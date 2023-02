Freeski: Michelle Rageth erklärt ihren Slopestyle Run

Freestyle Ski Auf einen Run mit der Zuger Freeskierin Michelle Rageth: «Angst habe ich nicht, ich weiss, dass mein Körper dazu fähig ist» Die Zuger Freeskierin Michelle Rageth nimmt uns mit auf die Ski und gibt einen Einblick in ihren Slopestyle-Lauf, mit dem sie in an der Universiade eine Medaille gewann. Die 19-Jährige zeigt in dem Risikosport nicht nur Kreativität, sondern auch mentale Stärke. Jule Seifert Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Auf dem Sessellift in Lake Placid, im US-Bundesstaat New York, sitzt Michelle Rageth aus Baar. Sie ist aufgeregt. Die Skifahrerin macht sich parat für ihren Einsatz beim Slopestyle-Wettkampf bei der Universiade. Um ihre Nervosität zu lindern, schaut sich Rageth noch einmal das Video ihres Trainingsruns auf dem Smartphone an: Wo im Kurs hatte sie Schwierigkeiten, welchen Trick kann sie besser machen? Die 19-Jährige ist im Challenger Team, dem B-Kader der Schweizer Freeskier. Sie startet im Europacup in allen drei Disziplinen und sammelte in dieser Saison erste Weltcup-Erfahrung in Stubai.

Am Start visualisiert Rageth ihren Run. Sie imitiert die Bewegungen, die es braucht, um die Sprünge auszulösen. Auf einem Ohr hört sie Musik. «Das hilft mir, in die Zone zu kommen», sagt Rageth. Ihren Skihelm hat sie mit Glitzersteinen dekoriert, ihre pinke Skibrille setzt ein farbliches Highlight. Zu der schwarzen Skihose trägt sie eine Daunenjacke mit violettem Muster. Das Outfit gibt Rageth Selbstbewusstsein. «Die Kleidung beeinflusst, ob man sich wohlfühlt, und das wirkt sich dann wiederum auf das Skifahren aus.»

Rückwärts die Balance finden

Der Kurs ist frei und Rageth fährt rückwärts los. Mit einem «switch on» springt sie auf das erste Rail. Sie dreht ihre Ski um 90 Grad und landet auf der dünnen Eisenstange. Das Gleichgewicht zu halten, ist eine Gratwanderung. Ist zu viel Gewicht auf dem hinteren Ski, läuft sie Gefahr auszurutschen und hinzufallen. Bei zu viel Gewicht auf dem vorderen Ski verkantet sie und stürzt.

Nur wer bis zum Ende auf dem Rail bleibt und aktiv abspringt, bekommt eine gute Bewertung von den Judges. Mit einem «Swap», einer 180-Grad-Drehung auf dem Rail, zeigt Rageth, dass sie den Rail-Slide auch auf die andere Seite beherrscht.

Die Balance hat Rageth nicht nur auf den Ski. Im Alltag findet sie den Ausgleich vom Extremsport im Klavierspielen. «Obwohl es verschiedene Dinge sind, gibt es doch Gemeinsamkeiten: In beiden Sachen geht es voran und ich mache Fortschritte.»

Das zweite Element ist ein «Up-Rail». Hier hat die Athletin am Ende Zeit, den «blindside 450 off» zu zeigen. Sie springt mit 450-Grad-Drehung ab und landet rückwärts. Im Training probiert sie auch den «270 on», einen Trick, bei dem sie noch unsicher ist. Anstatt der 90 Grad landet sie mit einer weiteren halben Drehung auf dem Rail. «Ich habe Respekt vor dem Trick und werde ihn noch weiter perfektionieren, bis ich ihn an Contests zeige.»

Durch den Bruder zum Risikosport

Michelle Rageth Bild: PD

Im letzten Jahr hat Rageth das Gymnasium abgeschlossen. Es sei schwierig für sie gewesen, im Spitzensport mitzuhalten, während alle anderen im Team auf die Sportschule gingen. Mit dem Wechsel an die Uni Magglingen kann sich die Studentin in diesem Jahr die Zeit etwas individueller einteilen.

