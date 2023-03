FC Luzern Frauen unterliegen dem FC Zürich mit 0:2

Fussball Die Luzernerinnen wehren sich gegen den Meister, so gut es geht Die Super-League-Frauen des FC Luzern unterliegen Zürich 0:2. Trotzdem war es ein guter Test für den Cup. René Barmettler Jetzt kommentieren 26.03.2023, 16.16 Uhr

Die Luzernerin Alisha Heiniger (rechts) wird von der Zürcherin Nadine Riesen zurückgehalten. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 25. 3. 2023)

«Ich wusste: Das wird ein Match, in dem wir fast ausschliesslich verteidigen müssen»: Edvaldo Della Casa, Trainer des FC Luzern, machte sich keine Illusionen, wie das Spiel gegen Meister FC Zürich ausgehen würde. Dass am Ende «nur» eine 0:2-Niederlage daraus wurde, ist allerdings der Ineffizienz der Zürcherinnen zuzuschreiben, die einige Topchancen nicht zu nutzen im Stande waren. Drei Mal trafen sie die Umrandung des Gehäuses, Liga-Topskorerin Fabienne Humm scheiterte dabei auch noch vom Penalty-Punkt aus (89.). Sonst aber hat sich der FCL gewehrt, so gut es eben ging.

Zusätzlichen Schaden aus Luzerner Sicht verhinderte auch die bestens aufgelegte Torhüterin Laura Schneider, die einige Male in extremis rettete. «Wir setzten defensiv plus minus das um, was wir uns vorgenommen hatten.» – «Offensiv», hier ma­chte sie eine kurze Pause, dann beliess sie es bei einem «Naja». Ein gnädiges Urteil, denn die Luzernerinnen kamen selten in die Nähe eines Torabschlusses. Grosszügig als Torchance ausgelegt: Der Distanzschuss von Bettina Brülhart (86.), der aber schliesslich doch deutlich am Zürcher Tor vorbeistrich.

Die fehlende Torgefahr, die derzeit von den Luzernerinnen ausgeht, ist beunruhigend: Seit dem 3:1 im Cup-Viertelfinal bei den Berner Young Boys blieben sie in den drei darauffolgenden Meisterschaftsspielen ohne Torerfolg. Tiefpunkt war der Auftritt bei Yverdon Sports von vorangegangenem Samstag, als die Innerschweizerinnen kurz vor Spielende durch einen Freistoss als 0:1-Verlierer vom Platz mussten. Für die Waadtländerinnen war es der erste Saisonsieg in der 14. Runde.

Vorsichtsmassnahme vor Cup-Halbfinal in St. Gallen

Gegen Zürich liess sich das Heimteam in der 18. Minute überlisten: Seraina Piubel erlief rechts einen hohen Ball, spielte in der Mitte Fabienne Humm an. Die 36-jährige Nationalspielerin (bis zur EM 2022) hatte keine Mühe, ihren 15. Meisterschaftstreffer zu erzielen. Am Ende dieser Saison soll dann auch beim FCZ Schluss sein. Die Entscheidung fiel in der 53. Minute: FCL-Aussenverteidigerin Sarah Klotz verlor in der Vorwärtsbewegung den Ball an Marie Therese Höbinger, Pass auf Leela Egli, Piubel vollendete zum 2:0.

Della Casa wechselte kurz darauf mit Melanie Müller, Sina Cavelti und Chantal Wyser drei Schlüsselspielerinnen aus. Keine Strafaktion, sondern im Hinblick auf den Cup-Halbfinal vom Mittwoch in St. Gallen (19.00, Kybunpark) eine Vorsichtsmassnahme. Der brasilianische Trainer des FCL musste auch diesmal auf einige Stammspielerinnen verzichten. Angesichts dessen war für ihn das 0:2 gegen Champions-League-Teilnehmer Zürich «okay». Ähnlich sah das auch Laura Schneider: «In St. Gallen müssen wir so auftreten wie gegen Zürich.» Druck verspüre sie keinen: «Wir müssen nicht in den Cupfinal kommen, wir dürfen.» Ein Lichtblick: Das Toreschies­sen im Cup fällt den Luzernerinnen im Moment leichter als in der Meisterschaft.

