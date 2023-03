Freeride Ski Freerider Maxime Chabloz aus Beckenried und die Angst vor dem Sterben Der 21-jährige Maxime Chabloz aus Beckenried ist amtierender Freeride-Weltmeister. Beim Final der Freeride World Tour in Verbier kann der Skifahrer seinen Titel verteidigen, dazu muss er aber die Hänge des steilen Berges Bec des Rosses bezwingen. Jule Seifert Jetzt kommentieren 27.03.2023, 16.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um 8.15 Uhr erreicht die erste Gondel die Bergstation auf fast 3000 Metern Höhe. Doch das Panorama der Walliser Alpen versteckt sich in dicken Nebelwolken. Die Sicht beträgt nur wenige Meter, der Wind bläst spitzen Schneehagel ins Gesicht. Das unangenehme Eis-Peeling lässt die Skifahrer und Snowboarderinnen in das kuppelförmige Restaurant flüchten.

Im letzten Jahr war das Wetter für die Freerider angenehmer. Bild: J. Bernard/ Freeride World Tour (Verbier 26.3.2022)

Die Station liegt gegenüber des legendären Bec des Rosses. Der steile Berg ist der Austragungsort des Verbier Xtreme, des grossen Finals der Freeride World Tour. Im Restaurant herrschen dichtes Gedränge und Ungewissheit, ob der Wettkampf stattfinden kann. Die Organisatoren entscheiden, den Start auf 11 Uhr zu verschieben. Die Hoffnung ist, dass es aufzieht und es die Wetterlage erlaubt, die Freeride-Weltmeistertitel am Samstag zu vergeben.

Die Fans sind parat zum Anfeuern

Für Maxime Chabloz aus Beckenried ist das Warten nichts Ungewöhnliches. «Das ist Freeride», erklärt der Skifahrer seinen mitgereisten Fans. Seine Eltern, Freunde der Familie und Kollegen aus Nidwalden tragen seine Startnummern aus den vergangenen Rennen. Auch die Schweizer Flagge wäre parat.

Vor dem Final in Verbier liegt der 21-Jährige im Overall Ranking auf Rang 2. Wer Freeride World Champion wird, ist noch komplett offen. Die Top-6-Fahrer können alle den Titel gewinnen. «Es wäre sehr schade, wenn wir keinen Event in Verbier haben, denn es ist ein cooler Fight um den Titel», sagt Chabloz.

Der amtierende Freeride-Weltmeister Maxime Chabloz möchte auch in diesem Jahr seinen Titel verteidigen. Bild: J. Bernard/ Freeride World Tour

Im letzten Jahr hat Chabloz in Verbier gewonnen und wurde Freeride-Weltmeister. Einerseits gibt es ihm Zuversicht, dass er es wieder schaffen kann, andererseits weiss er, dass ein Titel zu verteidigen oft schwieriger ist, als ihn zum ersten Mal zu holen. Im letzten Jahr war er der Underdog und überraschte seine Konkurrenz mit seinem Können. «Ich werde alles geben, um den Event zu gewinnen und den Titel nach Hause zu bringen», sagt er. Er fühlt sich gut, zweimal hat er in dieser Saison einen Sieg durch kleine Patzer verschenkt. Deshalb hat er das Gefühl, dass «jetzt in Verbier mein Zeitpunkt gekommen ist.»

Beim Facecheck wählt er seine Linie

Um sich auf das Rennen vorzubereiten, hatte er im Vorfeld die Möglichkeit beim Facecheck, sich das Gelände einzuprägen und seine Linienwahl zu überlegen. Den Berg vor dem Wettkampf runterzufahren, ist für die Rider verboten.

Maxime Chabloz beim Facecheck: Mit dem Fernglas studiert der Nidwaldner den Berg. Bild: J. Bernard/ Freeride World Tour (Fieberbrunn, 13.3.2022)

Doch woher weiss er, dass er an einem Sprung einen Rückwärtssalto machen kann? «Vieles ist Instinkt», erklärt Chabloz. Die Grösse des Sprunges richtig einzuschätzen, komme mit der Erfahrung. «Es kann schon passieren, dass ich einen Backflip über ein Cliff mache und plötzlich ist es grösser, als ich gedacht habe.» Um nicht zu überdrehen, streckt er sich während des Sprungs oder macht sich klein, um schneller zu drehen. Innerhalb von Sekunden entscheidet er das spontan. Es ist eine von seinen Stärken: «Ich bin sehr gut im schnellen Überlegen und dem Anpassen in der Luft.»

Der Hang Bec des Rosses ist voll mit Felsen: viele Möglichkeiten für Maxime Chabloz, um abzuheben. Bild: J. Bernard/ Freeride World Tour (Verbier 26.3.2022)

In Verbier ist auch um 11 Uhr kein besseres Wetter, der Start verzögert sich erst um halbe und dann um eine weitere Stunde. Die Startsituation ist für Chabloz kein angenehmes Gefühl: «Ich hasse es, wenn ich am Start stehe. Ich spüre grossen Druck und habe Angst.» Angst, sich zu verletzen und auch vor dem Sterben. «Wir bringen uns schon manchmal in Lebensgefahr, das muss man ehrlich sagen», gibt er zu. Trotzdem überwindet er sich, denn: «Dafür ist das Gefühl, eine coole Line runterzubringen und durchs Ziel zu fahren, umso geiler.»

Bec Des Rosses: Ein Sturz hat schwere Konsequenzen

Die Hänge am Bec des Rosses in Verbier haben vor allem im oberen Teil Stellen, die sehr gefährlich sind. Der Berg ist steil und hat viele vorstehende Felsen und Steine. Wenn die Rider oben stürzen, kann es unter Umständen lange dauern, bis man zum Halt kommt. In der sogenannten «No-Fall-Zone» kann ein Sturz schwere Konsequenzen haben und lebensgefährlich sein.

Obwohl Chabloz ehrgeizig ist, am Start ist das Ergebnis für ihn zweitrangig. Ihm ist es wichtiger, dass er in ganzen Stücken unten ankommt. Die Wettkampfsituation schätzt er. Er weiss, dass es dort Leute gibt, die auf ihn Acht geben und die zur Stelle wären, um ihn zu retten. Auch ist die Lawinengefahr bestmöglich abgesichert.

Ein Backflip von Maxime Chabloz während des Siegerruns im letzten Jahr in Verbier. Bild: J. Bernard/ Freeride World Tour (Verbier 26.3.2022)

«Ich bin nicht so einer, der mit dem Risiko spielt. Das ist nicht meine Persönlichkeit», sagt Chabloz. «Ich versuche, wegzubleiben von Sprüngen, bei denen die Konsequenzen noch schlimmer sind als nur ein Sturz.» Sein Geheimrezept: Er macht nichts, wo er sich nicht sicher ist, dass er es kann. Deshalb stürzt er nicht oft, wenn er sich für eine Line und die Tricks entscheidet. Er weiss dann, dass es möglich und auch sicher ist. «Ich kenne meine Limits», sagt der Nidwaldner. Geht man im Freeride über seine Grenzen und stürzt, dann bringt das nichts: «Auch wenn du ein 30-Meter-Cliff springst, aber nicht stehst, gewinnst du nicht damit.»

Auch im Kitesurfen will Chabloz den Titel

Zwischen den Freeride-Events in Kanada und Österreich ist Chabloz nach Kolumbien geflogen, um dort bei der Kitsurf World Tour mitzumachen und den zweiten Platz zu belegen. Denn Chabloz ist neben seiner Freeride-Profession auch Kitsurf-Profi. In diesem Sommer will er nach vier Junioren-Weltmeister-Titeln im Kitesurfen auch den Titel in der Elite gewinnen. Es sei zwar etwas stressig und nicht einfach zu koordinieren, trotzdem hat er sich eine Karriere als Profi in beiden Sportarten aufgebaut.

Maxime Chabloz weiss, wie er die Grösse der Sprünge einschätzen kann. Bild: D.Daher/Freeride World Tour (Verbier 26.3.2022)

Seine Philosophie: Je weniger er etwas macht, desto besser wird es. «Ich bin nie jemand gewesen, der stundenlang an etwas arbeiten muss. Ich versuche immer, qualitative Zeit auf den Ski oder auf dem Wasser zu haben», sagt er.

Maxime Chabloz bei der Startnummernvergabe vor dem Final der Freeride World Tour in Verbier. Bild: L.Loye/ Freeride World Tour (Verbier, 24.3.2023)

Nach dem Mittag steht fest: Am Samstag kann das Freeride World Tour Final nicht stattfinden und auch für die folgenden Tage sind Schneestürme angesagt. Die Organisatoren planen, den Event am Dienstag durchzuführen, wenn das Wetter mitspielt. Ob Chabloz seinen Freeride-Titel verteidigen kann, wird sich dann zeigen: «Ich habe im letzten Jahr bewiesen, dass ich gut im Freeride bin, aber ich bin hier noch nicht fertig.»

Hinweis: Den Livestream finden Sie auf freerideworldtour.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen