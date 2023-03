Radball Vier Siege vor Heimkulisse: Die Fröhlich-Brüder übernehmen die Tabellenführung Zwei Wochen nach dem erstmaligen Gewinn des Schweizer Cups überzeugen die Gebrüder Fröhlich auch in der Schweizer Meisterschaft. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 13.03.2023, 16.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Altdorf I mit Yannick (am Ball) und Timon Fröhlich konnte alle Spiele für sich entscheiden. Urs Hanhart (Altdorf, 11. 3. 23)

Am dritten von neun Qualifikationsspieltagen im Rahmen des nationalen Titelkampfs, der am vergangenen Samstag in der Radballhalle in Altdorf ausgetragen wurde, lag der Fokus der einheimischen Fans vor allem auf dem Team Altdorf I mit Timon und Yannick Fröhlich. In den letzten Wochen waren die beiden aufstrebenden Jungspunde, die eigentlich immer noch der U23-Kategorie angehören, so richtig durchgestartet. Nach dem erstmaligen Triumph an einem Weltcup-Turnier (in Japan) krönten sie ihren perfekten Saisonstart mit dem doch eher überraschenden Sieg im Schweizer Cup. Den Höhenflug setzten die beiden Ausnahmekönner von Radsport Altdorf, die immer mehr in die Fussstapfen des legendären Urner Weltmeister-Duos Roman Schneider/Dominik Planzer treten, vor heimischer Kulisse fort.

Allerdings taten sich die Publikumslieblinge im Startspiel sehr schwer. Sie besiegten den Tabellendritten Mosnang nach hartem Kampf mit 4:2, wobei die Ostschweizer bis kurz vor Schluss auf den Ausgleich drückten. Für den harzigen Auftakt hatte Timon Fröhlich eine plausible Erklärung: «Mosnang ist immer ein harter Gegner für uns. Dieses Team hat eine ganz eigene Spielweise und ist taktisch stets gut eingestellt. Wir sind froh, diese Hürde genommen zu haben.» Auch im zweiten Spiel gegen Liestal und im dritten gegen Winterthur konnten die Lokalmatadoren keineswegs locker durchmarschieren. Sie behielten jeweils knapp mit 5:4 Toren die Oberhand. In der letzten Partie gegen Schlusslicht Schöftland resultierte dann noch ein etwas lockerer errungener 4:2-Erfolg.

Dank der vollen Ausbeute von 12 Punkten übernahm Altdorf 1 nach dem ersten Qualifikationsdrittel die Tabellenführung vor Titelverteidiger Pfungen, dessen NLA-Gruppe ein spielfreies Wochenende hatte. Mit 25 Zählern aus neun Spielen liegen die Urner nun zwei Punkte vor den Zürchern an der Tabellenspitze. Im bisher einzigen Direktduell zwischen Pfungen und Altdorf I, das im Januar am ersten Spieltag über die Bühne ging, resultierte ein 4:4-Remis. Das nächste Kräftemessen zwischen den beiden Tabellenersten findet unmittelbar vor der langen Sommerpause am sechsten Spieltag statt, und zwar am 13. Mai in Pfungen, also in der Höhle des Löwen.

Altdorf I tanzt auf mehreren Hochzeiten

Trotz Cup-Sieg und Spitzenposition in der Meisterschaft warnte Timon Fröhlich davor, die Erwartungen für den weiteren Saisonverlauf allzu hoch zu schrauben. Er betonte:

«Bei unserem Triumph im Cup mussten wir einiges Glück in Anspruch nehmen. Es hätte auch anders herauskommen können. Zudem profitierten wir davon, dass Pfungen aufgrund von Verletzungspech nicht in Originalbesetzung antrat.»

Im Vergleich zur letzten Saison, die Altdorf I mit dem Gewinn von SM-Bronze krönte, ist dem Fanionteam von Radsport Altdorf zweifellos ein weiterer Leistungssprung gelungen. «Das hängt mit der internationalen Erfahrung zusammen, die wir im Weltcup sammeln konnten», ist Timon Fröhlich überzeugt und ergänzt: «Pfungen ist aus meiner Sicht noch immer das klar stärkste Team. Es wird extrem schwierig, den Zürchern den WM-Startplatz streitig zu machen. Aber wir werden es natürlich versuchen. Unsere nächsten Ziele sind ein SM-Podestplatz und die Qualifikation für den Weltcupfinal. Zudem liebäugeln wir an der U23-EM mit dem Gewinn des Titels, den wir im Vorjahr nur knapp verpasst haben.»

Bei der U23-EM können die Fröhlichs diesmal sogar vom Heimvorteil profitieren, denn der Grossanlass geht Mitte September im Urner Hauptort über die Bühne.

Nebst Altdorf I standen am vergangenen Samstag auch die anderen Urner NLA-Teams Altdorf II (Fabian Hauri/Jon Müller) und Altdorf III (Valentin Stadler/Jan Brand) im Einsatz. Beide vermochten keine grossen Stricke zu zerreissen. Altdorf II holte einen Sieg sowie drei Unentschieden und stiess damit in der Tabelle auf den siebten Platz vor. Altdorf III konnte ebenfalls eine Partie für sich entscheiden, ging aber ansonsten leer aus. Das Duo Stadler/Brand liegt derzeit an achter Stelle, nur drei Punkte vor Schöftland, das weiterhin die rote Laterne trägt und damit den Abstiegsplatz belegt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen