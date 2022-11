Überraschung im Cup-Achtelfinal: Rotkreuz besiegt FC Schaffhausen

Fussball Überraschung im Cup-Achtelfinal: Rotkreuz wirft den oberklassigen FC Schaffhausen aus dem Wettbewerb Der Erstligist aus Zug schafft die nächste Hürde: Dank einem 2:1-Sieg über Schaffhausen sichert er sich ein Weiterkommen im Cup. Der Siegtreffer fiel dabei erst spät. 08.11.2022, 22.13 Uhr

Ihm gelang der alles entscheidende Treffer: Genc Krasniqi vom FC Rotkreuz. Bild: Stefan Kaiser

Was für ein Abend für den FC Rotkreuz: Spät in der Nachspielzeit gelingt den Zugern im Achtelfinal die Cup-Sensation schlechthin. Dank einem späten Treffer von Genc Krasniqi sichert sich der Underdog im heimischen Stadion einen 2:1-Sieg über den FC Schaffhausen aus der Challenge League. Der siebtplatzierte Gast ging dank Robin Kalem zwar früh in Führung (29. Minute), kassierte in der 85. Spielminute aber den Ausgleichstreffer durch Guto Cappellini.

In der vergangenen Spielzeit waren die Nordschweizer auf Aufstiegskurs und unterlagen in der Barrage gegen den FC Luzern. Trotzdem zeigte sich der Gastgeber rund um Trainer René Erlachner bereits vor dem Spiel kämpferisch. «Wir freuen uns auf das Spiel», sagte der Rotkreuzer Routinier Davide Palatucci. Aus seiner Sicht war nicht weniger als «alles» möglich. «Der Cup kennt immer wieder Überraschungen. Wir können nur gewinnen», so Palatucci. Zuvor eliminierten die Zuger Chiasso und Kriens – nun geht das Cup-Märchen in die nächste Runde. (lga)

