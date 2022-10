Fussball FCL erkämpft sich in Genf gegen das Spitzenteam Servette ein 1:1-Unentschieden – Frick: «Punkt nehmen wir sehr gerne mit» Zwischen Servette und Luzern entwickelt sich im Stade de Genève vor knapp 8500 Fans kein schöner Fussballmatch. Beide Mannschaften zeigen ihr kämpferisches Gesicht. Für den FCL ist das 1:1-Remis ein gutes Resultat nach einer weiteren sehr unruhigen Woche im Machtkampf mit Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Daniel Wyrsch, Genf Jetzt kommentieren Aktualisiert 09.10.2022, 17.39 Uhr

Rechtsverteidiger Mohamed Dräger kann bei der Mannschaft von Mario Frick nicht mittun, den tunesischen WM-Fahrer zwingen Knieprobleme auf die Tribüne. Dafür stehen beim FCL Pius Dorn, er spielt rechts hinten anstelle von Dräger, und Mittelstürmer Dejan Sorgic wieder zur Verfügung.

30. Minute: Nach einem abgewehrten Corner der Luzerner, setzt Servette-Torhüter Jérémy Frick mit einem präzisen Abkick Dereck Kutesa am linken Flügel ein. Der schnelle Stürmer kommt an Nicky Beloko vorbei und sein Schuss geht via Innenpfosten zum 1:0 der Genfer ins Tor. FCL-Goalie Marius Müller kommt mit den Fingerspitzen nicht genügend an den Ball.

Der Luzerner Mittelfeldmann Nicky Beloko (links) kann Servette-Flügelstürmer Dereck Kutesa nicht daran hjndern, den Konter zu Ende zu spielen, Kutesa trifft gleich anschliessend zum 1:0 der Genfer. Bild: Laurent Gillieron/Keystone (Genf, 9. Oktober 2022)

60. Minute: Pius Dorn spielt bei seinem Vorstoss den frei stehenden Max Meyer an, der Ex-Schalker düpiert Diallo und Vouilloz und trifft platziert in die Ecke zum 1:1-Ausgleich.

Die FCL-Spieler feiern vor ihrem Anhang den 1:1-Ausgleich, der durch Max Meyer erzielt worden ist. Bild: Laurent Gillieron/Keystone (Genf, 9. Oktober 2022)

Die erste Halbzeit ist eine zähe Angelegenheit. Beide Mannschaften neutralisieren sich gegenseitig. Mit Ausnahme der 1:0-Führung der Genfer. Dabei hinterlassen die Luzerner keinen guten Eindruck. Weil Ardon Jasahri den Corner tritt, fehlt er beim Konter der Servettiens. Kutesa nutzt die Vorlage von Captain und Goalie Frick, weil die Innerschweizer ihn nicht daran hindern.

Die beste Szene haben die Luzerner aufgrund eines verunglückten Rückpasses von Nicolas Vouilloz. Der Innenverteidiger spielt den Ball an Keeper Frick vorbei, Dejan Sorgic erkämpft sich die Kugel, schliesslich kommt Max Meyer zum Abschluss. Aber Vouilloz wehrt den Ball ab. Reklamationen wegen Handspiels von Vouilloz erweisen sich als unberechtigt.

Pech hat Servette-Innenverteidiger Yoan Severin, er knickt ein und muss bereits nach einer Viertelstunde durch Steve Rouiller ersetzt werden. Severin soll eine Sprunggelenksverletzung erlitten haben.

In der 60. Minute erfolgt aus Gästesicht die grosse Wende: Dorn bläst zum Angriff, seine Vorlage kann sein deutscher Landsmann Max Meyer zum 1:1 verwerten. Die Luzerner spielen ab diesem Zeitpunkt deutlich besser, sie suchen den direkten Weg zum Servette-Tor. Trotzdem müssen die Zentralschweizer immer auf der Hut sein: Marco Burch rettet vor dem einschussbereiten Antunes. Diese Szene passiert sogar noch kurz vor dem Ausgleich.

In der Schlussphase sind dann aber noch einmal die Genfer tonangebend. Mario Frick spielt auf Sieg bringt offensive Leute. Erst in der 87. Minute wechselt er für Max Meyer den defensiver ausgerichteten Christian Gentner ein. Der Deutsch spielt aber den ebenfalls eingewechselten Stürmer Joaquin Ardaiz toll an, der Uruguayer vergibt in der 92. Minute den Matchball und schiesst den Ball knapp über die Latte.

Es bleibt schliesslich beim 1:1, der FCL holt einen wichtigen und insgesamt verdienten Punkt. Nach einer erneut unruhigen Woche aufgrund des Machtkampfes zwischen Klubführung und Mehrheitsaktionär Alpstaeg ist das Unentschieden für die Mannschaft von Mario Frick bedeutend.

«Wir haben in der ersten Halbzeit einen Fehler gemacht: Nach einem Konter sind wir in einen Konter gelaufen, haben schlecht verteidigt. Servette-Torschütze Kutesa machte seine Sache aber gut.»

«In der zweiten Halbzeit gelang es uns eine Schippe draufzulegen. Verdient sind wir zum 1:1-Ausgleich gekommen. Die Partie hätte in der Schlussphase wie beim 1:2 gegen YB auf beiden Seiten kippen können. Den Punkt nehmen wir sehr gerne mit.»

Servette – Luzern 1:1 (1:0)

Stade de Genève. – 8457 Zuschauer. – SR San.

Tore: 30. Kutesa (Frick) 1:0. 60. Max Meyer (Dorn) 1:1.

Servette: Frick; Diallo, Vouilloz, Severin (16. Rouiller), Clichy; Antunes (79. Valls), Douline (63. Cespedes), Cognat; Stevanovic, Rodelin (79. Fofana), Kutesa (63. Pflücke).

Luzern: Müller; Dorn, Simani, Burch, Frydek; Jashari; Abubakar (82. Campo), Beloko (70. Kadak), Max Meyer (87. Gentner), Schürpf (70. Chader); Sorgic (70. Ardaiz).

Bemerkungen: Servette ohne Bedia, Behrami und Crivelli (alle verletzt). Luzern ohne Dräger (verletzt) und Beka (gesperrt). – Verwarnungen: 22. Frydek, 28. Douline, 58. Beloko, 62. Cognat (alle Fouls).

Am kommenden Samstag (18 Uhr) spielt der FCL auswärts beim FC Sion, der gestern Samstag ein spektakuläres 4:4-Unentschieden nach 1:4-Rückstand in Zürich gegen GC holte.

