Fussball Auch ein 0:0 kann begeistern – die Highlights zwischen Schötz und den Black Stars im Video Torloses Remis im 1.-Liga-Spitzenkampf gegen die Black Stars: Die Schötzer Defensivspezialisten liebäugeln nun sogar mit den Aufstiegsspielen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 05.03.2023, 18.47 Uhr

Schötz (Massimo Bühler, links) und Black Stars (Alexandre Edwige) liefern sich einen Abnützungskampf. Bild: Manuela Jans-Koch (Schötz, 4.März 2023)

«Das ist unmöglich. Unmöglich!» Roger Felber, der Schötzer Trainer, konnte es nicht fassen. Auch dem Publikum entwich ein Kollektivschrei, der in ein längeres Gemurmel überging. Die Szene gab zu reden, weil man solches auf 1.-Liga-Niveau selten sieht. Was war passiert? 70 Minuten waren gespielt, das Duell zwischen dem Gastgeber und den Black Stars aus Basel bot wenig spielerische Highlights. Dann gelang den Luzernern ein zügiger Angriff: Elia Amorosi spielte einen langen Ball auf Lars Schmid, der quer passte, wo Fabian Rüedi aus kurzer Distanz abschloss. Alle drei beteiligten Akteure waren eingewechselt worden, was für das ausgewogene Kader der Schötzer spricht. Doch das war nicht das Erstaunliche an dieser Aktion. Schier unglaublich war die Parade von Gästegoalie Steven Oberle, der ins kurze Eck abtauchte und die Torchance spektakulär mit der ausgestreckten Hand entschärfte. «Sensationell», befand Felber nach der Partie. «Ich weiss nicht, wie er den gehalten hat», meinte Rüedi. Und so blieb es beim 0:0, der FC Schötz musste sich zum zweiten Mal innert einer Woche mit einem Unentschieden in einem Spitzenkampf begnügen.

Bereits sechs Tage davor, beim 1:1 auswärts gegen Leader Delémont, waren die drittklassierten Schötzer nahe dran am Exploit. Der Treffer zum 2:0 wurde aberkannt, der Ausgleich der Jurassier fiel erst in der Nachspielzeit, «das war bitter», bedauert Felber. Auch im Heimspiel gegen die zweitrangierten Black Stars wären drei Punkte möglich gewesen. Die erste Hälfte verschlief Schötz zwar, «wir spielten lethargisch», erkannte Felber, weshalb die Basler dem Führungstreffer näher waren. Nach dem Seitenwechsel, vor allem in der Schlussphase, fand Schötz indes entschlossener in die Vorwärtsbewegung und verdiente sich zumindest die Punkteteilung. Geprägt war das Spiel vom Kampf, in Sachen Einsatzbereitschaft mussten sich beide Teams keine Abstriche gefallen lassen. Nicht packende Strafraumszenen, sondern hart geführte Zweikämpfe sorgten für emotionale Ausbrüche, früh wurden dem holprigen Untergrund die ersten Rasenfetzen entrissen. Vorbildlich voran ging der Neue im Mittelfeld, der in der Winterpause aus der Konkursmasse von Promotion-League-Klub Chiasso nach Schötz fand – Boris Martial Mpon. Nicht nur mit seinem zweiten Vornamen Martial (kriegerisch), sondern auch mit seiner kompromisslosen Spielweise stand er sinnbildlich für diesen Abnützungskampf.

Auch frühere Fussballprofis genossen keinen Artenschutz, Thiago Frey behandelte Ex-FCL-Spieler Simon Grether, der im Winter von Rotkreuz nach Basel wechselte, wenig zimperlich. Jessy Nimi musste schon zur Halbzeit raus, der Schötzer Captain war gelb-rot gefährdet. Und Roland Dassaul erhielt für sein gewonnenes Laufduell ebenso Szenenapplaus wie Guy-Roger Eschmann für einen gelungenen Block. Auch ein 0:0 kann eben entzücken, wenn so leidenschaftlich verteidigt wird, wie es gegenwärtig der FC Schötz tut. Die Luzerner Hinterländer, die noch vor zwei Jahren stark abstiegsgefährdet waren und im Schnitt mehr als 2,5 Gegentore pro Spiel kassierten, haben sich zu echten Defensivspezialisten gemausert, zum achten Mal in dieser Saison stand hinten die Null. «Wir bleiben demütig», antwortet Trainer Felber auf die Frage, ob nun sogar die Aufstiegsspiele zum Thema werden. Dass Unmögliches möglich werden kann, hat er in der 71. Minute aber mit eigenen Augen sehen können.

Schötz – Black Stars 0:0

Wissenhusen. – 250 Zuschauende – SR Vlajnic. – Schötz: Kissling; Roth, Williner, Dassaul; Nimi (46. Amorosi), Nando Bühler, Mpon, Mijatovic; Rapelli (46. Rüedi); Massimo Bühler (74. Eschmann), Frey (66. Schmid). – Black Stars: Oberle; Grether, Edwige, Farinha, Ercin; Mumenthaler, Adamczyk (89. Saponja), Fazlija; Pergjoka (89. Kaufmann), Shillova (74. Viteritti), Babovic (74. Wieland).

