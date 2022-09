Ex-Profi Guto Cappellini ist glücklich im FC Rotkreuz

Fussball Guto Cappellini ist ein Erfolgsgarant im FC Rotkreuz Der 32-jährige Brasilianer war in mehreren Klubs als Profi engagiert, bevor er auf dem Sportpark anheuerte und mit dem Team in die 1. Liga aufstieg. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.00 Uhr

Guto Cappellini ist nach eigener Aussage glücklich im FC Rotkreuz. Bild: Stefan Kaiser (30. August 2022)

Gregorio Cappellini Vitor Augusto – genannt Guto – spielte bei Linth 04, ehe er im Winter 2021 zum FC Rotkreuz wechselte. «Mich faszinierte das von Teammanager René von Euw aufgegleiste Projekt, das kurzfristig den Aufstieg in die 1. Liga vorsah», sagt der Spieler und ergänzt: «Ich freute mich darauf, nach früheren Engagements in Kriens und Wohlen, in die Region zurückzukehren, wo ich einen grossen Freundeskreis habe.»

Wesentlich sei auch gewesen, dass ihm der Rotkreuzer Geldgeber René von Euw eine Arbeitsstelle als Fahrzeugaufbereiter bei einer Garage in Muri vermittelt habe. Der 32-jährige Cappellini bekennt:

«Es war der richtige Zeitpunkt für mich, ins Berufsleben einzusteigen.»

Für den FC Rotkreuz hat sich die Verpflichtung des Brasilianers gelohnt. Mit 16 Treffern avancierte Guto zum Torschützenkönig der Elf von Trainer René Erlachner, die den angepeilten Aufstieg in die 1. Liga auf überragende Art und Weise bewerkstelligte.

Guto Cappellini (links) ist eine Stütze im FC Rotkreuz. Bild: Alexandra Wey (Rotkreuz, 13. August 2022)

Mit Futsal angefangen

Guto Cappellini begann erst im Alter von 15 Jahren wettkampfmässig Fussball zu spielen. Seit dem siebten Lebensjahr hatte er leidenschaftlich Futsal gespielt. Diese Sportart betreibt der Brasilianer auch heute noch als Hobby. Er gilt noch heute als einer der besten Futsalspieler in Europa.

Kürzlich hat er mit der Schweizer-Futsal-Nationalmannschaft die Foot-Volley-Europameisterschaft in Schwäbisch Gmünd bestritten. Dadurch ist auch erklärt, weshalb Cappellini Anfang August bei der 0:2-Niederlage des FC Rotkreuz gegen Concordia Basel nicht im Aufgebot stand.

Höhepunkte in bewegter Fussballkarriere

Nach einem Gespräch mit dem brasilianischen Fussballberater Mello entschied sich der damals 15-jährige Guto bei Forca Sindical, einem Verein in der 2. Division der Region São Paulo, seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben. Über die US Serrano in der 1. Division Bahias, mit der er im nordbrasilianischen Halbfinal stand, wechselte er zur zweiten Mannschaft von Paris St.Germain nach Europa. Cappellini sagt rückblickend:

«Weil ich nur etwa gleich gut war wie die meisten jüngeren Teamkollegen, vermochte ich mich nicht durchzusetzen.»

Nach Engagements in der Slowakei, in der Schweiz und in Belgien kehrte Guto nach Brasilien zurück, ehe er 2012 von Portuguesa Santista, einem Klub in Santos, zum SC Kriens stiess. «Der Aufstieg mit Kriens, wo ich unter anderen mit Dejan Sorgic, Chris Cablan und Ridge Munsy zusammenspielte, war ein weiterer Höhepunkt in meiner Fussballkarriere», schwelgt Guto in froher Erinnerung. Nach der Genesung von einer Meniskusverletzung spielte er in Wohlen, ehe er zu Linth 04 wechselte.

Guto sorgte auch in Kriens für Torgefahr. Bild: Manuela Jans (Kriens, 22. August 2015)

Eine soziale Ader

Guto Cappellini ist ein Mann, der über die Nasenspitze hinaus denkt und plant. Nach seiner Aktivzeit würde er gern mit dem Fussball verbunden bleiben und seinen Lebensunterhalt als Trainer oder Sportchef verdienen. Am liebsten jedoch würde er die mit seinem Freund Guilhermo Fioravanti in São Paulo gegründete Hilfsorganisation zur Unterstützung armer Familien, Kindern und Kranken vorantreiben.

Zunächst gilt sein Fokus aber dem bevorstehenden Match mit dem FC Rotkreuz. Am Samstag gastiert der Aufsteiger beim Team von Thun-Oberland (19 Uhr, Stockhorn-Arena). «Ich will auch dieses Spiel gewinnen und meinem Team eine Stütze sein», betont Guto Cappellini. Die Erfolgschancen stünden gut, zumal die Rotkreuzer Mannschaft nach den Strapazen mit drei Partien innerhalb von sieben Tagen wieder ausgeruht sei.

Mittlerweile steht auch fest, wann das Team zum Spiel im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups gegen den SC Kriens antritt. Am Samstag, 17. September, ertönt um 16 Uhr der Anpfiff im Sportpark.

