Ex-FCL-Spieler Bruce Murray leidet an schwerem Hirn-Trauma

FUSSBALL Fatale Kopfbälle: Ehemaliger FCL-Spieler leidet an schwerem Hirn-Trauma Einst spielte er als US-Sunnyboy für den FC Luzern. Heute leidet Bruce Murray (56) an einer Gehirnerkrankung. Marc Neumann, Washington 21.09.2022, 20.00 Uhr

«Mein Tor gegen die Schweiz, im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Italien, das war ein grossartiger Moment.»

Das sagt Bruce Murray. In der 22. Minute des Länderspiels vom 2. Juni 1990 in St.Gallen war der ehemalige Stürmer des FC Luzern und US-Nationalspieler durch die Abseitsfalle geflutscht und schoss per Flachschuss zum 1:0 ein. «Meine Teamkollegen vom FC Luzern rund um Captain Hampi Kaufmann riefen mich vor dem Spiel an, um mir Glück zu wünschen – I loved that!»

Der ehemalige FCL-Stürmer Bruce Murray daheim n Potomac / Maryland. Bild: Eric Lee / The Washington Post (24. Juni 2022)

Die USA verloren das Spiel mit 1:2, aber das Tor von Murray markierte den Anfang einer Fussballerkarriere, die ihm dank 85 Einsätze und 21 Tore für das US-Team die Aufnahme in die «Soccer Hall of Fame» im Jahr 2011 sicherte.

Dritter Ausländer neben Mohr und Gretarsson

An seine kurze Zeit beim FC Luzern erinnert sich Murray gerne. Weil in den USA gerade keine Fussballliga existierte, war er via Juventus Turin für die Wintersaison 1988/89 auf der Ersatzbank des FC Luzern gelandet. Und obwohl er als dritter Ausländer neben Jürgen Mohr und Sigurdur Gretarsson nur zu einem Einsatz gegen Servette (mit Karl-Heinz Rummenigge) kam, bevor er dem Aufgebot in die US-Nationalmannschaft für Italia ‘90 folgte, schwärmt er noch heute vom FC Luzern und dem damaligen Trainer Friedel Rausch: «Ich liebte meine Zeit in Luzern. Die Schweizer Liga war anspruchsvoll, die Spieler waren technisch und am Ball so gut. Zweimal pro Woche kam ein Englischlehrer für die Spieler, und ein Deutschlehrer für mich. Friedel war ein ganz feiner Mensch – und eine Legende», grinst Murray: «In der Kabine hingen Fotos von Rausch, wie er einst bei einem Bundesligaspiel von einem Polizeihund in den Hintern gebissen wurde».

Bruce Murray als US-Nationalstürmer auf dem Panini-Bild. Bild: PD

CTE: Das schwere Leiden mit dem Hirn-Trauma

Im «Bretton Woods Country Club», etwa 25 Kilometer nördlich von Washington, wo Murray eine Fussballschule führt, schwelgt der hochgewachsene Ex-Stürmer lächelnd in seinen Erinnerungen. Kommt er indes auf sein Kurzzeitgedächtnis und den Alltag zu sprechen, weicht der Schalk in seinen Augen Tränen. Manchmal ringt und sucht er nach Worten. «Früher konnte ich alles in meinem Kopf erledigen, jetzt nicht mehr.»

Denn Murray leidet höchstwahrscheinlich an CTE, der chronisch traumatischen Enzephalopathie, einer degenerativen Demenzkrankheit. «Einmal bin ich in einen Laden gegangen und habe meine Kinder im Auto vergessen, bei laufendem Motor.» Ein andermal erkannte er seine Ehefrau nicht mehr. Oder er, der kaum Alkohol trinkt, wanderte in einen «Liquor Store» und soff sich zwei Tage besinnungslos.

Verloren habe er nicht nur die Impulskontrolle, sondern auch exekutive Hirnfunktionen: «Alles gerät durcheinander: Meine Autoschlüssel, mein Handy, Kreditkarten – ich habe konstanten Stress, die Sachen beisammen zu halten.»

CTE ist auch bekannt als Dementia Pugilistica, Punch-Drunk- oder Boxer-Syndrom und bezeichnet eine neurale Dysfunktion des Gehirns als Folge wiederholter Krafteinwirkung auf den Kopf. Zuerst als Déformation professionnelle bei Berufsboxern oder American-Football-Spielern bekannt geworden, häufen sich seit 20 Jahren die Diagnosen bei Fussballern.