Sie will zwar so viel wie möglich auf die Ski, aber trotzdem noch etwas anderes machen. Durch das Studium bekommt sie den Kopf frei vom Wettkampf und dem Leistungsdruck. Ihr älterer Bruder Mike Rageth brachte sie vor sieben Jahren zum Freestyle Skifahren. «Er ist so ein guter Skifahrer und mein grösster Unterstützer.» Seine Meinung ist Rageth wichtig und für seine Tipps ist sie dankbar: «Niemand ist ehrlicher als er, ihm kann ich vertrauen.» Deshalb schickt sie ihm auch ihre Videos und er gibt ihr zusätzliche Ratschläge.

In Lake Placid bei der Universiade gewann Michelle Rageth zweimal Silber. Bild· PD Michelle Rageth zeigt am Sprung einen «Mute Grab». Bild: PD Auch in der Halfpipe zeigt die 19-Jährige ihre Tricks. Bild: PD Am Rail ist eine gute Balance gefragt. Bild: PD Im letzten Jahr schloss die Zugerin das Gymnasium ab. Bild: PD

Ob Rageth in einem Run mehr riskiert oder auf Nummer sicher geht, liegt auch an den Bedingungen. Bei schlechtem Wetter ist die Geschwindigkeit oft ein Problem, dann hat sie nicht genügend Schwung für die Rotationen. Am liebsten hat Rageth einen Kurs mit drei aufeinander folgenden Sprüngen. Dann kommt sie in einen Flow: «Es ist wie eine Choreografie», erzählt sie.

Am ersten Sprung springt Rageth einen «switch 540», das sind anderthalb Drehungen rückwärts abgesprungen. Am zweiten Kicker macht sie einen «leftside 720», zwei ganze Drehungen nach links gedreht und zum Abschluss einen «rightside 540». Benotet werden Ausführung, Weite, Schwierigkeit und Variation. Deshalb ist es wichtig in verschiedene Richtungen zu drehen und rückwärts und vorwärts abzuspringen und zu landen.

Die Variation der Tricks bringt Punkte

Im Training probt Rageth den Bio 720, bei dem sie nach vorne über die Schulter abspringt und so aus der Achse kommt. Nach zwei Drehungen besteht die Schwierigkeit darin, wieder in der richtigen Achse aufrecht zu landen. Auch den Cork 720, das gleiche nur nach hinten abgesprungen, übt sie. «Angst habe ich nicht, ich weiss, dass mein Körper dazu fähig ist.» Trotzdem müsse sie sich bei neuen Tricks immer wieder neu überwinden. Denn:

«Je besser ich werde, desto schwieriger werden die Tricks.»

Im Gegensatz zur Skiakrobatik, ist es beim Freeski wichtig, dass die Hand während dem Sprung den Ski anfasst. Dieser Grab macht den Trick nicht nur stylischer, sondern auch schwieriger. Die Arme können nicht mehr korrigieren, der Körper ist in einer blockierten Position. Hier sieht Rageth noch Potenzial: Wenn die Hand länger am Ski bleibt, kann sie noch mehr Punkte holen.

Bei den Grabs hat Rageth eine grosse Auswahl. Sie kombiniert verschiedene Grabs mit ihren Sprüngen. Beim Mute sind die Ski gekreuzt und die Hand fasst vor dem Skischuh den gekreuzten Ski. Beim Blunt Grab werden die Ski ebenfalls gekreuzt, doch die Hand greift zum Ende des Skis. In Rageths Repertoire ist ausserdem der Tail Grab: Eine Variation, bei dem sie ebenfalls den Ski am Ende anfasst, während die Skis parallel bleiben.

Rageth landet auch den letzten Sprung und wartet auf ihren Skore. Sie ist zufrieden mit ihrem Run. Auch die Judges bewerten sie gut. Bei der Universiade im Januar gewinnt sie zwei Silbermedaillen, eine im Slopestyle und eine im Big Air. Wichtiger als eine Platzierung sei für Rageth den Lauf gut nach unten zu bringen. Vor allem wenn es im Training nicht so gut lief: «Dann muss ich mich am Start mental zusammenreissen und bin unten dann erleichtert und glücklich, wenn es funktioniert hat.»

In diesem Winter wird sie ihren Run noch einige Male zeigen, beim Europacup in Laax oder beim Heimweltcup in Corvatsch. Im nächsten Jahr gehören dann vielleicht die riskanteren Tricks zu ihrem Slopestyle-Programm.

