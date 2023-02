Maurizio Jacobacci neuer Trainer von 1860 München

Fussball Clooney-Double und Porsche: Ex-Krienser Maurizio Jacobacci ist neuer Trainer von 1860 München Einst führte er den SC Kriens in die Challenge League, jetzt ist er Coach des Münchner Kultklubs: Maurizio Jacobacci (60) nahm am Montagnachmittag das Training bei den «Löwen» von 1860 München auf. Turi Bucher Jetzt kommentieren 27.02.2023, 16.00 Uhr

Maurizio Jacobacci: Seit Montag an der Grünwalder Strasse bei 1860 München im Einsatz. Bild: Peter Kneffel/Keystone (München, 27. 2. 2023)

Von Sfax in Tunesien nach München: Der in Rotkreuz ansässige Maurizio Jacobacci hat nach seiner Entlassung beim CS Sfaxien wieder einen neuen Trainerjob. Der 60-jährige Jacobacci coacht ab sofort den deutschen Drittligisten 1860 München und wird dort Nachfolger von Michael Köllner. Jacobacci, einst Challenge-League-Trainer des SC Kriens, war in der Schweiz zuletzt erfolgreich beim FC Lugano tätig.