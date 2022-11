Radballer Timon uns Yannick Fröhlich überzeugen erneut

Radball Die Urner Fröhlich-Brüder liefern einen starken Saisonabschluss Beim Weltcup-Finalturnier erkämpfte sich Radsport Altdorf mit Timon und Yannick Fröhlich in einem absoluten Weltklassefeld den 6. Platz. Urs Hanhart 27.11.2022, 14.41 Uhr

Die Urner Radballer Timon (links) und Yannick Fröhlich erleben einen steilen Aufstieg. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. April 2022)

Die lange Radball-Saison wurde am vergangenen Samstag mit dem nach der Weltmeisterschaft auf internationaler Ebene zweitwichtigsten Turnier beendet. In Sulgen (Deutschland) wurde der Weltcup-Final ausgetragen, für den sich die zehn besten Teams qualifiziert hatten. Im illustren Teilnehmerfeld befand sich nebst dem amtierenden Schweizer Meister Pfungen auch das derzeit beste Duo von Radsport Altdorf mit den Gebrüdern Timon und Yannick Fröhlich.

Die beiden aufstrebenden Jungspunde warteten einmal mehr mit einer starken Leistung auf. In der Vorrunde besiegten sie Gastgeber Sulgen deutlich mit 10:3. Auch gegen Dornbirn 2 konnten sie sich mit 8:5 diskussionslos durchsetzen. Erwartungsgemäss keine Chance hatten die Urner hingegen in den beiden Duellen mit den deutschen Spitzenteams Stein, aktueller Vizeweltmeister, und Obernfeld. In beiden Spielen zogen sie relativ deutlich den Kürzeren. Im Spiel um Platz fünf gegen das französische Topteam Dorlisheim hatten die Altdorfer dann ein wenig Pech. Sie mussten sich nach einem ausgeglichenen Fight knapp mit 3:4 geschlagen geben. Aber mit dem 6. Schlussrang durften sie bei der erstmaligen Teilnahme an diesem bestbesetzten Turnier der gesamten Saison absolut zufrieden sein.

Schnell in Leaderrolle gerückt

Im Gegensatz zur WM waren die Topnationen Österreich, Deutschland und Schweiz mit mehreren Teams vertreten. Bei Welttitelkämpfen darf jeweils nur eine Mannschaft pro Nation antreten. Den Turniersieg sicherte sich der aktuelle Weltmeister Dornbirn 1. Die Österreicher setzten sich im Final mit 4:0 gegen Pfungen durch.

Im Herbst 2021 holten die Gebrüder Fröhlich in souveräner Manier den NLB-Meistertitel und schafften damit den Aufstieg ins nationale Oberhaus. Ihre erste NLA-Saison nahmen sie als Team Altdorf 3 in Angriff. Erstaunlich schnell übernahmen sie jedoch die Leaderrolle innerhalb der drei NLA-Duos von Radsport Altdorf. «Unser Ziel ist es, den Ligaerhalt zu schaffen. Sehr schön wäre es, wenn wir den Sprung in die Finalrunde schaffen könnten», sagte Yannick Fröhlich noch zu Beginn der Saison. Das erwies sich jedoch schnell als Understatement. Bereits im März setzten die Newcomer mit dem 3. Platz im nationalen Cup-Finalturnier ein erstes Ausrufezeichen. In der Meisterschaft spielten sie auf Anhieb ganz vorne mit und beendeten die Qualifikation im 2. Rang. Ein wenig enttäuschend verlief dann der SM-Final. Nebst einer Niederlage gegen den erfolgreichen Titelverteidiger Pfungen resultierten drei Remis gegen Mosnang, Liestal und Winterthur. Damit konnten die Fröhlichs immerhin die Bronzemedaille retten, was in der Premierensaison zweifellos einen grossen Erfolg darstellte. Auch auf internationalem Parkett vermochte das Urner Duo zu überzeugen. An der U23-EM holte es die Silbermedaille und verpasste den Titelgewinn knapp. Im Weltcup vermochten die Fröhlichs gleich auf Anhieb zu überzeugen. In Berlin und in Hardt schrammten sie mit dem 4. Platz jeweils nur knapp am Podest vorbei. Und in St.Gallen und Beringen belegten sie den 5. Platz.

Gar nicht nach Wunsch lief es in der abgelaufenen Saison den Teams Altdorf 1 (Fabian Hauri/Jon Müller) und Altdorf 2 (Beda Planzer/Claudio Zotter). Beide schafften den angestrebten Einzug ins SM-Finalturnier nicht, konnten aber wenigstens den Ligaerhalt problemlos sichern. Damit wird Radsport Altdorf als einziger Verein auch in der nächsten Saison wieder mit drei Teams in der obersten Liga vertreten sein.