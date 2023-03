Thabo Sefolosha ist zu Gast bei Swiss Central Basketball

Hallensport Der ehemalige NBA-Star Thabo Sefolosha sagt: «Die Zentralschweiz ist wichtig für den Schweizer Basketball» Nach 14 Jahren in der NBA gab Thabo Sefolosha (38) Ende Januar sein Comeback in der Schweiz – am Samstag ist er als Gast beim Heimspiel von Swiss Central Basketball dabei. Interview: Daniel Schriber Jetzt kommentieren 23.03.2023, 14.44 Uhr

Thabo Sefolosha sieht grosses Potenzial im Schweizer Basketball.

Sie sind am Samstag zu Gast beim Heimspiel von Swiss Central in Luzern. Wie kommt es zu diesem Besuch?

Thabo Sefolosha: SCB-Sportchef Zoran Popovic hat mich im vergangenen Sommer im Rahmen eines nationalen Auswahlturniers angesprochen und an ein Spiel in Luzern eingeladen. Weil ich mittlerweile ja selber wieder spiele, dauerte es eine Weile, bis wir einen passenden Termin gefunden habe. Nun freue ich mich auf den Event am Samstag.

Haben Sie auch die Entwicklung von Swiss Central in den letzten Jahren verfolgt?

Am Rande. Grundsätzlich finde ich es sehr wertvoll, dass es in der Zentralschweiz ein solches Projekt gibt. Eure Region ist wichtig für den Schweizer Basketball. Um die Popularität des Basketballs in Zukunft zu fördern, ist es wichtig, dass der Sport in allen Landesteilen vertreten ist. Popovic und alle anderen Involvierten leisten diesbezüglich hervorragende Arbeit.

Ende Januar haben Sie überraschend Ihre Rückkehr in die Schweizer Liga verkündet. Was hat Sie zu diesem Schritt motiviert?

Für mich war die Rückkehr weniger überraschend als für Aussenstehende. Nach insgesamt 14 Jahren in der NBA wollte ich mich zunächst auf meine Familie konzentrieren. In den vergangenen Monaten wuchs jedoch die Lust, meinem Heimatklub Vevey zu helfen. Als ich im Rahmen des Ligacup-Halbfinals erstmals wieder in der Halle stand, war das ein tolles Gefühl. Ich wurde warm willkommen geheissen und freue mich, dass ich heute quasi vor meiner Haustür Basketball spielen kann.

Der erste Schweizer in der NBA Thabo Sefolosha hat seine Profi-Laufbahn 2001 in Vevey lanciert. Nach Stationen in Frankreich und Italien schaffte der Waadtländer 2006 mit 22 Jahren als erster Schweizer den Sprung in die NBA. Er spielte für die Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Utah Jazz und zuletzt für die Houston Rockets. In seinen 14 Jahren in der NBA machte sich der 2,04 Meter grosse Flügelspieler einen Namen als Defensivspezialist. 2012 erreichte er mit Oklahoma City den NBA-Final, 2010 wurde er zu einem der zehn besten Verteidiger der NBA gewählt. Vor rund zwei Jahren hatte er seinen Abschied erklärt und bis zu seinem Comeback Ende Januar kein Profispiel mehr bestritten. Seit kurzem ist er Berater für das Schweizer Männernationalteam. (ds)

Haben Sie auch Rückmeldungen von Ex-Kollegen aus der NBA erhalten?

Ein paar Textnachrichten und Gratulationen gab es schon, aber ist es nicht so, dass die Meldung in Amerika für grosse Schlagzeilen gesorgt hätte (lacht).

Sie haben die letzten Spiele wegen einer Verletzung verpasst. Wie geht es Ihnen?

Ich komme langsam wieder in Schwung. Es ist keine grosse Verletzung, dafür mehrere kleine Blessuren. Die Oberschenkelrückseite und der Rücken machen wir zu schaffen.

Haben Sie die physische Belastung nach der langen Pause unterschätzt?

Ich habe mich in den vergangenen zwei Jahren fit gehalten und individuell trainiert. Ich dachte, ich wäre bereit. Aber die hohe Intensität mit täglichen Trainings und regelmässigen Spielen ist trotzdem nochmals etwas anderes. Früher war ich nach einem Spiel am nächsten Tag wieder bereit, heute mit bald 39 dauert es etwas länger.

Sie haben Ihre Laufbahn bei Vevey-Riviera 2001 lanciert. Wie hat sich der Schweizer Basketball in den vergangenen 20 Jahren entwickelt?

Die Qualität ist sicher gestiegen. Und wenn ich mir die vielen jungen Spielerinnen und Spieler anschaue, sehe ich grosses Potenzial. Das Talent ist zweifellos da – es braucht aber auch die richtigen Rahmenbedingungen, damit sich dieses entwickeln kann.

Was meinen Sie damit?

Es braucht noch professionellere Strukturen, mehr gut ausgebildete Coaches, mehr Mittel. Wenn ich mir das Wachstum des Basketballs in der ganzen Welt anschaue, sehe ich riesiges Potenzial. Leider wurde dieses Potenzial in der Schweiz bisher nicht richtig genutzt. Für mich ist klar: Die Förderung der Jugend ist das wichtigste Puzzleteil zur Entwicklung des Schweizer Basketballs. Und genau dafür werde ich mich engagieren.

Mit Ihrem Comeback haben Sie zumindest in der Romandie einen kleinen Hype ausgelöst. War das ein Grund für Ihre Rückkehr?

Ich hoffte natürlich, dass mein Entscheid etwas auslösen würde. Meine Rückkehr auf das Parkett ist aber nur eine kurzfristige Massnahme. Ich werde meine Energie auch langfristig dafür einsetzen, dass sich unser Sport weiterentwickeln kann. Dafür braucht es etwa Partner und Sponsoren, die bereit sind, in den Basketballsport zu investieren – aber auch Medien, die darüber berichten. Wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, mache ich das – ich werde daher auch künftig involviert bleiben.

Vevey spielt eine starke Saison und liegt derzeit auf Platz 3. Was wollen Sie mit dem Verein erreichen?

Wir haben eine gute Mannschaft mit vielen talentierten Spielern. Unser Ziel ist natürlich, beim Rennen um die Meisterschaft mitreden zu können. Ich hoffe, dass ich bis zum Beginn der Playoffs wieder zu hundert Prozent fit bin.

Lassen Sie uns noch kurz über Ihre Zeit in Nordamerika sprechen: Was war Ihr persönliches Highlight Ihrer 14-jährigen NBA-Karriere?

Der Höhepunkt war zweifellos die Finalserie, die ich 2012 mit Oklahoma City Thunder absolvieren durfte. Wir spielten gegen Miami Heat, und ich bekam es als Verteidiger regelmässig mit Starspieler LeBron James (heute L.A. Lakers, Anm. der Red.) zu tun. Obwohl die Serie letztlich 4:1 zugunsten der Heat ausging, war das eine unglaubliche Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Darüber hinaus bin ich einfach dankbar und stolz, dass ich mich 14 Jahre lang in der besten Liga der Welt halten konnte.

Thabo Sefolosha ist am Samstag (17. 30 Uhr, Staffeln) beim Heimspiel von Swiss Central gegen Nyon als Gast dabei. Nebst einem Platzinterview nimmt sich der 38-Jährige auch Zeit für Selfies und Autogramme.