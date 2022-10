FC Luzern Setzt sich Alpstaeg durch, wird Bickel FCL-Sportchef – dieser fordert Loyalität zum Eigentümer Was Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg an der Führung und dem Verwaltungsrat des FC Luzern stört, erklärt Fredy Bickel. Und der Zürcher bezweifelt, dass Sportchef Remo Meyer noch lange im Amt bleibt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 25.10.2022, 17.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fredy Bickel in seinem letzten Job als Geschäftsführer des Grasshopper Club Zürich. Bild: Christian Merz/Keystone (Niederhasli, 10. Februar 2020)

Bereits am 30. September, zwei Tage vor dem Luzerner Heimspiel gegen YB (1:2-Niederlage) und dem fatalen Rundumschlag von Bernhard Alpstaeg gegen Sportchef Remo Meyer, Präsident Stefan Wolf und den Verwaltungsrat, schrieb unsere Zeitung: «Schon seit Monaten geistert ein Name durch Luzern. Jener von Fredy Bickel. Der 57-jährige Zürcher aus dem Knonaueramt soll beim FC Luzern neuer Sportchef werden.»

Bickel feierte seine grössten Erfolge als Sportchef beim FC Zürich, in seiner Amtszeit gewann der Stadtklub drei Meistertitel (2006, 2007 und 2009). Zweimal hiess der Meistertrainer Lucien Favre, einmal Bernard Challandes. Zwei Perioden über mehrere Jahre war Bickel zudem für YB in dergleichen Funktion tätig. Sein letzter Job im Profifussball endete im Frühling 2020 bei GC, wo er als CEO sechs Monate die Geschäfte geführt hatte, ehe die Chinesen um Präsident Sky Sun den Rekordmeister übernahmen.

Seit längerem mit Alpstaeg im Gespräch

Diverse Quellen bestätigten, dass Fredy Bickel neuer FCL-Sportchef werden soll. Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg sei sich bereits einig mit dem Mann aus Mettmenstetten, die Gemeinde grenzt fast an den Kanton Zug und damit an die Zentralschweiz. Gestern kontaktierten wir Bickel. Er bestätigte, was er in Bezug auf Verhandlungen mit dem FCL bereits am 15. Oktober bei Blue Sport gesagt hatte – und fügte ein brisantes Supplement bei:

«Solange Remo Meyer im Amt ist – was ich ihm wünsche, aber ehrlicherweise bezweifle –, werde ich dies nicht tun.»

Das dürfte aller Voraussicht nach bedeuten: Wenn sich Bernhard Alpstaeg wie erwartet am Donnerstag der nächsten Woche anlässlich der Generalversammlung der FCL Holding AG mit seinen 52 Prozent gegenüber Mitaktionär Josef Bieri (48 Prozent) durchsetzt, den Verwaltungsrat auflöst und dann Meyer und Wolf freistellt, ist der Weg für Bickel zum FC Luzern frei.

Im erwähnten Interview beim Bezahlsender Blue Sport wurde deutlich, dass Bickel seit längerer Zeit Gespräche mit Alpstaeg führt. Auf die Frage, ob er künftig beim FCL tätig sein könnte, antwortete Bickel:

«Das ist etwas viel Spekulation. Aber klar ist für mich: Dass Luzern über ein riesiges Einzugsgebiet und ein riesiges Potenzial verfügt. Welches nach meiner Einschätzung noch immer nicht ausgeschöpft ist.»

Der FCL sei ein sehr interessanter Klub, der sich wieder in Schieflage gebracht habe, diesmal einfach neben dem Feld, so Bickel. In Sachen Unruhe, Unsicherheit und Spekulationen will der mögliche neue Sportchef der Innerschweizer aber vielsagend nicht Alpstaeg als Hauptverantwortlichen sehen. Bickel erklärte seine Sicht der Dinge: «Aufpassen! Zum Streit braucht es immer zwei Parteien. Von aussen betrachtet und kurz zusammengefasst, ist für mich die Situation so: Der Mehrheitsaktionär, bildlich der Firmeninhaber und Geldgeber, verlangt von seinem Verwaltungsrat – somit der Geschäftsleitung – seit zwei Jahren, dass ein Abteilungsleiter ersetzt werden muss.»

Dass Alpstaeg mit der betroffenen Person nicht zufrieden sei, habe Gründe. Bickel zeigte in seinen Ausführungen Verständnis für Alpstaeg: «Die Geschäftsleitung stellt sich hinter den Abteilungsleiter und weigert sich, den Auftrag auszuführen. Ein wenig weitsichtiger Vorgang, denke ich.» Und:

«Passiert das nämlich wie beim FCL über Monate, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es dem Chef verständlicherweise den Nuggi raushaut, weil aus seiner Optik die Arbeit nicht gemacht wird.»

Über die Art und Weise des Vorgehens könne man reden. Gemäss der Meinung von Fredy Bickel gibt es allerdings nicht nur eine Loyalität zum Mitarbeiter, sondern auch zum Eigentümer und Geldgeber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen