Fussball Der FC Entlebuch feiert den Meistertitel der 3. Liga Die letzte Runde der Aufstiegsspiele 3./2. Liga ist durch: Im Direktduell gewann Entlebuch beim FC Horw spektakulär 6:4 und stemmt danach den Pokal in die Höhe. Text und Bilder René Barmettler 18.06.2022, 21.33 Uhr

Feiernde Entlebucher mit Pokal. Die Horwer stehen Spalier. Medaillen und Pokal stehen bereit. Die Entlebucher feiern mit ihren Fans. Die Horwer und Entlebucher gratulieren sich gegenseitig zum Aufstieg. Schlussresultat. Viele Entlebucher bevölkern das Horwer Seefeld. Halbzeit. Die Spieler betreten das Feld. Viel Rauch vor der Partie. Transparent der Horwer. Horw-Captain Timo Schmid (vorne) und sein Team geniessen das Spalierstehen ihrer Vereinskameradinnen und Kameraden.

Zehn Tore in der brütenden Hitze auf dem Horwer Seefeld. Die Entlebucher Fans waren mit vier Reisecars angereist, machten sich laut bemerkbar und brauchten vor allem ihr Kommen nicht zu bereuen. Der FCE lag zwar nach 17 Minuten 0:2 hinten, kehrte die Partie aber noch vor der Pause und ging mit 4:3 in Führung.

Nach einer Stunden gelang dem FC Horw nochmals der Ausgleich, doch dann war die Luft draussen. Silvan Bachmann und Linus Bieri skorten noch zum 5:4 und 6:4 und machten ihren Anhang glücklich. «Meister, Ligameister», skandierte er.

Nach Spielschluss standen die Horwer Spieler fair Spalier, um die Entlebucher bei der Überreichung der Goldmedaillen und des Pokals zu beglückwünschen. «Dass wir Meister werden, hätte ich anfangs Saison nie gedacht», sagte ein überglücklicher FCE-Trainer Franz Gaisberger.

Beide Teams konnten bereits vor dieser Partie den Aufstieg sichern. Und so wurde auch in Horw bis spät in die Nacht inklusive Feuerwerk und Parade durch das Dorf gefeiert.

Währenddessen die Entlebucher, bei der späteren Rückkehr in ihre Heimat «Freibier und Freinacht» (Gaisberger) genossen.

Aufstiegsspiele 3./2. Liga. 4. und letzte Runde: Horw – Entlebuch 4:6. Ruswil – Baar 2:3. Erstfeld – Gunzwil 3:0. – Schlussrangliste (alle 4 Spiele): 1. Entlebuch 12. 2. Horw 9. 3. Erstfeld 6 (6:6). 4. Baar 6 (6:7). 5. Ruswil 3. 6. Gunzwil 0. – Entlebuch und Horw steigen auf.

Horw – Entlebuch 4:6 (3:4)

Seefeld. – 769 Zuschauer. – SR Keusch. – Tore: 11. Lechner 1:0. 17. Lechner 2:0. 19. Fahrni 2:1. 21. Bachmann 2:2. 33. Schmid 3:2. 37. Bachmann (Foulpenalty) 3:3. 45. (+2) Emmenegger 3:4. 60. Fallegger 4:4. 72. Bachmann 4:5. 89. Bieri 4:6. – Horw: Ming; Fischer (46. Fuhrer), Suter, Lechner (67. Unternährer), Kistler (24. Kappeler), Fallegger (77. Mangold), Studer (72. Schilling), Roth, Heer, Vögtli, Schmid (46. Bezzola). – Entlebuch: De Piano (90. Hofstetter), Unternährer, Roth, Wigger, Schmid (55. Murpf), Emmenegger (82. Mahler), Koch (44. Hofstetter), Fahrni, Portmann (49. Wigger), Thalmann (66. Renggli), Bachmann (77. Bieri).