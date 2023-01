Warum Frick nach dem Sieg in Basel nicht restlos zufrieden ist

Super League Warum FCL-Coach Mario Frick nach dem Sieg gegen Basel nicht restlos zufrieden ist «Wir hatten einfach nicht die nötige Qualität auf den Platz gebracht», sagte Mario Frick nach dem 3:2-Sieg gegen Basel. Doch der FCL-Trainer sah auch Verbesserungen. Daniel Wyrsch, Basel Jetzt kommentieren 29.01.2023, 17.48 Uhr

Mario Frick (links) und Assistenztrainer Claudio Lustenberger lassen ihren Emotionen im St. Jakob Park freien Lauf. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Mario Frick machte nach dem 3:2-Sieg in der Medienkonferenz nicht das Gesicht eines FCL-Trainers, der soeben gewonnen hat. Er monierte den schläfrigen Auftritt des Teams in den ersten 45 Minuten. «Dabei hätte uns der FCB schon in der ersten Halbzeit einiges angeboten. Doch wir hatten einfach nicht die nötige Qualität auf den Platz gebracht», sagte Frick.

Frick ist sich wohl bewusst, dass sein Team vor wenigen Jahren in Basel mit dieser Leistung früh chancenlos zurückgelegen wäre. Am Samstag stand es nach dem ersten Durchgang nur 1:0. Zeki Amdouni hatte in der 17. Minute die Freiheiten am rechten Flügel genützt, schoss Basel mit einem präzisen Flachschuss in Führung. Keine gute Figur hatten Ardon Jashari und Martin Frydek in der FCL-Defensive gemacht: Am Ursprung des ersten Gegentors stand ein verlorener Zweikampf von Captain Jashari gegen Andy Diouf – und der linke Verteidiger Frydek vernachlässigte seine Position völlig.

Steigerung bringt ersten Sieg in Basel seit April 2015

Noch vor der Pause kam der FCL zu ersten bemerkenswerten Offensivaktionen. Sie waren Vorzeichen für eine deutlich verbesserte zweite Halbzeit. «Wir sind torgefährlicher geworden, haben uns einiges zugetraut», fasste Frick zusammen. Sofyan Chader, Mamady Diambou und Ismajl Beka mit dem Kopf bereiteten den 1:1-Ausgleich von Pascal Schürpf nach einer Stunde vor. Für den Basler war es sein total sechstes Ligator mit dem FCL gegen seinen Ex-Klub FCB.

«Endlich konnte ich in Basel gegen meinen Heimatverein siegen», freute sich Schürpf. Seit sechs Jahren kickt der 33-Jährige für den FC Luzern. Fast acht Jahre wartete der Klub auf diesen Vollerfolg in Basel: Am 26. April 2015 besiegten die Innerschweizer unter Markus Babbel zuletzt den FCB (2:1) in dessen Stadion. Dario Lezcano und der heutige FCL-Talentmanager Marco Schneuwly trafen damals für Luzern, Matias Delgado für Basel.

Am Samstag reihten sich neben Schürpf auch Jashari (74.) und Sturm-Debütant Benjamin Kimpioka (89.) unter die FCL-Torschützen ein. Max Meyer sorgte beim 2:1 und – nach Doppelpass mit Lorik Emini – beim 3:2-Siegtor für die Assists. FCB-Coach Alex Frei war frustriert über seine Abwehr. Das 2:2 (78.) hatte Andi Zeqiri erzielt.

Froh war Frick über die Reaktion nach dem unglücklichen 2:2-Remis gegen Zürich. Vor Basel (6.) ist der FCL nun Fünfter. Morgen (19 Uhr) tritt Luzern im Cup-Achtelfinal in Thun an.

