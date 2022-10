Winterdomizil Trotz des Wohnungsangebots in Luzern: Der Rudernachwuchs bleibt in der Ukraine Die Zentralschweiz sollte für das ukrainische Nachwuchsruderteam zum Winterdomizil werden. Die Aktion war erfolgreich, doch die Unterkunft wird nicht mehr benötigt. Jule Seifert 26.10.2022, 11.21 Uhr

Die Zwillinge Nina und Max Prihodko gründeten die NGO «Bond of Sports». PD

Im Sommer war die Rudergemeinschaft auf der Suche nach einer Unterkunft für das ukrainische Nachwuchsruderteam. Während die NGO «Bond of Sports» Spenden sammelte, wurde in der Zentralschweiz eine passende Unterkunft für das ukrainische Junioren-Nationalteam gesucht. Geplant war, dass das U19-Team den Winter in der Schweiz verbringt, damit die Jugendlichen hier sicher leben und trainieren können.