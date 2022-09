Fechten En garde, prêt, allez: Am Luzerner Nachwuchsturnier wird französisch gesprochen 245 Fechterinnen und Fechter kämpfen am Nachwuchsturnier in Luzern. Die Organisatoren sind froh um Einnahmen. Gilles Mercier Jetzt kommentieren 26.09.2022, 18.00 Uhr

Fechten ist nicht mehr ein elitärer Duellsport wie im späten Mittelalter, als sich adelige Studenten mit Narben im Gesicht rühmten. Längst ist er in der breiten Masse angekommen. Es wird auch nicht mehr mit scharfen Waffen gekämpft, im Vordergrund steht der sportliche Aspekt.

Ein Beweis dafür ist die Challenge Marcus Leyrer, die am Wochenende in Luzern im Rahmen des Circuit National Jeunesse stattfand. 245 Fechterinnen und Fechter aus der ganzen Schweiz haben daran teilgenommen, alle unter 17 Jahre alt. Beim Nachwuchsturnier wurde mit dem Degen gekämpft, der populärsten Fechtwaffe in der Schweiz.

Auch die Zentralschweiz war gut vertreten – mit zahlreichen Athletinnen und Athleten der Fechtklubs Luzern, Zug und Küssnacht. Eine hoffnungsvolle Fechterin ist die Luzernerin Eline Hofer (14). Zum Fechtsport kam sie eher zufällig, als 9-Jährige während einer Sportwoche in den Ferien. Seither ist sie mit Leidenschaft dabei. Eline Hofer trainiert rund 10 Stunden pro Woche. Sie sagt:

«Es ist schwierig, professionell zu fechten, da sich damit wenig Geld verdienen lässt, aber ich möchte auf jeden Fall weiterhin neben der Schule trainieren.»

Am Turnier in Luzern schaute letztlich ein 17. Rang heraus, womit Eline Hofer nicht ganz glücklich ist. Ihr Ziel war ein Top-10-Platz.

Viele Erwachsene sind abgesprungen

Zufrieden sind hingegen die Organisatoren, weil sie nach zwei schwierigen Jahren das Turnier endlich wieder ohne Einschränkungen durchführen konnten. «Im Jahr 2020 mussten wir das Turnier absagen, 2021 konnten wir es nur mit drastischen Einschränkungen durchführen», sagt Anton Krieger, Vorstandsmitglied der Fechtgesellschaft Luzern. Er ist froh, dass nun wieder Einnahmen in die Klubkasse fliessen, denn sie werden dringend benötigt.

«Wir haben viele Erwachsene verloren, die aufgrund von Corona nicht trainieren durften und nun nicht mehr zurückgekehrt sind.»

Die Fechtgesellschaft Luzern finanziert sich hauptsächlich über Mitgliederbeiträge und Turniere, darum ist es eine frohe Botschaft für sie, wieder Athletinnen und Athleten sowie Zuschauerinnen und Zuschauer begrüssen zu dürfen.

Während des Nachwuchsturniers herrschte reger Betrieb auf den Tribünen, Verwandte und Freunde schauten gespannt zu, wie ihre Schützlinge mit Leidenschaft und Freude auf den 15 Bahnen kämpften. Vor jedem Duell wird der traditionelle Fechtgruss mit dem Degen ausgeführt, danach geht es mit dem Signal «En garde, prêt, allez» los. Französisch ist nämlich die offizielle Fechtsprache.

Die Organisation des Turniers verlief reibungslos. «Das ist eine Routinearbeit, wir machen das seit fast 20 Jahren, da weiss jeder, was er zu tun hat», erklärt Anton Krieger, der zum OK gehört und heuer als Speaker amtete, zumal er fliessend Deutsch, Französisch und Italienisch spricht. So verstanden ihn auch alle Anwesenden aus der Romandie und dem Tessin.

Hinweis: Resultate unter fechten-luzern.ch

