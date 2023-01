Langlauf Abgehängt oder viel Optimismus: Die Fähndrichs schwanken zwischen Frust und Freude Am Mehretappenrennen Tour de Ski erreichen mit Nadine Fähndrich, Roman Furger und Cyril Fähndrich drei Zentralschweizer Langläuferinnen und Langläufer das Endziel auf Alpe Cermis im Val di Fiemme – mit unterschiedlichen Gefühlen. Jörg Greb 09.01.2023, 16.00 Uhr

Müder Kopf und schwere Beine: Nadine Fähndrich ist enttäuscht über Schlussrang 22. Bild: Freshfocus (Val di Fiemme, 7. Januar 2023)

Die Hoffnungen der Schweizer Langlauf-Interessierten ruhten an dieser Tour de Ski auf Nadine Fähndrich. Mit ihren zwei Weltcup-Siegen im Dezember hatte sie ihre Fortschritte unter Beweis gestellt und Erwartungen geweckt. Und diese erfüllte die Luzernerin in der Auftakt-Etappe im Val Müstair mit einem weiteren Sprint-Sieg. Das Ergebnis unterstrich ihre Ambition, nämlich eine Klassierung in den Top 10 am Tourende.

Und die 27-Jährige überzeugte auch im für sie schwiegen 20-km-Rennen in der klassischen Technik bei der zweiten Heimetappe. Doch im Nachhinein musste sie feststellen: «Dieses Langdistanzrennen kostete mich zu viel Energie.» Fortan fühlte sie sich im Wissen, dass innert sieben Tagen fünf weitere Rennen folgen, müder als gewünscht». Nadine Fähndrich fiel im deutschen Oberstdorf aus den besten Zehn.

Nadine Fähndrich ärgert sich über Sturz

Die schweren Beine und der müde Kopf begleitete sie auch nach Italien ins Val di Fiemme und zu den drei letzten Etappen. Zwar vermochte sie sich im Sprint (Halbfinalqualifikation) zurück in den Kreis der Meistbeachteten zu kämpfen, indes war das Zwischenverdikt (10.) von kurzer Dauer. In der Massenstartprüfung stürzte sie im vordersten Teil des Feldes. Die Folge: Nun fand sie sich abgehängt hinter dem grossen Feld. «Dieses Missgeschick nervte gewaltig», sagte sie. Mit einer Aufholjagd kämpfte sie sich zwar nochmals zurück ins Feld, mit einem aufbauenden Rennergebnis klappte es aber nicht mehr. Und am Schlusstag machte sich die Müdigkeit im steilen Aufstieg auf die Alpe Cermis doppelt bemerkbar. Es blieb Schlussrang 22 für Nadine Fähndrich. «Ein keineswegs zufriedenstellendes Ergebnis», sagte sie.

Für eine Klassierung in den besten Zehn, so ihre Einschätzung, «hätte jedes Rennen und jede Etappe gelingen müssen». Als wertvoll betrachtet sie die Tour de Ski dennoch. Im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt, die Weltmeisterschaften in Planica (Slowenien) Ende Februar/Anfang März, wird sie von diesen harten Rennen profitieren. Jetzt gilt der Fokus zuerst der Erholung, dann aber schnell dem Neuaufbau. «Da will ich investieren», sagt die Langläuferin. «Es kann auch so gut herauskommen.»

Weniger ambitiös als Nadine Fähndrich war der Urner Roman Furger in die Tour de Ski gestiegen. Doch rasch musste der 32-Jährige feststellen: «Es fühlt sich nicht an, wie es sollte. Es läuft nicht nach Wunsch.» Von einer «grossen Enttäuschung» sprach er nach seinem 38. Schlussrang. Nur marginal schönten diese Gesamtbilanz die beiden «soliden bis guten» Auftritte, das Skatingrennen von Oberstdorf (34.) und der finale Schlussaufstieg auf Alpe Cermis (19.). «Übers Ganze fehlte mir der letzte Kick», bilanzierte Furger. Aufbauendes nimmt er trotzdem mit aus dieser Tour de Ski. Wie ihm frühere Jahre zeigten, bringt ihn dieses harte Format seiner Höchstform näher. Im Hinblick auf die WM will er darauf aufbauen.

Cyril Fähndrich erlebt «Riesenaufsteller»

Nadine Fähndrichs Bruder Cyril nimmt derweil viel Erfreuliches aus der Tour mit. Das Highlight war für den 23-Jährigen den zwölften Rang im 10-km-Klassischrennen in Oberstdorf. «Das war ein Riesenaufsteller, nachdem ich am Anfang der Tour mental Mühe bekundete, mich richtig zu fokussieren.» Nach diesem Erfolg zeigte seine Formkurve nach oben. Wichtig war dabei, dass er sich immer wieder in den Top 30 klassieren konnte. Das hat ihm aufgezeigt: «Ich kann mich unter den Besten der Welt zeigen.» Mit viel Optimismus wird er nach der Regenerationsphase in den Aufbau für die kommenden Aufgaben steigen. Die Weltmeisterschaften kann Cyril Fähndrich endgültig avisieren. Im Tour-Schlussklassement fiel er wegen des Einbruchs im Alpe-Cermis-Schlussaufstieg auf Position 42 zurück.