Während vieles über Krankheit und ihre Entstehung noch unklar ist – mit letzter Sicherheit kann sie erst posthum per Autopsie festgestellt werden –, so gibt es doch eine plausible Hypothese, was neben Kopfverletzungen im Luftkampf Fussballern wie Jeff Astle (West Brom, †2002) oder Scott Vermillion (Major League Soccer †2020) zum Verhängnis wurde: das Kopfballspiel.

Prallt ein regelkonformer, heranfliegender Fussball (410–450 g) nach einem Eckball, Freistoss oder Abstoss mit über 70km/h auf einen Kopf, wird das Hirn mit erheblicher kinetischer Energie (g-Kräfte bis zu über 50 g) erschüttert. Mit allen Trainingseinheiten und Spielen einer Fussballerkarriere von 15 Jahren ergibt das locker über 100000 Einschläge.

Nach Ansicht von Forschern führt der konstante kinetische Stress zu permanenten Veränderungen und traumatischen Schäden im Vorderlappen von manchem Fussballergehirn. Was erklärt, warum gemäss einer Studie der Glasgow University Fussballer eine 3,5-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, an einer degenerativen Hirnerkrankung zu leiden und zu sterben.

Sind Kopfballstraftrainings beim FCL schuld?

Auch Bruce Murray macht die Kopfbälle für seine CTE-Erkrankung verantwortlich, mehr als zwei «Grand-Mal-Seizures», zwei krachende Kopfkollisionen mit Black-outs bei Partien in Saudi-Arabien und beim Millford FC innerhalb von 90 Tagen Anfang der 1990er-Jahre. Dies legten Untersuchungen seiner Hirn- und Rückenmarkflüssigkeit und MRIs am CTE-Zentrum der Boston University nahe. «Mein Hirn passt in die Reihe von 40 Gehirnen, in denen nach der Autopsie CTE nachgewiesen wurde. Die Ursache sind Kopfbälle.» Zum Beispiel in zweistündigen Kopfball-Straftrainings gegen Abstösse, zu denen Spieler beim FC Luzern verdonnert wurden, wie Murray der Washington Post erzählte.

Die Frage, ob er deswegen rechtliche Schritte gegen den FC Luzern erwäge, lacht Murray vom Tisch:

«Noooooo! Sag’ meinen Freunden in Luzern, dass ich den FC Luzern liebe, weil ich dort eine tolle Zeit hatte.»

Trotzdem ist es ihm mit CTE-Prävention und der Warnung vor den Risiken von Kopfbällen ernst – notfalls auch mit Klagen, wie jene einer Gruppe gut betuchter «Soccer Parents» in San Francisco, die 2015 den US-Fussballverband innert kürzester Zeit zu einem strikten Kopfballverbot für Kinder bis zu 10 Jahren bewog.

Bruce Murray im Dress des US-Nationalteams. Bild: PD

Im Juni dieses Jahres hat auch die Football Association Englands ein Pilotprojekt angekündigt, das Kopfbälle bei unter 12-Jährigen verbietet. Und derweil sie in der Schweiz und Deutschland noch keine Vorschriften erlassen haben, mahnen auch DFB und SFV zur Vorsicht.

Murray: «Niemand will aus der Startelf fliegen»

Bei den Profis ist die Lage laut Murray komplizierter. Fifa-Regeln zu Spielunterbruch und Medizincheck durch Dritte bei Kopfverletzungen hält er für Augenwischerei für TV-Kameras. «Bei einer Gehirnerschütterung sollte man Tage pausieren – was natürlich die Wenigsten machen. Es geht für Fussballer um viel Geld, niemand will aus der Startelf fliegen.»

Regeländerungen hält er ebenfalls für wenig realistisch. Ein Spiel mit Kopfschutz, dafür ohne hohe Bälle und Luftkämpfe der Gladiatoren auf dem Rasen? Fussball ohne Kopfball sei nicht denkbar. «Aber die Trainingsmethoden für junge Spieler können wir ändern.» Auch die von Murray trainierten 12- bis 18-Jährigen spielen statt mit dem Kopf mit Köpfchen. «Ihr Gehirn entwickelt sich noch – Kopfbälle sind nur auf kürzester Distanz mit leichten, weicheren Bällen zur technischen Ausbildung erlaubt.»

«CTE ist mein Fluch und Todesurteil, weil man zu meiner Zeit nichts über Gefahren und Risiken von Kopfbällen wusste.» Für die nächste Generation will Murray den Ball flach halten. «Denn Fussball bleibt ein wunderbares Spiel.»

