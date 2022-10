Fussball Der Frust beim FC Eschenbach sitzt tief: Hohe Niederlage auch beim FC Hergiswil Der FC Hergiswil lässt dem Schlusslicht FC Eschenbach keine Chance: 5:1-Sieg im 2.-Liga-inter-Duell. Ruedi Vollenwyder 10.10.2022, 15.44 Uhr

Der Hergiswiler Luca Mombelli (rechts) greift gegen Eschenbachs Samy Muhammad Brhan ein. Bild: Dominik Wunderli (Hergiswil, 8. Oktober 2022)

Als einer der Letzten trottete Eschenbach-Trainer Dominic Schilling, in Gedanken versunken, über den Grossmatt-Sumpf. 1:5 musste sich sein Team dem FC Hergiswil beugen. Seine erste Analyse: «Unser Auftritt war so trist wie das Regenwetter», sinnierte der 34-Jährige, der zusammen mit Raffael Valladares auf diese Saison hin die Verantwortung für die Seetaler übernommen hat. Seine bisher punktelose Truppe hat sich für das Derby gegen das auch nicht überragend gestartete Hergiswil (sechs Spiele, sieben Punkte) einiges vorgenommen.

«Und all die geplanten taktischen Matchvorgaben haben meine Spieler schon in den ersten Spielminuten vergessen»,

haderte Schilling.

Denn die topmotivierten Hergiswiler starteten fulminant in diese Partie. Laurin Häfliger, Tchere Mulanga und wieder der von FCL U21-Team zu den Nidwaldnern gestossene Häfliger 18-jährige KV-Stift vergaben Toptorchancen. Es war nebst dem Abschlusspech einzig dem Eschenbach-Goalie Elias Lehmann (18) zu verdanken, dass die Seetaler das Zu-Null halten konnten.

Schilling stellte sich seinen neuen Job anders vor

Hergiswil-Trainer Sascha Imholz: «Wir hätten schon nach drei Minuten mit 2:0 führen müssen.» Und meinte weiter: «Nach diesem Anfangsfurioso ohne Ertrag kam mein Team etwas ins Grübeln.» Diese Unsicherheit legte sich spätestens in der 37. Minute, als der spielfreudige Tchere Mulanga Laurin Häfliger mit einem Zuspiel in den Lauf bediente, der dem besten Eschenbacher, Goalie Lehmann, mit seinem ersten Tor für seinen neuen Klub keine Chance liess. Nur eine Minute später war dieses Derby entschieden. Der «ewigjunge» lauffreudige 32-jährige Flavio Weber tanzte nach einem Abwehrfehler auch noch Goalie Lehmann aus und schob zur 2:0-Führung ein, ehe Häfliger kurz vor der Pause (41.) mit einem Kopfball-Tor nach Corner von Weber ein zweites Mal skorte. Im zweiten Teil dieser einseitigen Partie musste der sonst arbeitslose FCH-Goalie Samuel Blättler in der 52. Minute den einzigen Schuss auf sein Tor durch Dario Wirz zum 3:1 passieren lassen. Ehe Weber (54.) und Andrin Arnold noch zweimal zum auch in dieser Höhe verdienten 5:1-Sieg trafen.

Während FCH-Trainer Sascha Imholz die gewonnenen drei Punkte «gerne mitnimmt» und sich über die beiden Tore von Neuzuzug Laurin Häfliger freute, sieht Eschenbach-Trainer Dominic Schilling besorgt den kommenden Partien entgegen.

«Die Kader-Situation sah bei meiner Zusage als Trainer optimistischer aus. Die nachträglich zu vielen Rücktritte bestandener Spieler konnten wir nicht kompensieren. So fehlt es an Qualität»,

meinte Schilling sichtlich frustriert. Er redet Klartext: «Wenn ich zwei 17-jährige Spieler, die in der letzten Saison noch bei den B-Junioren spielten, in dieser Liga einsetzen muss, dann darf man sich nicht wundern, wenn wir dastehen, wo wir gegenwärtig sind. Diese jungen Spieler dürfen Fehler machen. Deshalb müssten die bestandenen Spieler umso mehr Verantwortung übernehmen, um deren fehlende Erfahrung zu kompensieren. Diese Leidenschaft habe ich in diesem Derby aber vermisst.»

Laurin Häfliger will seinen Traum weiterverfolgen

Zurück zum Hergiswiler Doppeltorschützen Laurin Häfliger, der nur so vor Selbstvertrauen strotzt. Der technisch gut beschlagene Stürmer träumt auch nach dem Wechsel zum FC Hergiswil von hohen Zielen. Weshalb dann der Wechsel vom FCL zu Hergiswil? «Nach dem FCL-Aufstieg in die Promotion League sah ich als einer der jüngsten Akteure ob dem Überangebot an Stürmern nur minime Chancen für regelmässige Einsätze. Beim FC Hergiswil kann ich nun Spielpraxis und Erfahrungen sammeln und mich so weiterentwickeln.»

Sein Ziel: «Ich mache nun Schritt für Schritt. Ich möchte meinen Traum auf dem Weg zum Profifussballer mit guten Leistungen mit dem FC Hergiswil verwirklichen.» «Das Talent ist vorhanden. Der Weg dazu aber noch lang», sagt FCH-Trainer Sascha Imholz dazu. Und legt schmunzelnd nach: «Seine Tore sind uns natürlich weiterhin willkommen.»