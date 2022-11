Fussball Der SC Kriens trifft, zittert und siegt – und setzt sich langsam in Richtung Mittelfeld ab 1:0-Sieg gegen YF Juventus: Das entscheidende Tor markiert einer, der schon vor über 20000 Fans gespielt hat. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Der Krienser Stürmer Mark Marleku kommt gegen den Zürcher Mittelfeldspieler Soheil Arghandewall (rechts) zur Schussabgabe. Bild: Roger Grütter (Kriens, 5. November 2022)

Die 89. Minute lief, der SC YF Juventus aus Zürich nahm ein letztes Mal Anlauf, um den Ausgleichstreffer zu bewerkstelligen. Yannick Bettkober kam aus guter Position zum Abschluss, sein Schuss schockte die Krienser und sorgte auf der Bank der Gäste für Jubel. Schnell beruhigten sich die Gemüter allerdings wieder, der Ball hatte das Gehäuse nämlich knapp verfehlt, streifte nur das Aussennetz. Kurz darauf war Schluss und der 1:0-Zittersieg des SC Kriens amtlich. «Noch sind wir nicht in der Lage, ein solches Spiel souverän zu Ende zu spielen», resümierte SCK-Trainer Sven Lüscher. Die Erleichterung war ihm trotzdem ins Gesicht geschrieben.

Es war wahrlich kein Glanzstück der Krienser, dieser 1:0-Sieg gegen den Tabellenletzten, der nicht über Promotion-League-Reife verfügt. YF Juventus mit dem Ex-FCL-Spieler Salah Aziz Binous ist im freien Fall, moderiert einen mindestens so grossen Umbruch wie Kriens und verfügt mit Urs Wolfensberger bereits über den dritten Trainer in dieser Saison. 13 von 14 Partien hatten die Zürcher vor dem Gastspiel in Kriens verloren, zwölf davon in Serie. Entsprechend vorsichtig traten sie auf, mit einem 5:4:1-System waren sie von Beginn weg auf Schadensbegrenzung bedacht.

Gubinellis Auftritt auf dem Betzenberg

Ein Vorhaben, das nur knapp 20 Minuten gut ging. Nikola Sukacev spedierte einen Freistoss zur Mitte, fand den Kopf von Leonardo Gubinelli, der den Ball wuchtig ins gegnerische Netz beförderte. «Die Hereingabe hatte einen guten Zug, ich brauchte nur den Kopf hinzuhalten», kommentierte der Torschütze seine Aktion bescheiden,

«natürlich ist es super, dass ich der Mannschaft so helfen konnte.»

Es war sein zweiter Treffer für die Grünweissen, sein zweiter mit dem Kopf. Dabei ist dies nicht der Hauptauftrag des 22-jährigen Solothurners, seit er sich im Sommer dem SCK anschloss.

Leonardo Gubinelli ist im defensiven Mittelfeld zu Hause, in der Jugend beim FC Basel wurde er zuweilen auch als Innenverteidiger eingesetzt. Beim FCB hatte er einen Profivertrag bis 2023 unterschrieben, in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit liehen ihn die Bebbi an den TSV Havelse in die 3. Deutsche Bundesliga aus. Gubinelli war Stammspieler, markierte beim 1:1 gegen Viktoria Berlin sogar ein Tor und spielte auf dem legendären Betzenberg des 1. FC Kaiserslautern vor über 20000 Zuschauenden. «Es war geil», schwärmt Gubinelli, «ich führte ein Profileben.»

Lüscher: «Es ist eine mentale Geschichte»

Den Abstieg konnte er allerdings nicht verhindern. Gubinelli kehrte zurück in die Schweiz, und weil der Captain der U21-Auswahl beim FC Basel keine Perspektive mehr sah, lancierte er seine Karriere neu und unterschrieb in Kriens. Wie seine Teamkollegen ist seither auch er um Konstanz bemüht, aktuell präsentiert sich die Leistungskurve des SCK in einem Auf und Ab. Siege und Niederlagen wechseln sich munter ab, Stilsicherheit ist nicht vorhanden, «es ist eine mentale Geschichte», stellt Trainer Lüscher fest.

Gegen YF Juventus verpassten es die Krienser, aus der spielerischen Überlegenheit in der ersten Halbzeit mehr Kapital zu schlagen. Chancen hierfür waren genügend vorhanden, auf den letzten Metern vor dem Tor mangelte es ihnen aber an Klarheit und Konsequenz. Und so gerieten sie nach dem Seitenwechsel, als die Zürcher mutiger und das Spiel ausgeglichener wurde, gehörig ins Zittern. Am Ende zählten jedoch nur die drei Punkte, die es dem Challenge-League-Absteiger nun erlauben, wenigstens Richtung Tabellenmittelfeld zu schielen.

