FC Schötz: Verteidiger Silvan Williner ist ein Glücksfall

Fussball Am wenigsten Gegentore: Dieser Verteidiger ist ein Glücksfall für den FC Schötz Der Erstligist entwickelt sich unter Abwehrpatron Silvan Williner, 25, zum Spitzenteam. René Leupi Jetzt kommentieren 23.02.2023, 17.04 Uhr

Der Schötzer Cheftrainer Roger Felber sagt über Verteidiger Silvan Williner (rechts): «Er passt menschlich und fussballerisch bestens zu uns.» Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 22. Februar 2023)

Es ist ein Spagat zwischen Ausbildung, Beruf und Sport, den Silvan Williner täglich zu bewältigen hat. Der 25-Jährige aus Aesch im Seetal studiert an der Uni Bern Betriebswirtschaft (schreibt derzeit die Masterarbeit), arbeitet in einem 60-Prozent-Pensum bei einem IT-Unternehmen, spielt seit Sommer 2021 beim Erstligisten Schötz und fungiert als Assistenztrainer der A-Junioren des Teams Seetal.

«Es sind intensive Tage, aber es ist eine reine Organisationsfrage», umschreibt Williner seine Mehrfachbelastung. Er sei dadurch einfach selten in seinem neuen Zuhause in Luzern anzutreffen. Doch hadern mag er über diese Situation nicht, im Gegenteil, er mag diese täglichen Multitasking-He­rausforderungen.

Dass der eingefleischte Liverpool-Fan vor anderthalb Jahren beim FC Schötz angeheuert hat, ist dem Ehrgeiz, seine Grenzen als Fussballer auszuloten, zuzuschreiben. Williner hat erstmals als F-Junior beim FC Hitzkirch seine Fussballschuhe geschnürt, der Wechsel ins Team Seetal war Jahre später die logische Folge.

Unter dem damaligen Hochdorf-Trainer Remo Meyer fand der Aescher als 18-Jähriger Aufnahme im ­Fanionteam und entwickelte sich in der Folge zum Stammspieler in der 2. Liga inter. Auch nach dem Abstieg (Saison 2017/2018) hielt er dem Verein die Treue, bis 2021 der FC Schötz auf den Abwehrspieler aufmerksam wurde. Williner begründet den Wechsel ins Luzerner Hinterland:

«Es war immer mein Ziel, in einer höheren Liga zu spielen. Bei den Gesprächen mit FCS-Trainer Roger Felber habe ich dann schnell gespürt, dass die Chemie stimmt, dass wir fussballerisch auf der gleichen Wellenlänge sind.»

Das beste Team in der Abwehr

Einen Wechsel, den er auch nach anderthalb Jahren als den richtigen Schritt bezeichnet. Innert Kürze entwickelte er sich vom Ergänzungs- zum Stammspieler, seit vergangenem Sommer ist er Abwehrpa­tron und kaum mehr wegzudenken aus der Startformation. Dass die Luzerner Hinterländer derzeit als Tabellendritte dastehen, ist auch sein Verdienst. Die Abwehr hat nun jene Stabilität, welche ein Spitzenteam benötigt. Mit 14 Gegentoren in 16 Spielen weisen die Schötzer defensiv den besten Wert der Gruppe 2 auf, in 8 blieben sie ohne Gegentreffer.

«Die Stimmung im Team ist bestens, das Mannschaftsgefüge stimmt, mit diesem Teamspirit werden wir punktemässig auch schlechtere Zeiten überstehen», sagt Williner. Er fügt aber ohne Umschweife an, dass er mit Schötz bis zum Saisonende an der Tabellenspitze mitmischen will, dass sie den Black Stars aus Basel und Delémont bis zum Saisonende Paroli bieten möchten.

Pikant: Zum Rückrundenauftakt stehen just die Spiele gegen die beiden Gruppenkrösusse an, zunächst in Delémont (Sonntag, 14.30 Uhr). «Wir gewinnen im Jura 1:0», sagt Williner mit einer Bestimmtheit, die nur Spieler ausstrahlen, die mit einer grossen Portion Siegermentalität ausgestattet sind.

Lob erhält Williner auch vom Trainer. «Silvan ist ein Glücksfall für den FC Schötz», sagt Roger Felber. «Er passt menschlich und fussballerisch bestens zu uns, seine Leichtigkeit und seine Aura bringen stets eine befreite Stimmung ins Team. Einen wie ihn wünscht sich ein jeder Trainer.» So verwundert es auch nicht, wenn der Silvan Williner sagt: «Ich fühle mich wohl in Schötz und kann mir gut vorstellen, längerfristig im Luzerner Hinterland zu spielen.» Eine Mentalität, die stellvertretend für das ganze Team steht.

