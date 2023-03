Fussball Ausgeträumt: Tapferes Rotkreuz nach 0:3-Niederlage ohne Cup-Coup Der Erstligist FC Rotkreuz verliert den Cup-Viertelfinal gegen die Super-League-Stars von Servette mit 0:3 (0:2). Turi Bucher Jetzt kommentieren 02.03.2023, 22.54 Uhr

Servettes Enzo Crivelli (Mitte) erzielt das Tor zum 0:1. Bild: Maria Schmid / Keystone (Rotkreuz, 2. März 2023) Kopfball-Duell zwischen Patrick Pflücke (Genf) und Genc Krasniqi (Rotkreuz). Martin Meienberger / Freshfocus (Rotkreuz, 2. März 2023) Rotkreuzs Marco Trachsel kämpft um den Ball gegen Servettes Moussa Diallo. Bild: Maria Schmid / Keystone (Rotkreuz, 2. März 2023) Trainer Philippe Rechsteiner. Bild: Maria Schmid / Keystone (Rotkreuz, 2. März 2023) Wellington Henrique Dos Santos (Mitte) gegen Servettes Enzo Crivelli (links) und Moussa Diallo. Bild: Maria Schmid / Keystone (Rotkreuz, 2. März 2023) Enzo Vito Gabriel Crivelli (Genf) erzielt das Tor zum 0:1. Martin Meienberger / Freshfocus (Rotkreuz, 2. März 2023) Davide Palatucci (Rotkreuz) im Zweikampf mit Yoan Severin (Genf). Martin Meienberger / Freshfocus (Rotkreuz, 2. März 2023) Miroslav Stevanovic (Genf) erzielt das Tor zum 0:2. Martin Meienberger / Freshfocus (Rotkreuz, 2. März 2023) Servette jubelt nach dem Tor zum 0:2. Martin Meienberger / Freshfocus (Rotkreuz, 2. März 2023) Endrit Emini (Rotkreuz) in Aktion gegen Patrick Pflücke (Genf). Martin Meienberger / Freshfocus (Rotkreuz, 2. März 2023) Nahuel Allou (Rotkreuz) und Yoan Severin (Genf) Martin Meienberger / Freshfocus (Rotkreuz, 2. März 2023) Die Rotkreuzer verabschieden sich von den Fans. Martin Meienberger / Freshfocus (Rotkreuz, 2. März 2023) Servette-Spieler jubeln nach dem Sieg. Bild: Maria Schmid / Keystone (Rotkreuz, 2. März 2023)

Es war an diesem kalten Donnerstagabend das absolute Highlight in der Vereinsgeschichte des FC Rotkreuz: der Cup-Viertelfinal gegen die Profis von Servette, den aktuell Zweitplatzierten der Super League. Ganz, nun, sagen wir: halb Rotkreuz befand sich im Cup-Fieber – doch für eine Sensation nach den Überraschungen gegen Schaffhausen im Achtelfinal (2:1-Sieg) und zuvor gegen Kriens (2:1 nach Verlängerung) war der Gegner dann doch zu stark. Rotkreuz lag schon zur Pause mit 0:2 zurück, am Schluss stand’s dann 0:3.

Die wichtigste Absenz bei den Zugern vor dem Viertelfinal gegen die Genfer: Trainer René Erlachner stand nicht an der Seitenlinie, musste gesperrt auf der Tribüne Platz nehmen. Erlachner hatte im Achtelfinal gegen Schaffhausen reklamierend die Trainerzone verlassen und war vom Schiedsrichter mit einer gelben Karte bestraft worden. Es war nach dem Cup-Match gegen Kriens schon die zweite Verwarnung gewesen.

Fans zündeten ein Feuerwerk

Servette legte in Rotkreuz gleich mal mit einem Feuerwerk los. Und zwar schon vor dem Anpfiff. Denn die Genfer Fangruppe, vielleicht 300 mit dem Extrazug angereiste Anhänger, zündeten hinter «ihrem» Tor ein Feuerwerk, als ob 1. August und Silvester auf den selben Tag gefallen wären.

