Fussball Der FC Luzern stellt überraschend den Frauentrainer frei Die Super-League-Frauen des FCL werden ab sofort nicht mehr von Urs Bachmann betreut. René Barmettler 07.11.2022, 18.15 Uhr

Urs Bachmann trainiert die FCL-Frauen nicht mehr. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. August 2022)

Die Luzernerinnen verloren die letzten drei Spiele, in denen sie nicht als Favoritinnen an den Start gingen. 1:4 gegen Meister Zürich, 0:1 gegen Vizemeister Servette Chênois und 1:3 gegen die Grasshoppers, die sich Profispielerinnen leisten können. Die Entlassung von Urs Bachmann sei sogar vor dem Spiel bei GC beschlossene Sache gewesen, liess der FCL in einer Medienmitteilung verlauten. Trotzdem kommt die Freistellung überraschend. Bachmann trat diesen Sommer die Nachfolge von Edvaldo Della Casa an, der zum FC Biel-Bienne in die Promotion League wechselte.

Luzern steht nach acht Runden mit neun Punkten auf dem sechsten Tabellenrang. Die Resultate bezeichnete die sportliche Führung als «ansprechend». Trotzdem kam diese «nach einer eingehenden Analyse zum Schluss, dass die Mannschaft im Hinblick auf die gesteckten Saisonziele einen neuen Impuls benötigt». Die Freistellung kommt insofern überraschend, weil die jungen Luzernerinnen noch Zeit brauchen um sich weiter zu entwickeln. Ausserdem fehlen einige wichtige erfahrene Spielerinnen wegen Verletzungen. So gesehen ist das bisherige Abschneiden keine «böse» Überraschung. Ausreisser gegen oben gab es nicht, nur gerade die Niederlage in Aarau könnte man als «nicht budgetiert» betrachten.

Am 12. Oktober wurde Edvaldo Della Casa in Biel durch den ehemaligen Internationalen Jean-Michel Aebi ersetzt. Vereinspräsident Dietmar Faes begründete die Entlassung: «Es ist einzig die Tabelle, die einen solchen Entscheid begründet. Wir mussten reagieren, in einer solchen Situation ist der Trainer immer das schwächste Glied in der Kette. Der Wechsel soll ein Schock für die Mannschaft sein. Wir erwarten eine Reaktion. Wir erwarten Tore und Punkte.» Sieben Punkte wurden es aus den letzten fünf Spielen für den 17.

Es könnte also durchaus sein, dass der gebürtige Brasilianer auf die Luzerner Allmend zurückkehren wird. Sein Abschied am Ende der letzten Saison musste mit grossem Bedauern zur Kenntnis genommen werden. Nun könnte Bachmanns Vorgänger auch sein Nachfolger werden.

