicherung war wieder spürbar».

Der letztjährige Aufsteiger, der nach der Vorrunde auf dem starken dritten Platz klassiert war, muss weiter um den Klassenerhalt zittern. «Abgänge im Winter und Verletzungen machen uns extrem zu schaffen», so Zimmermann.

Die Konkurrenz aber spielt für Eschenbach, und so hat man das Schicksal weiterhin in den eigenen Füssen. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Strich drei Punkte, Mendrisio und Ascona heissen die letzten Gegner. Ibach hat den Ligaerhalt derweil auf sicher, will nun noch in die Top 5 vorstossen, freut sich vor allem aber auf das Cupspiel vom 18. Juni gegen Bazenheid, das ihm den Einzug in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups bescheren kann.