Servette-Fans zündeten ein regelrechtes Feuerwerk. Bild: Maria Schmid / Keystone (Rotkreuz, 2. März 2023)

Servette, das sich im Achtelfinal nur mit grosser Mühe gegen den vom ehemaligen FC-Luzern-Coach Ryszard Komornicki trainierten Erstligisten Wohlen durchgesetzt hatte (5:2 nach Verlängerung), trat vorerst nicht gefährlich in Erscheinung. Klar, Servette war zumeist im Ballbesitz, bewegte sich aber keineswegs zwingend in Richtung FCR-Tor. Jede Rotkreuzer Balleroberung wurde vom einheimischen Publikum nahezu frenetisch bedankt, und als Mittelstürmer Genc Krasniqi in der 18. Minute im Genfer Strafraum zum Schuss kam, war für die bereits jubelnden Rotkreuzer Anhänger klar: das ist das 1:0. Allein, der Ball rollte neben das Tor.

Diese Szene weckte Servette. Stürmer Enzo Crivelli hatte in der Folge zwei grosse Kopfballgelegenheiten: In der 27. Minute zielte er übers Tor; in der 34. Minute köpfelte er Moussa Diallos Flanke an den Pfosten – von da kullerte der Ball der Torlinie entlang, und der inzwischen herbeigeeilte Crivelli schob den Ball zum 1:0 für das Gästeteam ein.

Servette liess nichts mehr anbrennen

Bitter für das tapfere Rotkreuz: Als Torhüter Joao Ngongo in der 40. Minute bei einem Abstoss ausrutschte und Servette-Star Miroslav Stevanovic aufmerksam zum 2:0 erben konnte, war der letzte Viertelfinal des diesjährigen Schweizer Cups schon vor dem Halbzeitpfiff entschieden. Bald nach der Pause hatte der FC Rotkreuz eine grosse Torchance durch Nahoul Allou (50.). Servette-Goalie Edin Omeragic musste sich mächtig strecken, um das 1:2 zu verhindern. In der Folge liess Servette aber nichts mehr anbrennen – weder gefährliche Szenen vor oder Feuerwerk hinter dem eigenen Tor.

Der Rotkreuzer Nahuel Allou (vorne) wehrt sich gegen den Servettien Yoan Severin. Martin Meienberger / Freshfocus (Rotkreuz, 2. März 2023)

Ein Rotkreuz-Comeback wie im November gegen Schaffhausen nach 0:1-Rückstand gab es diesmal nicht. Der Deutsche Patrick Pflücke erhöhte rund eine Viertelstunde vor Schluss nach grobem Rotkreuzer Torhüterfehler auf 3:0.

Der grossartige Rotkreuzer Cup-Weg von 2022/23 – gestern ging er zu Ende. Aber in der Vereinsgeschichte der Zuger wird er einen markanten Platz einnehmen und unvergesslich bleiben.

Trainer Erlachner: «Ich bin stolz auf mein Team»

Servette-Trainer Alain Geiger lobte nach dem Schlusspfiff den FC Rotkreuz: «Es war nicht einfach für uns, Rotkreuz war sehr gut organisiert. Dass wir mit einer 2:0-Führung in die Pause konnten, hat unser Spiel sehr beruhigt.»

Rotkreuz-Aussenverteidiger Endrit Emini, der Bruder von FCL-Profi Lorik Emini, sagte nach der 0:3-Niederlage: «Ich bin enttäuscht, dass wir verloren haben. Aber ich bin auch zufrieden mit unserem Auftritt.» Der gesperrte Rotkreuz-Coach René Erlachner, der im Sommer seine Trainerkarriere beendet, sagte nach dem Cup-Out seines tapferen Teams: «Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben verloren, aber wir sind nicht untergegangen».

Das Telegramm

Rotkreuz – Servette 0:3 (0:2) Sportpark, Kunstrasen. – 2346 Zuschauende. – SR Fähndrich.

Tore: 34. Crivelli (Diallo) 0:1. 40. Stevanovic 0:2. 74. Pflücke (Diallo) 0:3.

Rotkreuz: Ngongo; Emini, Latifi, Claser, Trachsel (78. Akinrinmade); Sacirovic, Palatucci (91. Bonthuis), Allou (78. Osmanbasic); Boussaha (91. Tramontano), Wellington (68. Ndoy), Krasniqi.

Servette: Omeragic; Diallo, Rouiller, Severin, Baron; Cespedes, Cognat (82. Valls); Stevanovic (66. Antunes), Kutesa (78. Camara), Pflücke (78. Touati); Crivelli (66. Bedia).

Bemerkungen: Rotkreuz ohne Guto Capellini, Campello und Nabarro (alle gesperrt). Servette ohne Douline, Fofana und Rodelin (alle verletzt). Verwarnungen: 19. Palatucci, 24. Sacirovic (Fouls).

