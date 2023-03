Fussball Aufstiegsrunde für die Dagmerseller ist Pflicht, für die Zeller eine Zugabe Drittligist FC Dagmersellen will in die Aufstiegsspiele, FC Zell steht über den Erwartungen und überrascht. Michael Wyss Jetzt kommentieren 27.03.2023, 18.00 Uhr

Noah Tschopp, Mittelfeldspieler FC Dagmersellen. Bild: Michael Wyss

«Hohe Töne haben wir nie angestimmt. Wir blieben in der Zielsetzung immer realistisch», so Dagmersellens Sportchef Lukas Steiner. «Dass wir nun oben in der Rangliste stehen, macht mich schon stolz. Wir haben den Anspruch, ein Spitzenteam in der 3. Liga zu sein», so der 40-jährige Steiner. Der Blick auf die Tabelle dürfte am Samstag nach dem 2:1-Sieg im Spitzenspiel der 3. Liga Gruppe 3 gegen Zell bei ihm Freude gemacht haben. Die Wiggertaler zieren neu die Tabellenspitze mit 27 Punkten, allerdings punktgleich mit Grosswangen-Ettiswil und mit einem dünnen Polster auf die Verfolger Zell (26) und Ruswil (24). Dieses Quartett wird sich um die Aufstiegsrunde (Top 2) streiten.

Das Trainerduo harmoniert

Roger Stammbach, der seinen Vertrag vor wenigen Tagen um eine weitere Saison verlängerte, wird im August in seine 17 (!) Saison mit der ersten Mannschaft steigen. Während 8 Jahren war der 48-Jährige Assistenztrainer, nun folgt die neunte Saison als Cheftrainer. Ihm zur Seite steht Stefan Wetterwald, der seit Stammbachs Traineramt als Assistenztrainer figuriert. Ein Duo, das harmoniert und die gleiche Sprache spricht. «Die Arbeit hier in Dagmersellen erfüllt mich. Ich sehe hier weiterhin Perspektiven für meine Arbeit. Es geht dabei nicht nur um die Rangierung, sondern auch wie die Spieler ihren Weg machen», so Stammbach. Dagmersellen reifte in den jüngsten Jahren unter seiner Hand zu einen Spitzenteam. Und diese Saison, welches Ziel verfolgt Stammbach? «Die Aufstiegsrunde ist Pflicht, ein anderes Ziel gibt es nicht.»

Eigengewächs träumt vom Aufstieg

Wer weiss, vielleicht kehrt man ins Oberhaus zurück, wie damals in der Saison 2011/2012, wo man den 3. Liga-Meistertitel sicherte und sich mit dem grössten Erfolg in der Vereinsgeschichte krönte. «Davon träume ich seit Jahren. Als Eigengewächs ist es ein grosser Wunsch von mir in der 2. Liga zu spielen mit meinem Herzensverein», so Mittelfeldspieler Noah Tschopp. Der 24-Jährige sagt: «Der Weg ist aber noch weit, doch wir haben die Qualitäten, um eine ganz erfolgreiche Meisterschaft zu spielen.» Absolut. Defensiv gehören die Wiggertaler zum zweitbesten Team aller Drittligisten, offensiver Hinsicht müsste man noch mehr Tore erzielen. «Aufwand und Ertrag stimmten nicht immer. Die Chancenauswertung ist ein Manko», weiss Tschopp. Am Samstag (17.45, Schützeberg) folgt das nächste Spitzenspiel in Ruswil und eine weitere Bewährungsprobe der Wiggertaler.

«Was kommt, ist Zugabe»

Ein starkes Spiel zeigte Zell auf der Chrüzmatt. Der Aufsteiger verblüfft seit Wochen mit attraktivem Fussball. Der zwischenzeitliche 3. Rang ist, notabene als Aufsteiger, sicher überraschend, aber nicht unverdient. Das junge Team (Durchschnittsalter 22 Jahre) des Trainerduos Flamur Prendi und Daniel Bucher kann nun zum Stolperstein werden. Prendi (33): «Wir stehen über den Erwartungen, wollen aber weiterhin überzeugen und die Favoriten ärgern. Was kommt, ist Zugabe. Wir haben auch nicht vergessen, woher wir kommen. Ich bin Realist und kann die aktuelle Tabellenlage auch richtig einschätzen. Jedes Jahr die Klasse zu halten, ist bereits ein grosser Kraftakt für uns.» Sollten die Zeller aus der Heimspiel-Serie gegen Nottwil, Wauwil-Egolzwil und Buttisholz positiv herausgehen, könnte sich eine spannende Schlussphase ankündigen. Der Auftritt in Dagmersellen zeigte deutlich, dass der 3. Rang kein Zufallsprodukt ist. Prendi: «Harte Arbeit der letzten Jahre, die sich bezahlt macht. Eine verschworene Truppe, die einfach für den Verein lebt und Freude bereitet.»

