Fechten Routinier Max Heinzer vom 18. Weltcupsieg gepusht: «Es ist noch vieles möglich» Degenfechter Max Heinzer steht vor der EM in Antalya. Der 34-jährige Schwyzer beschäftigt sich aber auch mit seiner Zukunft. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Max Heinzer bei der Gesslerburg in Küssnacht, die wenige Minuten von seiner Wohnung entfernt ist. Bild: Dominik Wunderli (Küssnacht, 14. Juni 2022)

Max Heinzer ist kein gewöhnlicher Profisportler. Der Fechter aus Immensee, der inzwischen mit seiner jungen Familie in Küssnacht lebt, agiert wie ein Manager und Athlet in Personalunion. Man spürt, dass er schon seit jeher für sich schauen musste in einer Sportart, die nur alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen medial im Fokus steht.

Für unser Bild hat er die Gesslerburg ausgesucht, sie ist in wenigen Minuten zu Fuss von seiner Wohnung aus zu erreichen und thront über Küssnacht. Wenige Tage vor der EM in Antalya erzählt Max Heinzer von seinem 18. Weltcupsieg. Vor wenigen Wochen feierte er mit dem Schweizer Team diesen Überraschungscoup in Georgien. Zusammen mit Lucas Malcotti, Michele Niggeler und Alexis Bayard schaffte es der Routinier in Tiflis zuoberst aufs Siegerpodest. «Dieser Erfolg hat mir gezeigt, dass noch vieles möglich ist», sagt Max Heinzer.

Fleissig unterwegs auch abseits der Planche

Dabei wird der Innerschweizer am 7. August 35 Jahre alt. «Das Leben B oder nach der Karriere rückt näher.» Schon seit längerer Zeit hat er sich darauf vorbereitet. Max Heinzer hat ein 20-Prozent-Pensum bei der Fritz-Gerber-Stiftung, wo er dem Team Heinzer vorsteht. Dieses unterstützt seit einigen Jahren Sportler. Drei davon haben sich in der Zwischenzeit einen Namen gemacht: Allen voran der Skirennfahrer Marco Odermatt, aber auch der gerade durchstartende Leichtathlet Simon Ehammer oder der Spitzenschwinger Joel Wicki. Max Heinzer sagt:

«Dieser Job bei der Stiftung ist für mich ein grosser Ausgleich zum Profisport.»

Zudem hat er vor vier Jahren fechter.ch gegründet. Dabei handelt es sich um den grössten Online-Shop im Fechtbereich. Das Geschäft laufe immer besser, so der emsige Sportler, der in Logistik und Versand mit der Brändi-Stiftung in Kriens zusammenarbeitet und somit mit beeinträchtigten Menschen.

Doch zurück zum Fechten: Die aktuelle Weltnummer 16 ist nach wie vor ehrgeizig und extrem motiviert. Vor einem Wettkampf sei er immer noch sehr angespannt. «Sollte das einmal nicht mehr der Fall sein, müsste ich aufhören.» Doch im Gegenteil: In Tiflis beim erwähnten Sieg musste er vor dem Final seine jüngeren Teamkollegen aufwecken.

«Für sie war der Finaleinzug schon ein riesiger Erfolg, da musste ich dazwischen grätschen. Denn am Schluss will doch jeder seine Chance auf Platz eins nützen.»

Der Turnaround gelang und zeigte, dass er dem Team nicht nur als Athlet, sondern auch mit Erfahrung und Motivation helfen kann.

Max Heinzer kann unter anderem auf das Sponsoring von Red Bull (siehe Helm) zählen. Das ist aussergewöhnlich für einen Fechter. Bild: Dominik Wunderli (Küssnacht, 14. Juni 2022)

Max Heinzer will deswegen nach der Karriere nicht gleich den Weg als Trainer einschlagen. Im Moment tönt er eher wie einer, der auf einer längeren Abschiedstournee ist. Als Fünfjähriger begann er zu fechten, bald sind seither 30 Jahre vergangen. Zumindest eine längere Pause muss er sich und der Familie nach dem Rücktritt gönnen.

Selber trainieren und viel Zeit für Trainingscamps einsparen

Spricht man im Vorfeld der EM in Antalya (Einzel am Sonntag, Team am Mittwoch) und der im Juli folgenden WM in Kairo über seine sportliche Zukunft, dann macht ihm etwas zu schaffen: Die langen Abwesenheiten von seiner Frau und den Kindern (4 und 2). Zehn Wochen ist er für Wettkämpfe unterwegs, sechs Wochen sind es für Trainingslager. Er sieht Zeitersparnisse bei den Camps. «Ich hatte Sport studiert, kann mir die Trainingspläne selber schreiben. Nächste Saison will ich etwas ändern. Verband und Teamkollegen wissen, dass ich auch allein gewissenhaft trainiere.»

Im Sportzentrum OYM in Cham findet der 17-fache WM- und EM-Medaillengewinner hervorragende Trainingsbedingungen vor. Da er schon oft an Titelkämpfen reüssierte, reist Max Heinzer mit einer gewissen Gelassenheit in die Türkei. Bei den Olympia-Teilnahmen 2012 in London, 2016 in Rio und 2021 in Tokio fehlte ihm dafür stets das notwendige Quäntchen Glück zur ersehnten Medaille.

Mutiger Degenfechter hat seine Sportart geprägt

Dafür ist Max Heinzer der einzige Degenfechter der Geschichte, der im Weltcup zehn Einzel- und acht Teamwettkämpfe gewann. Der lediglich 1,78 Meter lange und spektakulär fechtende Athlet prägte seine Sportart nachhaltig. Die Wertschätzung bekommt er von Gegnern, Veranstaltern und Fans immer wieder zu spüren. Übrigens lässt er derzeit offen, ob er 2024 an den Spielen in Paris noch aktiv ist.

