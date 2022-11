Landhockey Frauen-Trainer Engelblik – der routinierte Stratege aus Holland Michael Engelblik ist Trainer der Frauen des Luzerner SC. Eine Mannschaft formen, Spieler individuell fördern, Strategien entwickeln – das ist es, was ihn fasziniert. Peter Birrer Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Michael Engelblik (62). Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 5. November 2022)

Michael Engelblik ist ein begeisterter Sportfan. Er liebt Fussball und Ajax Amsterdam, den Klub verfolgt er seit seiner Kindheit. Er interessiert sich noch für vieles mehr, für Eisschnelllauf etwa oder Tennis. Aber nichts bedeutet ihm so viel wie Landhockey. Der Trainer der LSC-Frauen sagt:

«Das ist mein Leben.»

Die Passion entdeckt der 62-jährige Holländer schon früh. Er wächst in Tiel auf, einer Kleinstadt zwischen Utrecht und Arnheim, entdeckt Landhockey, in Engelbliks Heimat geniesst dieses Spiel grosse Popularität. In Heerenveen studiert er Sportmanagement, beendet mit 26 seine aktive Laufbahn und widmet sich der Trainerausbildung. Eine Mannschaft formen, Spieler individuell fördern, Strategien entwickeln – das ist es, was ihn fasziniert.

In der Welt des Landhockeys findet er seinen Platz. Er bekommt Anstellungen in diversen Vereinen, übernimmt unterschiedliche Rollen und entschliesst sich Mitte der 1990er-Jahre, ein Abenteuer einzugehen. Malaysia verpflichtet ihn mit dem Auftrag, das Nationalteam der Frauen für die Commonwealth Games im eigenen Land vorzubereiten. Engelblik kann unter professionellen Bedingungen arbeiten und zweimal täglich trainieren. Die Equipe scheidet in der Vorrunde zwar aus, und doch macht Malaysia beträchtliche Fortschritte unter ihm: In der Weltrangliste stösst es vom 36. auf den 21. Rang vor. Engelblik sagt: «Es war eine tolle Zeit.»

In Holland herrschen ganz andere Verhältnisse

Nach dem vierjährigen Gastspiel in Südostasien kehrt er nach Holland zurück und wird Geschäftsmann. Mit seiner Firma baut er unter anderem Traglufthallen: Hockey-, Fussball- oder Tennisplätze werden überdacht, damit auch im Winter gespielt werden kann. Daneben bleibt Hockey für ihn stets ein Thema. 2005 wird er Trainer in Tiel, geht danach verschiedene Engagements ein – bis ihn die Lust packt, nochmals im Ausland etwas Neues anzufangen. Diesmal bricht er nicht auf einen anderen Kontinent auf, sondern in die Schweiz. Er knüpft Kontakt zum Luzerner SC und einigt sich mit dem Verein darauf, dass er sich um das NLA-Frauenteam kümmert sowie die ganze Juniorinnenabteilung strategisch berät. Engelblik möchte seinen Beitrag dazu leisten, dass die Popularität für das Landhockey zunimmt. Als er in die Schweiz zog, staunte er darüber, dass es sich um einen Randsport handelt, es herrschen ganz andere Verhältnisse als in Holland. Dort bekundete er nie Mühe, ein breites Kader zusammenzustellen, was sich wieder positiv auf den Konkurrenzkampf auswirkte. In Luzern herrscht zudem innerhalb des Teams ein Leistungsgefälle, das er nun auszugleichen versucht. Hoffnung hat er, dass mit der Austragung der U21-EM Mitte Januar 2023 in der Luzerner Maihofhalle Werbung für den Landhockeysport gemacht wird.

LSC-Frauen streben den erneuten Finaleinzug an

Wenn Engelblik von Ausbildung spricht, denkt er vor allem an eines: Technik. Der Umgang mit dem Stock und dem Ball ist für ihn elementar. Mit ungenügenden technischen Fähigkeiten ist ein temporeiches Kombinationsspiel fast undenkbar. Aber er hadert nicht etwa mit dem, was er in Luzern vorgefunden hat, im Gegenteil:

«Die Spielerinnen sind lernwillig. Ich glaube schon, dass ich ihnen etwas mit auf den Weg geben kann.»

Bereut hat er es auf jeden Fall nicht, dass er sich für Luzern entschieden hat. Zumal er hier neben seinem Engagement im Landhockey auch sein Privatleben geniessen kann. Er wohnt in Buchrain und liebt Ausflüge in die Natur. Unlängst lernte er die Rigi kennen und kostete den Abstecher aus: «Die frische Luft tut mir gut. Ich kann richtig gut abschalten.»

Mit dem LSC hat er den ersten Teil der Freiluftsaison hinter sich, nach fünf Runden rangiert das Team auf Platz 4. Am 27. November beginnt die Meisterschaft in der Halle in der NLA und NLB – Engelblik wird zusammen mit seinem Landsmann Wouter Bosmans die zwei Luzerner Frauenteams trainieren und coachen. In der NLA erreichten die Luzernerinnen voriges Jahr den Final und haben auch diesmal wieder einiges vor. Die «Final Four» sind das erklärte Ziel, «und wenn wir das erreichen», sagt Engelblik, «traue ich uns alles zu».

