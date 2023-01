FCL-Aktionärsstreit Staatsanwaltschaft prüft Anzeige gegen Bernhard Alpstaeg Die Anzeige des Verwaltungsrats der FCL Holding AG wurde von der Staatsanwaltschaft Luzern angenommen. Dass nun weiter wegen des Aktienverkaufs von FCL-Ehrenpräsident Walter Stierli an Bernhard Alpstaeg ermittelt wird, ist für den Verwaltungsrat aber erst ein Etappensieg. Jetzt kommentieren 19.01.2023, 16.21 Uhr

Hat Bernhard Alpstaeg seine Aktienmehrheit bei der FCL Holding AG rechtmässig erworben? Das wird nun die Staatsanwaltschaft weiter untersuchen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Januar 2023)

Der FCL-Verwaltungsrat hat vor der GV am 21. Dezember Anzeige gegen Bernhard Alpstaeg erstattet. Er geht davon aus, dass Alpstaegs Übernahme des 25-Prozent-Aktienpakets von Walter Stierli nicht rechtens gewesen sei. In der Folge strich das Gremium deshalb das Aktienpaket auch aus dem Aktienbuch. Alpstaegs Anteil an den FCL-Aktien sank so von 52 auf 27 Prozent.