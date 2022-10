Karate Freud und Leid bei Selin Bagderelli: Jetzt fühlt sie sich für höhere Aufgaben gerüstet Gold, Silber und eine bittere Enttäuschung – für die Schötzer Karateka Selin Bagderelli (20) war an der WM in Liverpool alles dabei. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 17.10.2022, 16.17 Uhr

Selin Bagderelli präsentiert Pokal und Medaillen. Bild: PD

Grenzenloser Jubel und tiefgreifende Enttäuschung – manchmal kommt im Sport alles zusammen. So wie bei Selin Bagderelli an den Shotokan-Weltmeisterschaften in Liverpool. Die Athletin der Karateschule Schötz-Wauwil erlebte dabei ein Wechselbad der Gefühle. Bereits im Vorfeld gingen bei ihr die Emotionen hoch, erstmals seit drei Jahren standen wieder internationale Titelkämpfe auf dem Programm. «Ich war ziemlich nervös, dachte nur noch an die WM», erzählt sie.

Dann betrat sie die Matte – und verlor ihren ersten Kampf im U21-Turnier gegen die Spanierin Anna Aguila Herrera. Der Traum vom erstmaligen Weltmeistertitel im Einzel platzte früh, «es war meine letzte Chance im Nachwuchs, eine Welt brach zusammen, ich war am Boden zerstört», berichtet die 20-jährige Schötzerin. Und nach absolvierter Ursachenforschung hält sie fest:

«Im Kopf hat es nicht gestimmt. Ich bin sehr ehrgeizig, habe mir aber zu viel Druck gemacht.»

«Mist!» – schon wieder diese Spanierin

Viel Zeit, um sich zu schütteln, hatte Selin Bagderelli nicht, am gleichen Tag stand auch der Teamwettkampf der ältesten Juniorinnen auf dem Programm. Gemeinsam mit den Baslerinnen Zora Schöpflin und Laura Mitello zählte sie mit der Schweiz zu den Favoritinnen. Nach einem Sieg gegen England wartete im Halbfinal Spanien – und als die Setzliste die Direktduelle preisgab, dachte Bagderelli: «Mist!» Wieder war es nämlich Anna Aguila Herrera, die ihr gegenüberstand.

Die Luzernerin schaltete aber schnell in den Wettkampfmodus, «ich wollte ihr zeigen, wer die bessere Kämpferin ist», und prompt: Bagderelli agierte clever, konterte zweimal eiskalt, siegte 2:0. «Ich habe mich beweisen und zeigen können, dass ich in der langen Coronapause nichts von meiner Leistungsfähigkeit eingebüsst habe. Das war der Hammer.» Der Weg zu Gold war damit geebnet, Schweden im Final die letzte Hürde, welche die Schweizerinnen ebenfalls übersprangen – auch hier gewann Bagderelli ihren Zweikampf mit 2:0, diesmal dank ihrer Schnelligkeit in der Offensive.

Verabschiedet sich Bagderelli mit EM-Gold?

Die Auftritte bei der Elite hielten tags darauf ein ähnliches Drehbuch parat. Wieder scheiterte Bagderelli im Einzel in Runde eins, musste sich wie im Nachwuchs mit dem geteilten 17. Platz begnügen. Die Niederlage gegen die um einen Kopf grössere Schwedin Emelie Palm war indes nicht mit der Enttäuschung des Vortags zu ­vergleichen. Im anschliessenden Teamwettkampf zog die Schweiz nach Siegen gegen Schottland und Schweden in den Final ein, verlor dort gegen die USA mit 1:2. Bagderelli sorgte für den einzigen Schweizer Punkt und gewann damit all ihre Einsätze im Team.

Mit einer Gold- und einer Silbermedaille im Gepäck bereitet sich die KV-Schülerin nun auf das letzte Highlight des Jahres, die Shotokan-Europameisterschaft von Anfang Dezember in Winterthur vor. Mit den Erfahrungen aus Liverpool fühlt sich Selin Bagderelli für grössere Aufgaben gerüstet – vielleicht verabschiedet sie sich nach verpasstem WM-Einzelgold ja mit dem ersten EM-Titel aus dem Nachwuchssport.

