Urner Radball-Teams überzeugen im Cup

Radball Die Fröhlich-Brüder von Radball Altdorf holen erstmals den Pokal Im Cup-Finalturnier schlagen sich die beiden Urner Teams ausgezeichnet. Altdorf 1 mit Timon und Yannick Fröhlich gewinnt den Titel. Urs Hanhart 26.02.2023, 16.02 Uhr

Timon Fröhlich (rechts) und Yannick Fröhlich schaffen sich eine gute Ausgangslage im Hinblick auf die WM-Qualifikation. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. April 2022)

Nach den Anfang Februar ausgetragenen Cup-Halbfinals schlug Radsport-Altdorf-Präsident Ruedi Huber im Hinblick auf den Showdown vom 25. Februar in Mosnang sehr optimistische Töne an. «Den Gebrüdern Fröhlich traue ich durchaus zu, dass sie Titelverteidiger Pfungen tüchtig einheizen und den Zürchern den Cup-Pokal abjagen können», sagte Huber damals. Und er ergänzte: «Im vergangenen Jahr hat sich unser Nummer-eins-Team mächtig gesteigert und sich auf diese Saison hin nochmals verbessert. Zudem hoffe ich, dass es unserem zweiten Duo gelingt, den Fröhlich-Brothers Schützenhilfe zu leisten und vielleicht dem einen oder anderen Spitzenteam ein Bein zu stellen.» Mit seiner Prophezeiung lag Huber goldrichtig. Genau so kam es nämlich raus.

Nach harzigem Start mächtig aufgedreht

Allerdings startete Altdorf 1 keineswegs optimal ins Turnier. Zunächst konnten die Gebrüder Timon und Yannick Fröhlich in der Vorrunde gegen Frauenfeld und Winterthur zwar plangemäss gewinnen. Danach setzte es jedoch einen Dämpfer ab. Im Duell mit Gastgeber Mosnang zogen sie überraschend mit 3:4 den Kürzeren. Den Einzug in die Finalrunde schafften die Urner dennoch problemlos, wenn auch nur als Gruppenzweiter. Anschliessend startete das Aufsteiger-Duo des vergangenen Jahres so richtig durch. Im ersten Finalspiel kam es zum vereinsinternen Kräftemessen mit Altdorf 2. In diesem Bruderkampf behielt das Fanionteam standesgemäss mit 6:4 die Oberhand. Den Grundstein zum Turniersieg und dem erstmaligen Gewinn des Schweizer Cups legten die Fröhlichs im mit Spannung erwarteten Spiel gegen Titelverteidiger Pfungen, das sie denkbar knapp mit 5:4 für sich entscheiden konnten. Weil Mosnang gegen Pfungen, das wegen des Ausfalls von Benjamin Waibel nicht in Standardbesetzung antreten konnte, deutlich unterlag, kam es in der Tabelle zu einer Pattsituation. Altdorf 1 und Mosnang hatten genau gleich viele Punkte auf ihrem Konto, womit ein Entscheidungsspiel um den Turniersieg fällig wurde. In diesem behielten die Altdorfer ganz deutlich mit 4:1 die Oberhand. Damit revanchierte sich Altdorf 1 eindrücklich für die in der Vorrunde erlittene Überraschungsniederlage an den Toggenburgern.

Altdorf 2 schrammt nur knapp am Podest vorbei

Einen verblüffend starken Auftritt legte auch Altdorf 2 mit Fabian Hauri und Jon Müller aufs Parkett. Das Duo brachte das Kunststück fertig, sich in der zweiten Vorrundengruppe vor Pfungen durchzusetzen – dies dank der besseren Torbilanz. Im Direktduell rangen die Urner den Zürchern sensationell ein 6:6-Unentschieden ab. Letztlich belegten Hauri und Müller im Schlussklassement den 4. Platz. Ihre Chance auf eine Medaille vergaben sie mit einer knappen 5:6-Finalrundenniederlage gegen Mosnang, das sich Silber sicherte. Pfungen musste sich am Ende mit Bronze begnügen.

In der Poleposition für die WM-Teilnahme

Mit dem erstmaligen Gewinn des Schweizer Cups haben sich die Gebrüder Fröhlich, die sich kürzlich in Japan bei allerdings nicht sonderlich starker Konkurrenz ihren ersten Sieg an einem Weltcupturnier unter den Nagel reissen konnten, eine sehr gute Ausgangslage im Hinblick auf die WM-Qualifikation verschafft. Dieses Jahr werden die Welttitelkämpfe erstmals überhaupt bereits im August ausgetragen – und zwar im Rahmen der sogenannten «Rad-Mega-WM» im schottischen Glasgow. Da die Schweizer Meisterschaft erst im Herbst entschieden wird, fallen die Resultate vom Cup bei der WM-Selektion für einmal deutlich mehr ins Gewicht als sonst.