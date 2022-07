Franco Foda und das schwere Erbe mit dem FC Zürich

FC Zürich Franco Foda und das schwere Erbe mit der Meistermannschaft Trainer Franco Foda tritt beim FC Zürich in grosse Fussstapfen – als Österreichs Nationalcoach war er umstritten. Nicola Berger 1 Kommentar 21.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Franco Foda, hier im FCZ-Trainingszentrum Heerenschürli. Bild: Annick Ramp/NZZ (Zürich, 30. Juni 2022)

Die Saison ist schlecht losgegangen für den FC Zürich, diesen Überraschungsmeister aus dem Nichts. 0:4 bei YB, 2:3 am Dienstag in der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde in Karabach, wobei das ein ziemlich schmeichelhaftes Ergebnis war. Am Samstag trifft der FCZ im Letzigrund auf den bisher spielfreien FC Luzern.

Die Frage ist, was aus dem Vermächtnis der überragenden Saison 2021/22 wird. Ohne den Trainer André Breitenreiter, der nach Hoffenheim wechselte. Ohne die Schlüsselspieler Ousmane Doumbia (Lugano), Assan Ceesay (Lecce) und Blaz Kramer (Legia Warschau).

Ousmane Doumbia hält neu für Lugano seine Knochen hin. Ein gewichtiger Verlust für den FCZ. Freshfocus

Der Mann, der das Erbe verwalten soll, heisst Franco Foda, ein 56 Jahre alter Deutscher mit stark österreichischer Prägung, der im FCZ einen Zweijahresvertrag erhielt. Foda war lange Verteidiger in der Bundesliga und kurz beim FC Basel, Mitte der 1990er-Jahre.

Als deutscher Nationalspieler entfachte er die grösste Begeisterung damals, als er 1987 bei einem Auswärtsspiel in Portugal eingewechselt wurde und sich das ganze Stadion glückselig in den Armen lag, als sein Name auf der Anzeigetafel eingeblendet wurde, weil «Franco Foda» auf Portugiesisch «gratis Geschlechtsverkehr» heisst.

«Welche Entwicklung war da?»

Als Trainer arbeitete er lange für Sturm Graz, die Stadt ist seine Wahlheimat, die Familie lebt weiterhin dort. Und zuletzt verantwortete er als Nachfolger des zunehmend umstrittenen Marcel Koller viereinhalb Jahre das österreichische Nationalteam. Er tat das mit, sagen wir, wechselhaftem Erfolg.

In Erinnerung bleibt ein ansprechendes EM-Turnier 2021, bei dem sich Österreich den Italienern im Achtelfinal erst in der Verlängerung geschlagen geben musste. Und daneben nicht wenig Kritik. Der «Standard», Österreichs wichtigste nationale Tageszeitung, schrieb nach Fodas Abschied im Nachgang an die im Playoff gegen Wales verpasste WM-Qualifikation im März: «Die Ära war von Langeweile, Plattitüden, Stehsätzen geprägt.» Und doppelte dann nach:

«Der Spielstil war mitunter eine optische Beleidigung.»

Der Angreifer Stefan Maierhofer, in der Schweiz für sein Wirken im FC Aarau bekannt, sagte: «Der Kader ist wirklich gut und es kommt auch etwas Gutes nach. Aber welche Entwicklung war da? Und für welchen Spielstil steht der ÖFB? Das war in den letzten Wochen und Monaten einfach nicht zu sehen.»

Stefan Maierhofer (links) spielte für den FC Aarau und kritisierte Franco Foda als Nationaltrainer harsch. Freshfocus

Auch die als TV-Analysten tätigen ehemaligen Nationalspieler Florian Klein und Roman Mählich beurteilten Fodas Arbeit nicht immer positiv. Klein bemängelte etwa, dass zwar zahlreiche Spieler der «Salzburger Schule» berücksichtigt würden, dass Foda diese aber nicht angreifen lasse. «Dann sind sie einfach falsch eingesetzt.»

Gnonto-Wechsel ist nur eine Frage der Zeit

Foda schien der Tadel zunehmend zuzusetzen, er wirkte wenig souverän, als er zum Abschied sagte, «gegenüber einem Trainer wie Roman Mählich, der weniger erreicht hat» habe er immerhin Erfolge vorzuweisen. Das stimmt zwar, aber die Titel mit Sturm Graz, der Cupsieg von 2010 und die Meisterschaft von 2011, setzen langsam Staub an.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa sagte bei der Vorstellung des Trainers, er sei überzeugt, dass Foda den Verein dank seiner Persönlichkeit und Erfahrung werde weiterentwickeln können.

Präsident Ancillo Canepa hält grosse Stücke auf Foda. Freshfocus

Die Erwartungen sind moderat, mit der Titelverteidigung kann niemand rechnen. Das erste Saisonziel ist das Erreichen einer Gruppenphase im Europacup, ein Vorhaben, das bewusst vage gehalten ist – von der Conference League bis zur Champions League ist alles möglich. Das Programm ist gedrängt, was die Aufgaben in der Meisterschaft nicht erleichtert, der FC Luzern weiss das aus den eigenen Erfahrungen der letzten Jahre ziemlich genau.

Beschäftigen wird den FCZ in den nächsten Tagen und Wochen auch, was mit Wilfried Gnonto geschieht. Die erst 18-jährige Begabung hat spätestens seit dem Debüt für das italienische Nationalteam im Juni den Klubmanagern aus ganz Europa den Kopf verdreht. Sein Wechsel scheint nur eine Frage der Zeit in diesem Sommer, der FCZ wird eine stattliche Ablöse einstreichen. Der Samstag könnte bereits eine der letzten Gelegenheiten sein, das Offensivjuwel auf Schweizer Boden zu bewundern.

1 Kommentar Daniel Scherer vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Was bitteschön hat dieser Satz mit der Person Foda und Fussball zu tun(?) :weil «Franco Foda» auf Portugiesisch «gratis Geschlechtsverkehr» heisst. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen