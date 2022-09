Freestyle Fussball Ein Künstler am Ball: Simon Müller begeistert sein Publikum Der Buchrainer Simon Müller (18) zählt zu den besten Fussballern der Welt. Nicht im klassischen Sinn, sondern im Freestyle. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 26.09.2022, 18.00 Uhr

Simon Müller zeigt seine Tricks hinter der Museggmauer. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 21. September 2022)

Es geschah vor zweieinhalb Wochen auf dem Sportplatz Hinterleisibach, in der Pause des Fussballspiels zwischen Perlen-Buchrain und Sursee. Die Akteure hatten sich in die Kabinen zurückgezogen, rüsteten sich für die zweite Halbzeit. ­Simon Müller betrat an ihrer Stelle den Platz und bot das krasse Gegenstück zum rustikalen Fight der Amateurfussballer. Der 18-jährige Buchrainer jonglierte den Ball im Stehen und Sitzen, benutzte ausser den Armen und Händen alle Körperteile, verzückte das Publikum. Simon Müller ist Freestyle-Fussballer, der Beste der Schweiz.

Viele sind es zwar nicht, die hierzulande diesem Hobby wettkampfmässig frönen, Müller selbst beziffert die Szene auf rund 25 Personen. Das ändert aber nichts an der Qualität und dem grossen Unterhaltungswert seiner Performance. Der Luzerner schwärmt:

«Im Freestyle-Fussball gibt es unzählige Tricks, und mir steht es völlig frei, welche ich mache. Jeder entwickelt einen eigenen Stil, das ist megacool.»

In diesem Jahr gewann er erstmals die Schweizer Meisterschaft, an der offenen Weltmeisterschaft in Prag klassierte er sich sogar in den Top 32.

Auf einer Bühne mit Corinne Suter

Um die Bekanntheit zu fördern, organisierte Müller im Juni ein internationales Turnier auf dem Vorplatz der Mall of Switzerland in Ebikon. Im Rahmen seiner Maturaarbeit stellte er ein renommiertes Teilnehmerfeld zusammen, lud Juroren und einen DJ ein – finanziert durch Gagen seiner Engagements an Geburtstagen, Firmenanlässen oder sonstigen Festivitäten. «Es hatte sehr viele Zuschauer», blickt Müller zufrieden zurück, auch die Mall-Verantwortlichen waren angetan und zeigen sich bereit, die Kosten für eine allfällige Neuauflage im kommenden Jahr zu übernehmen.

Alles begann mit Maradona In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zelebrierten die weltbekannten Jonglierkünstler Enrico Rastelli und Francis Brunn Tricks wie den «Neck Stall» oder «Around The World». Erstmals mit dem klassischen Fussball in Verbindung kam die freie Variante mit Diego Armando Maradona. In den 1980er-Jahren jonglierte der Argentinier den Ball beim Aufwärmen derart stupend mit allen möglichen Körperteilen, sodass er als Begründer des Freestyle Footballs betrachtet werden kann. Mittlerweile frönen rund 15 000 Athletinnen und Athleten weltweit der Sportart, die jährlich in zwei verschiedenen Wettbewerben die Besten sucht: Am «Red Bull Street Style», wo nur die nationalen Champions teilnehmen dürfen, und am «Super Ball», der offenen Weltmeisterschaft. Auch in der Schweiz gibt es einen Verband (SFFA), der aber kaum aktiv zu sein scheint. (ss)

Im Februar 2020 hatte Müller sogar einen Auftritt im Westschweizer Fernsehen, als er im Rahmen der Startnummern-Auslosung für die Skiweltcuprennen in Crans Montana auf prominenter Bühne performte – als Showact für Corinne Suter, welche die Startnummer drei zog. Dereinst wäre er gerne selbst die Hauptattraktion an einer Grossveranstaltung. «Ich möchte besser werden, in die Top 16 der Welt kommen und in ein paar Jahren vielleicht Weltmeister werden. Das wäre unglaublich.»

Perfektes Jonglieren mit Handstand. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 21. September 2022)

Auf Freestyle-Fussball stiess er vor sechs Jahren per Zufall durch ein Video, in dem sich zwei Akteure duellierten. Ihm schien unfassbar, was er sah, und so schnappte er sich einen Ball, betrat die wenig befahrene Strasse vor seinem Zuhause und versuchte sich an ersten Tricks. Jene mit dem Oberkörper heissen «Uppers», jene mit Beinen und Füssen «Lowers», weiter gibt es die Sitdowns (Jonglieren im Sitzen) und die Transitions (Wechsel des Körperteils).

Im K.o.-Wettkampf zeigen die Cracks während eineinhalb Minuten ihr Können, und zwar abwechslungsweise in 30-Sekunden-Abschnitten. Der Bessere kommt eine Runde weiter. Schnell war klar: Simon Müller, der als etwas gar ballverliebter Junior des FC Perlen-Buchrain mitunter den Zorn seines Trainers auf sich zog, hatte eine neue Passion für sich entdeckt.

Stets auf der Suche nach neuen Tricks

Mit dem Vereinsfussball war bald Schluss, dafür übt er seither sechs Mal pro Woche während drei Stunden (!) Freestyle-Fussball. «Am Morgen vor der Schule zwischen 6 und 7 Uhr in der Turnhalle des Dorfschulhauses», wie er erzählt. Und am Abend in einer zweiten Einheit, oft auf der Tartanbahn des Sportplatzes Hinterleisibach. Ausgelernt, so viel steht fest, hat er nie, das zeigt ihm der Norweger Erlend Fagerli, der Beste der Welt. Simon Müller staunt:

«Er verfügt über eine unglaubliche Variation an Tricks und macht praktisch keine Fehler.»

Neben der Abwechslung und der Schwierigkeit wird an Wettkämpfen auch die Originalität bewertet, und deshalb ist auch der Teenager aus Buchrain stets auf der Suche nach neuen Moves, um die Juroren zu überraschen. Seine Stärke ist das Jonglieren im Sitzen.

Gibt es einen Trick, der über allem steht? «Eigentlich nicht. Doch für jeden Freestyle-Fussballer ist es ein Highlight, wenn er erstmals einen dreifachen Around the World schafft», sagt er mit Bezug auf die Finesse, bei welcher der Künstler den Fuss dreimal um den Ball dreht, ehe er weiter jongliert.

Bis ein neuer Trick sitzt, kann es Monate, ja sogar bis zu einem Jahr dauern, wohl auch deshalb ist die Szene eher klein. Den Aufwand für sein geliebtes Hobby wird Simon Müller jedenfalls nicht reduzieren, ganz im Gegenteil. Nach der Matura liebäugelt er mit einem Sportlehrer-Studium in Teilzeit, um seine Skills voranzubringen und sein Publikum noch mehr zu verzücken.

