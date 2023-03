Freestyle Mit Schaufel, Pistenbully und Motorsäge: Kobi Würsch aus Emmetten baut den Snowpark für den Weltcup-Final Der Parkdesigner Kobi Würsch aus Emmetten baut den Kurs für die weltbesten Freestyler beim Weltcup-Final auf dem Corvatsch. Kann der 38-Jährige die Snowboard- und Skiprofis mit seinem Slopestyle-Kurs begeistern, oder braucht es eine Extra-Nachtschicht? Jule Seifert Jetzt kommentieren 22.03.2023, 16.00 Uhr

Die Anspannung vor dem Weltcup-Final ist gross. Nicht nur die Athletinnen und Athleten wollen ihr Können unter Beweis stellen, auch Kobi Würsch steht unter Druck. Der Parkdesigner vom Snowpark Corvatsch im Engadin hat immer viel zu tun. Besonders wenn die besten Freestyle-Snowboarderinnen und -Skifahrer im Snowpark gastieren. Vom 23. bis 26. März wollen sie noch einmal ihre grössten Tricks zeigen. Und Würsch möchte den Profis einen kreativen und sicheren Slopestyle-Run bieten.

Der Weltcup-Kurs auf dem Corvatsch von oben. Bild: PD

Damit die Flugkurve für die Freestyler aufgeht, setzt Würsch auf Erfahrung und Augenmass. Seit vielen Jahren arbeitet er als Parkshaper. Zuerst in Saas-Fee, wo sich im Sommer und Herbst die internationalen Topathleten für die Saison vorbereiten. Das Wissen, was die Profis wollen, setzt der 38-Jährige jetzt im Weltcup-Final auf dem Corvatsch um.

Vom Schanzenbauer auf der Klewenalp zum Parkdesigner des Weltcup-Finals

Schon als Jugendlicher hat Würsch mit seinen Snowboard-Kollegen Schanzen gebaut und startete selbst an Snowboard-Wettkämpfen. Er ist in Emmetten aufgewachsen, sein Spielplatz war das Skigebiet Klewenalp-Stockhütte. Zum Snowboarden kommt er mittlerweile immer weniger: Sein Arbeitstag beginnt nach Pistenschluss und geht oft bis zwei Uhr morgens. Die Nachtschichten im Pistenfahrzeug sind anstrengend.

Die Arbeit am Snowpark beginnt bereits im Sommer. Mit einem Grafikprogramm gestaltet Würsch den Kurs nach seinen Vorstellungen. In der Werkstatt schweisst er die Rails zusammen. «Im Freestyle braucht es immer wieder etwas Neues», sagt Würsch, der seine Kundschaft genau kennt. Deswegen überlegt sich der gelernte Schreiner immer wieder neue Elemente in verschiedenen Längen, Grössen und Formen.

Kobi Würsch verbringt seine Nächte im Pistenbully. Bild: PD

Auch bei den Sprüngen gibt es Möglichkeiten, kreativ zu sein. Neuartige Absprünge und Schneeelemente sind besonders bei grossen Events wie den Olympischen Spielen beliebt. Auch im Corvatsch Snowpark gibt es eine Besonderheit. Nach dem Start und der ersten Railsektion macht die Piste eine 90-Grad-Kurve. Ein guter Platz für Würsch, um ein ganz spezielles Element in den Kurs einzubauen.

Der Unterhalt eines Snowparks ist Teamarbeit. Auf dem Corvatsch sind neben Würsch vier Parkshaper und zwei weitere Pistenbullyfahrer im Einsatz. Die grossen Maschinen mit Seilwinden präparieren die steilen Landungen. Der Feinschliff an den Absprüngen wird mit der Schaufel und der Motorsäge perfektioniert. Vor drei Jahren hat Würsch seine eigene Firma «jwparks» gegründet. Von der Planung bis zur Umsetzung und zum Aufbau bietet Würsch Snowparks für alle Niveaus an.

Snowparks brauchen viel Schnee und Energie

Trotz etwas Metall für die Rails, ein Snowpark besteht hauptsächlich aus Schnee. Der Snowpark Corvatsch befindet sich auf 2000 Metern. Ohne technische Beschneiung könnten die grossen Sprünge und Landungen nicht gebaut werden. Wie viel Wasser und Energie dafür verwendet wird, will Würsch nicht verraten. «Das würde in den heutigen Diskussionen wohl nicht gut ankommen», sagt er. Eine Lösung sieht er in Erdarbeiten. Sie könnten eine grosse Menge Schnee einsparen, da Sprung und Landung aus Erde geformt werden.

Zwei Wochen vor dem Weltcup-Final beginnt der Umbau des Snowparks. Bild: PD

Anforderungen der FIS, dass ein Slopestyle-Run besonders kreativ zu sein hat, gibt es nicht. Aber es gibt auch keine Einschränkungen. Im Wettkampf ist es den Profis selbst überlassen, wie sie den Kurs fahren und wie sie die Elemente nutzen. Die gleichen Freiheiten hat Würsch, wenn er den Kurs plant und baut.

Beim Riders Meeting können sich die Profis beschweren

Ob Würsch mit dem diesjährigen Slopestyle-Kurs überzeugen kann, wird sich am Riders Meeting zeigen. Dort können die Athletinnen und Athleten nach dem Training Verbesserungsvorschläge einbringen, wenn die Geschwindigkeit oder der Absprung nicht passt. Viele Beschwerden erwartet Würsch aber nicht. «Meistens sind die Fahrer zufrieden», sagt er.

Eine Extraschicht einlegen, um Elemente umzubauen, musste er noch nie. Besonders stolz macht es ihn, wenn sich die Athleten entfalten und neue kreative Varianten zeigen können. Und das schätzen die Ski- und Snowboard-Profis. Denn wer im Wettkampf mit einer neuen Linie im Slopestyle-Kurs glänzt und die Elemente anders als die Konkurrenz benutzt, hat nicht nur viel Spass, sondern bekommt auch von der Jury Extrapunkte.

Die Freestyler wollen immer neue Variationen in den Slopestyle-Runs. Bild: PD

